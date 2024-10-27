РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12239 посетителей онлайн
Новости
4 844 20

В ночь на 27 октября Украина перейдет на зимнее время

У ніч на 27 жовтня Україна перейде на зимовий час

В ночь на воскресенье, 27 октября, Украина перейдет на зимнее время. Стрелки часов в 04:00 переведут на час назад.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Отметим, что в Украине часы на зимнее время переводят в последнее воскресенье октября.

Современные устройства, такие как смартфоны, ноутбуки и другие переводят стрелки автоматически. Вручную нужно переводить только механические часы.

Напомним, 16 июля Верховная Рада приняла законопроект, который отменяет перевод времени в Украине с зимнего на летнее. Этот законопроект направили на подпись президенту Владимиру Зеленскому 21 августа.

Однако глава государства его до сих пор не подписал.

В случае подписи президента нынешний перевод часов должен был бы стать последним.

Ранее издание BBC News Украина, ссылаясь на собственные источники, писало, что Зеленский не планирует подписывать законопроект №4201, который отменяет сезонный перевод часов.

Также читайте: Отмена перевода часов на летнее время не повлияет на общую ситуацию со светом в Украине, - Минэнерго

Автор: 

время (168) законопроект (3235) часы (154)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
Не зимовий на нормальний
показать весь комментарий
27.10.2024 00:02 Ответить
+7
Час треба було залишати як є - літній.

Більш того - як слухняний слуга путіна, Зеленський залишить такий самий час який є в росії, бо там завжди "зимовий" час і тому в Україні навесні стрілки годинників переводити вперед не будуть, сонце літом тепер буде підніматися у три часи ночі - у 3:26
показать весь комментарий
27.10.2024 00:15 Ответить
+4
показать весь комментарий
27.10.2024 00:05 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
як вони задрали!!! чому не залишити все як є?
показать весь комментарий
26.10.2024 23:57 Ответить
А чому не можна метр зробити 24 см?
показать весь комментарий
27.10.2024 00:08 Ответить
Не зимовий на нормальний
показать весь комментарий
27.10.2024 00:02 Ответить
Неграмотних дебілів більшість.
показать весь комментарий
27.10.2024 00:07 Ответить
показать весь комментарий
27.10.2024 00:05 Ответить
После получения вовыной тысячи?
показать весь комментарий
27.10.2024 08:25 Ответить
Час треба було залишати як є - літній.

Більш того - як слухняний слуга путіна, Зеленський залишить такий самий час який є в росії, бо там завжди "зимовий" час і тому в Україні навесні стрілки годинників переводити вперед не будуть, сонце літом тепер буде підніматися у три часи ночі - у 3:26
показать весь комментарий
27.10.2024 00:15 Ответить
То шо у вас в Кенісберзі твориться мені все одно, хай ваше кацапське болото згорить вже навіки.
показать весь комментарий
27.10.2024 00:32 Ответить
Перехід на зимовий час використовують країни Заходу. Напевно Україна хоче бути як Захід. А ви придумали якусь дивну претензію до Зеленського. Якщо навесні Зеленський не переведе стрілки буде якраз різний час з Москвою, як ви і хочете.
показать весь комментарий
27.10.2024 00:46 Ответить
Напевно в тебе з головою проблема., бо пердиш там де не треба не перевіряючи інформацію
показать весь комментарий
31.10.2024 01:08 Ответить
Зараз у нас , в Молдові, Румунії, Туреччині, Греції, в країнах Балтії , Фінляндії час САМЕ такий як в Москві, Мінську,. А з 27 жовтня буде півроку на 1 годину відрізнятись. Бо вони стрілки не переводять. Білоруси весь час пишуть, що у них мінскає время, хоча весь час - масковскоє..
показать весь комментарий
27.10.2024 00:38 Ответить
Ви в темі ?
Весною стрілки годинників в Україні вперед переводити не будуть, а оставлять як в Кацапії "зимовий час".
показать весь комментарий
31.10.2024 01:15 Ответить
Не існує ніякого зимового чи літнього часу. Є 2 часивий пояс в якому знаходиться фактично вся Україна. На весні стрілки перевоять на годину вперед для оптимізації світлового дня, восени повертають назад. Для невігасів пояснюю, тепер, коли стрілки крутити не будуть, вліку день закінчиься не в 21, а в 20, а зранку сонце вставатиме не о 5, а о 4. Тобто вечором кожне домогосподарство буде споживати електроосвітлення на 1 годину більше. І так півроку. Зато даунам не потрібно двічі на рік крутити стрілки.....Для ще сказочних оленів, що мовляв хочуть " літнього" часу, тобто не нашого світового поясу взимку сонце встане не о 8 а о 9. Тікі тупі невігласи могли голосувати цей закон, або підігріті енергетиками задля сплати більше коштів. Але ж у нас нестача енергії - але популістам пох....
показать весь комментарий
27.10.2024 00:52 Ответить
Сільським ''даунам'' не цікаво ваші міські сутки. Там півник все розставить на свої місця
показать весь комментарий
27.10.2024 05:24 Ответить
Оптимізації офісів. Зимою в п'ять ніч, світло гребти з нас, а не з терпіл. Повторюю, сонячний південь о 12 літом. Решта мені нецікаво. Зимою південь у них о 13. Норм?
показать весь комментарий
31.10.2024 13:54 Ответить
Так, на вашу нестачу електрики мені пофіг. По літньому часу сонячний полудень о 12. Решта пофіг. Кишені мені ваші в хер не впилися.
показать весь комментарий
31.10.2024 13:57 Ответить
Літо, звичайно полудень о 12 тий. Так зрозуміло і просто
показать весь комментарий
27.10.2024 05:21 Ответить
Зеленский засцяв взяти на себе відповідальність за скасування переводу годинників. Йому прислали на підпис, і він не знайшов припис, підписувати, чи ні. Передзвонив, спитав. Сказали - як сам вирішиш. От і налякався. Ніколи на себе ніякої відповідальності не бере.
показать весь комментарий
27.10.2024 18:36 Ответить
 
 