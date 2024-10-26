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США продадут Тайваню ЗРК NASAMS, прошедшие боевые испытания в Украине

США продадуть Тайваню ЗРК NASAMS, які пройшли бойові випробування в Україні

Соединенные Штаты одобрили потенциальный пакет оружия Тайваню на $2 млрд, который включает зенитно-ракетные комплексы NASAMS, прошедшие боевые испытания в Украине.

Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

США обязаны по закону предоставить Тайваню средства для защиты, несмотря на отсутствие официальных дипломатических связей.

Агентство Минобороны США по сотрудничеству в сфере безопасности и обороны заявило, что пакет содержит ракетные системы на $1,16 миллиарда и радиолокационные системы на сумму примерно $828 миллионов.

"Эта предложенная продажа отвечает национальным, экономическим интересам и интересам безопасности США, поддерживая постоянные усилия получателя по модернизации своих вооруженных сил и поддержанию надежной обороноспособности", - говорится в заявлении.

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В частности, в пакет вошли зенитно-ракетные комплексы NASAMS, а также управляемые ракеты класса "воздух - воздух" средней дальности AIM-120 AMRAAM, которые используются с этим ЗРК.

Отмечается, что система NASAMS прошла боевые испытания в Украине. Для Тайваня NASAMS является новым оружием. Единственными другими странами в регионе, которые сейчас используют его, являются Австралия и Индонезия.

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Автор: 

США (27195) Тайвань (115) ЗРК (213)


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Топ комментарии
+11
А тобі мало, що ці ЗРК валять літаки та БПЛА над Україною? Це - не "прибуток"?
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26.10.2024 22:38 Ответить
+8
Цікаво, а мериканськи томагавки пройшли десь бойові випробування? Ми можемо посприяти.
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26.10.2024 22:24 Ответить
+7
Нігуя собі - Украіна вже полігон для випробування зброі для США - замість того шоб гарно допомогти
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26.10.2024 22:23 Ответить
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Нігуя собі - Украіна вже полігон для випробування зброі для США - замість того шоб гарно допомогти
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26.10.2024 22:23 Ответить
потужний Лідор тобі допоможе, тищу гривень дасть
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26.10.2024 22:53 Ответить
Радієш?
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26.10.2024 23:02 Ответить
Цікаво, а мериканськи томагавки пройшли десь бойові випробування? Ми можемо посприяти.
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26.10.2024 22:24 Ответить
Да, так 2к + пройшли, тому ми не на часі...
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26.10.2024 22:41 Ответить
Де % від угоди?
А то випробовуємо ми (на собі), а прибуток десь у чийсь кишені.
Це якось не дуже...
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26.10.2024 22:25 Ответить
А тобі мало, що ці ЗРК валять літаки та БПЛА над Україною? Це - не "прибуток"?
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26.10.2024 22:38 Ответить
Не плутайте терміни.
Коли одна країна предоставляє можливість тестувати зброю іншої країни (а ціна зброї залежить від успішності та результативності її використання), то вона має право на долю в майбутніх продажах цієї зброї.
Але, у випадку з Україною, коли вона не має власної зброї такого класу, то надана безкоштовно США така зброя виконує роль допомоги для України (і за це - дякуємо) та тестовий майданчик для самих США та їх мілитарних компаній. І знову це "але", але в цьому випадку - не можна говорити про "односторонність" допомоги США Україні, бо в подібній співпраці зацікавлені обидви сторони.
Тому "прибуток" отримують обидви сторони співробітництва:
Україна - захист неба від ракет та БПЛА
США - тестування та випробування в реальних бойових умовах війни третяго тисячоліття.
Тому, коли йде мова про використання перевіреної в умовах ******** війни зброї третими країнами, да, постає питання - якій відсоток. І він може бути не тільки грошима, а, власне, наданням більшої кількості та асортименту самої зброї.
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27.10.2024 00:19 Ответить
Не лякай "педанта" - "термінологією"... Якби давали тільки для "тестування" - то давали-б один-два комплекси, з умовою їх повернення постачальнику після закінчення тестувань... І давала-б не "держава" - а "фірма-виробник"! Мова про "повернення" не ведеться... Це навіть не "ленд-ліз" (коли після закінчення війни країна зобов"язана повернуть постачальнику уцілілі зразки зброї) Че саме "безоплатна допомога"... Тому нічого тут "відсотки рахувать"...
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27.10.2024 04:11 Ответить
Америка допомагала Китаю, коли він ще не був комуністичним.

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26.10.2024 22:52 Ответить
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26.10.2024 22:54 Ответить
Це плакати 1944-го року. Не треба маніпулювати.
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26.10.2024 23:05 Ответить
Правильно. Комуняцька КНР утваорилася тільки в 1949 році.
До того часу США допомагали законній китайській владі президента Чан Кайші.

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26.10.2024 23:41 Ответить
Японці тоді китайцям нефіговий геноцид організували.
Як все змінилося діаметрально.
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27.10.2024 00:05 Ответить
 
 