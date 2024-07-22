Отмена перевода часов на летнее время не повлияет на общую ситуацию со светом в Украине, - Минэнерго
Отмена перехода на летнее время не повлияет на ситуацию со светом в Украине, поскольку потребление электроэнергии не увеличится.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона заявил заместитель министра энергетики Николай Колесник.
"Ситуация остается стабильной и это отнюдь негативно не повлияет", - сказал Колесник.
Заместитель министра также не прогнозирует увеличение потребления электроэнергии после отмены перевода часов.
Напомним, 16 июля Верховная Рада приняла законопроект, который отменяет перевод времени в Украине с зимнего на летнее.
Впоследствии, Общественная организация "Академия наук высшей школы Украины" обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с призывом наложить вето на закон об отмене перехода на летнее время.
Однако академики Национальной академии наук Украины поддержали отмену перевода часов и заявили, что это правильно и полезно для здоровья украинцев. Также ученые призвали прекратить критику законопроекта.
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НЕВДОВЗІ БУДУТЬ НАМАГАТИСЬ ЗОВСІМ ЗУПИНИТИ, АБИ ЧЛЕНОГРАЙ ПРАВИВ ВІЧНО.
в Америці доречі діє Daylight Savings - там чомусь переходять на літній і назад
отже чи хтось пояснить ЧОМУ ***** ВР це прийняла ?
Ясним днем який настане вночі люди будуть спати, а раннім вечором о восьмій годині прийдеться жити при електричному світлі!
Хто це придумав являється російським ДИВЕРСАНТОМ!
До чого тут словечка "Грінвічі", є природна реальніть і всіляка дурість придумана приматами.
Розмір прибутку повинен залишатися незмінним
відповідай, ботяра !
скасувати покарання корупцію(вже зроблено).
Ясним днем який настане вночі люди будуть спати, а раннім вечором о восьмій годині прийдеться жити при електричному світлі!
Хто це придумав являється російським ДИВЕРСАНТОМ!