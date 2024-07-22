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Отмена перевода часов на летнее время не повлияет на общую ситуацию со светом в Украине, - Минэнерго

Переведення годинників

Отмена перехода на летнее время не повлияет на ситуацию со светом в Украине, поскольку потребление электроэнергии не увеличится.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник.

"Ситуация остается стабильной и это отнюдь негативно не повлияет", - сказал Колесник.

Заместитель министра также не прогнозирует увеличение потребления электроэнергии после отмены перевода часов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада отменила перевод часов на "летнее" время. Законопроект рассматривали более 3 лет

Напомним, 16 июля Верховная Рада приняла законопроект, который отменяет перевод времени в Украине с зимнего на летнее.

Впоследствии, Общественная организация "Академия наук высшей школы Украины" обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с призывом наложить вето на закон об отмене перехода на летнее время.

Однако академики Национальной академии наук Украины поддержали отмену перевода часов и заявили, что это правильно и полезно для здоровья украинцев. Также ученые призвали прекратить критику законопроекта.

Автор: 

время (168) часы (154) Минэнерго (362)


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Топ комментарии
+9
ЗЕЛЕНІ ВІДЧУВАЮТЬ СЕБЕ ВОЛОДАРЯМИ ЧАСУ.
НЕВДОВЗІ БУДУТЬ НАМАГАТИСЬ ЗОВСІМ ЗУПИНИТИ, АБИ ЧЛЕНОГРАЙ ПРАВИВ ВІЧНО.
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22.07.2024 12:22
+9
Не знаю, на что она вплине, але свитанок у пив на третю ночи у червни мени не подобаеться.
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22.07.2024 12:34
+7
Коли починають заспокоювати - стрьомно стає.
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22.07.2024 12:24
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ЗЕЛЕНІ ВІДЧУВАЮТЬ СЕБЕ ВОЛОДАРЯМИ ЧАСУ.
НЕВДОВЗІ БУДУТЬ НАМАГАТИСЬ ЗОВСІМ ЗУПИНИТИ, АБИ ЧЛЕНОГРАЙ ПРАВИВ ВІЧНО.
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22.07.2024 12:22 Ответить
а даже змешиться???)))
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22.07.2024 12:22 Ответить
Коли починають заспокоювати - стрьомно стає.
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22.07.2024 12:24 Ответить
Зате за кацапським часом житимемо. Все за ''завєтами ЗЄліча''.
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22.07.2024 12:28 Ответить
Зимовий час навпаки відрізняється від моськовського часу -1 год ,а зараз літній рівний моськовському!! Загалом про що дискутувати,це що нагальніша проблема України ??))
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22.07.2024 12:34 Ответить
за прийнятим ВР дебільним принципом влітку сонце буде вставати о 3 ночі (коли всі сплять), а сідати о 20 вечора (коли пік активності), як це не збільшиться споживання електроенергії ???

в Америці доречі діє Daylight Savings - там чомусь переходять на літній і назад

отже чи хтось пояснить ЧОМУ ***** ВР це прийняла ?
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22.07.2024 13:09 Ответить
і в чому проблема, що в 3 годині вставатиме сонце? графіг робочого часу можна змістити на годину, і все буде добре, чи це для тебе дуже складно?
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22.07.2024 17:13 Ответить
складно. Я лягаю о 3ій ночі
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22.07.2024 23:41 Ответить
Стули пельку,гнида ,потвора кремлівської селекції !!))
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22.07.2024 13:26 Ответить
Ти ц інкуй базар гнида і не дивуйся почувши відповідну твоєї відповідь,ти "бестолковкою" думаєш коли ображаєш людину??))
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22.07.2024 13:38 Ответить
До чого тут Москва! За зимовим часом літом сонце зійде о ТРЕТІЙ НОЧІ, а о ВОСЬМІЙ ВЕЧОРА вже наступить темна ніч, це якась економічна ДИВЕРСІЯ проти України.
Ясним днем який настане вночі люди будуть спати, а раннім вечором о восьмій годині прийдеться жити при електричному світлі!
Хто це придумав являється російським ДИВЕРСАНТОМ!
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22.07.2024 13:22 Ответить
Подивися часові пояси по Грінвічу !!))
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22.07.2024 13:27 Ответить
Думай головою, а не дивись на чужу дурість, тобі потрібен ясний день о третій ночі і ніч о вочсьмій вечора?
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22.07.2024 13:29 Ответить
Тобто весь світ живе за Грінвічем тому що дурні??))
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22.07.2024 13:33 Ответить
Я тебе ще раз запитую, відповідай на запитання конкретно, ти хочеш спати в ясний день який настане о третій ночі, а раннім вечором о 20.00 ходити з ліхтариком, чи може ти о 20.00 вже лягаєш спати, а прокидаєшся о третій ночі?
До чого тут словечка "Грінвічі", є природна реальніть і всіляка дурість придумана приматами.
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22.07.2024 13:48 Ответить
Зараз в мене поганий сон,роки ,що поробиш!! Працював водієм ,з вільним графіком ,тобто їхав тоді коли потріно,тому спав коли була можливість,а до цього працював на заводі з 2-охзмінним,режимом ,друга зміна закінчувалась опівночі !!))
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22.07.2024 13:57 Ответить
Весь світ живе за Гринвичем? Румунія і Молдова, які західніше від України, живуть за GMT+3. Страни Балтіїї поки що переводять годинник, але коли Європа це зупинить, вони залишаться в тому ж "літньому" часі. Бо так зручно для людей, працюючих 8-17 або 9-18 годин.
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22.07.2024 15:11 Ответить
о восьмій темна ніч, коли, взимку?
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22.07.2024 17:14 Ответить
Влітку, на зимньому часі!
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24.07.2024 14:19 Ответить
це мабуть за екватором
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25.07.2024 20:06 Ответить
Не знаю, на что она вплине, але свитанок у пив на третю ночи у червни мени не подобаеться.
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22.07.2024 12:34 Ответить
А в чому проблема починати роботу раніше і закінчувати раніше? Ніякої проблеми!
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22.07.2024 12:55 Ответить
можна взагалі не спати, звісно, ти скажи чому в США діє принцип переходу на літній час, а в Україні його відмінили ?
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22.07.2024 13:11 Ответить
Як що жити в сели, то проблем нема. Але в коллективи нужно узгодити пожелания всех. Это проблема.
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22.07.2024 13:13 Ответить
Це коли ти пенсіонер і робота твоя на городі, то можна і розпочати раніше, а якщо робота з 9.00 до 18.00 то не проблема розпочати її в 3 години ночі, але з роботи підеш о 18.00
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22.07.2024 13:19 Ответить
Після введення закону зростуть прибутки Ахметова та інших посередників у енергетичній сфері. Тому що зростуть витрати на електрику у вечірні години навесні, влітку та восени. Це матиме "особливо відчутний ефект" в умовах постійних відключень електроенергії. Дякуємо зедедушке!
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22.07.2024 12:37 Ответить
так.. як крали на закупивлях енергоатому так й будемо красти
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22.07.2024 12:46 Ответить
Споживання не збільшиться, тому що збільшаться відключення.
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22.07.2024 12:51 Ответить
Збільшаться відключення - збільшаться тарифи.
Розмір прибутку повинен залишатися незмінним
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22.07.2024 13:20 Ответить
Тепер зебоби змусять заплатити власників двозонних або трьохзонних електричних лічильників за їх переналаштування або заміну.
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22.07.2024 12:57 Ответить
Единственное правильное решение зедротов, ******* эти скачки времени и зимнее время лучше летнего, даже летом.
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22.07.2024 12:57 Ответить
Мені до лампочки, який час-зимовий,літній. Тільки нехай відмінять вже це переведення часу.
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22.07.2024 13:03 Ответить
тоді чому в США принцип переведення на літній час діє ?

відповідай, ботяра !

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22.07.2024 13:12 Ответить
Мне как-то пох шо там делают со временем в штатах.
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22.07.2024 14:33 Ответить
Що ти мелеш, за зимовим часом літом сонце зійде о ТРЕТІЙ НОЧІ, а о ВОСЬМІЙ ВЕЧОРА вже наступить темна ніч, це якась економічна ДИВЕРСІЯ проти України.
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22.07.2024 13:17 Ответить
Настурні кроки: скасувати зиму, скасувати Україну, скасувати покарання корупцію (вже зроблено).
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22.07.2024 13:10 Ответить
За зимовим часом літом сонце зійде о ТРЕТІЙ НОЧІ, а о ВОСЬМІЙ ВЕЧОРА вже наступить темна ніч, це якась економічна ДИВЕРСІЯ проти України.
Ясним днем який настане вночі люди будуть спати, а раннім вечором о восьмій годині прийдеться жити при електричному світлі!
Хто це придумав являється російським ДИВЕРСАНТОМ!
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22.07.2024 13:20 Ответить
Олігархи підкупили псевдовчених, щоб таким чином заробляти на біді українського народу, бо немає нічого гіршого, як цей "зимовий час", який дуже поганий навіть взимку.
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22.07.2024 13:28 Ответить
Переходи якраз і вводились для економії електроенргії та кращого використання світлового дня. Скасовуйте, придурки!
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22.07.2024 13:30 Ответить
Треба б було скасувати перехід на зимовий час, а не на літній. Ідіотизм повний.
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22.07.2024 17:37 Ответить
Тупорылое зелёное быдло. Где таких ублюдков только берут. Понятно,что партия формируется по кацапскому принципу,т.е царь должен быть самым умным. А так как Вова Писюнграйка,когда обычно люди должны учиться,работал дурачком и членом по роялях стучал. Поэтому и имеем партию отборных дебилов
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22.07.2024 23:12 Ответить
 
 