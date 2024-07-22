Отмена перевода часов на летнее время не повлияет на общую ситуацию со светом в Украине, - Минэнерго

Отмена перехода на летнее время не повлияет на ситуацию со светом в Украине, поскольку потребление электроэнергии не увеличится.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник.

"Ситуация остается стабильной и это отнюдь негативно не повлияет", - сказал Колесник.

Заместитель министра также не прогнозирует увеличение потребления электроэнергии после отмены перевода часов.

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Напомним, 16 июля Верховная Рада приняла законопроект, который отменяет перевод времени в Украине с зимнего на летнее.

Впоследствии, Общественная организация "Академия наук высшей школы Украины" обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с призывом наложить вето на закон об отмене перехода на летнее время.

Однако академики Национальной академии наук Украины поддержали отмену перевода часов и заявили, что это правильно и полезно для здоровья украинцев. Также ученые призвали прекратить критику законопроекта.