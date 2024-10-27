ЕС нужно больше инвестировать в сдерживание РФ, – глава МИД Финляндии Валтонен

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен призвала европейские страны больше инвестировать в оборону и меры сдерживания угрозы со стороны России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

"Я готова ожидать от Путина всего. Нам пора повзрослеть. Путин - диктатор, который понимает только силу", - заявила глава финского МИДа.

Валтонен подчеркнула, что в будущем странам ЕС нужно будет тратить на оборону больше, чем установленная НАТО цель в два процента от ВВП.

Главными целями для России в гибридной войне с Западом являются Германия и Франция, чье население с помощью дезинформации Кремль заставляет верить в бессмысленность помощи Украине, считает она.

"Никто не желает мира больше, чем Украина. Но если кто-то думает, что можно остановить войну, прекратив поставки оружия, я могу сказать только одно: это не приведет к окончанию войны, это приведет к концу Украины", - отметила Валтонен, подчеркнув важность поддержки Киева.

При этом Валтонен воздержалась от комментариев относительно решения Германии не поставлять Украине дальнобойное оружие для атак вглубь территории России, однако напомнила, что международное право не запрещает наносить удары по военным целям за пределами собственных границ в рамках самозащиты.

Напомним, что Финляндия разрешила ВСУ применять полученное от нее оружие по целям на территории РФ еще в мае 2024 года.

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