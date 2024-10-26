США продадут Тайваню ЗРК NASAMS, прошедшие боевые испытания в Украине
Соединенные Штаты одобрили потенциальный пакет оружия Тайваню на $2 млрд, который включает зенитно-ракетные комплексы NASAMS, прошедшие боевые испытания в Украине.
Об этом пишет Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
США обязаны по закону предоставить Тайваню средства для защиты, несмотря на отсутствие официальных дипломатических связей.
Агентство Минобороны США по сотрудничеству в сфере безопасности и обороны заявило, что пакет содержит ракетные системы на $1,16 миллиарда и радиолокационные системы на сумму примерно $828 миллионов.
"Эта предложенная продажа отвечает национальным, экономическим интересам и интересам безопасности США, поддерживая постоянные усилия получателя по модернизации своих вооруженных сил и поддержанию надежной обороноспособности", - говорится в заявлении.
В частности, в пакет вошли зенитно-ракетные комплексы NASAMS, а также управляемые ракеты класса "воздух - воздух" средней дальности AIM-120 AMRAAM, которые используются с этим ЗРК.
Отмечается, что система NASAMS прошла боевые испытания в Украине. Для Тайваня NASAMS является новым оружием. Единственными другими странами в регионе, которые сейчас используют его, являются Австралия и Индонезия.
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А то випробовуємо ми (на собі), а прибуток десь у чийсь кишені.
Це якось не дуже...
Коли одна країна предоставляє можливість тестувати зброю іншої країни (а ціна зброї залежить від успішності та результативності її використання), то вона має право на долю в майбутніх продажах цієї зброї.
Але, у випадку з Україною, коли вона не має власної зброї такого класу, то надана безкоштовно США така зброя виконує роль допомоги для України (і за це - дякуємо) та тестовий майданчик для самих США та їх мілитарних компаній. І знову це "але", але в цьому випадку - не можна говорити про "односторонність" допомоги США Україні, бо в подібній співпраці зацікавлені обидви сторони.
Тому "прибуток" отримують обидви сторони співробітництва:
Україна - захист неба від ракет та БПЛА
США - тестування та випробування в реальних бойових умовах війни третяго тисячоліття.
Тому, коли йде мова про використання перевіреної в умовах ******** війни зброї третими країнами, да, постає питання - якій відсоток. І він може бути не тільки грошима, а, власне, наданням більшої кількості та асортименту самої зброї.
До того часу США допомагали законній китайській владі президента Чан Кайші.
Як все змінилося діаметрально.