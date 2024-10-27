В ночь на 27 октября Украина перейдет на зимнее время
В ночь на воскресенье, 27 октября, Украина перейдет на зимнее время. Стрелки часов в 04:00 переведут на час назад.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Отметим, что в Украине часы на зимнее время переводят в последнее воскресенье октября.
Современные устройства, такие как смартфоны, ноутбуки и другие переводят стрелки автоматически. Вручную нужно переводить только механические часы.
Напомним, 16 июля Верховная Рада приняла законопроект, который отменяет перевод времени в Украине с зимнего на летнее. Этот законопроект направили на подпись президенту Владимиру Зеленскому 21 августа.
Однако глава государства его до сих пор не подписал.
В случае подписи президента нынешний перевод часов должен был бы стать последним.
Ранее издание BBC News Украина, ссылаясь на собственные источники, писало, что Зеленский не планирует подписывать законопроект №4201, который отменяет сезонный перевод часов.
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Більш того - як слухняний слуга путіна, Зеленський залишить такий самий час який є в росії, бо там завжди "зимовий" час і тому в Україні навесні стрілки годинників переводити вперед не будуть, сонце літом тепер буде підніматися у три часи ночі - у 3:26
Весною стрілки годинників в Україні вперед переводити не будуть, а оставлять як в Кацапії "зимовий час".