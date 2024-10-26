США продадут Тайваню ЗРК NASAMS, прошедшие боевые испытания в Украине

Соединенные Штаты одобрили потенциальный пакет оружия Тайваню на $2 млрд, который включает зенитно-ракетные комплексы NASAMS, прошедшие боевые испытания в Украине.

Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

США обязаны по закону предоставить Тайваню средства для защиты, несмотря на отсутствие официальных дипломатических связей.

Агентство Минобороны США по сотрудничеству в сфере безопасности и обороны заявило, что пакет содержит ракетные системы на $1,16 миллиарда и радиолокационные системы на сумму примерно $828 миллионов.

"Эта предложенная продажа отвечает национальным, экономическим интересам и интересам безопасности США, поддерживая постоянные усилия получателя по модернизации своих вооруженных сил и поддержанию надежной обороноспособности", - говорится в заявлении.

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В частности, в пакет вошли зенитно-ракетные комплексы NASAMS, а также управляемые ракеты класса "воздух - воздух" средней дальности AIM-120 AMRAAM, которые используются с этим ЗРК.

Отмечается, что система NASAMS прошла боевые испытания в Украине. Для Тайваня NASAMS является новым оружием. Единственными другими странами в регионе, которые сейчас используют его, являются Австралия и Индонезия.

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