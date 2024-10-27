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ЕС нужно больше инвестировать в сдерживание РФ, – глава МИД Финляндии Валтонен

еліна,валтонен

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен призвала европейские страны больше инвестировать в оборону и меры сдерживания угрозы со стороны России.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

"Я готова ожидать от Путина всего. Нам пора повзрослеть. Путин - диктатор, который понимает только силу", - заявила глава финского МИДа.

Валтонен подчеркнула, что в будущем странам ЕС нужно будет тратить на оборону больше, чем установленная НАТО цель в два процента от ВВП.

Главными целями для России в гибридной войне с Западом являются Германия и Франция, чье население с помощью дезинформации Кремль заставляет верить в бессмысленность помощи Украине, считает она.

"Никто не желает мира больше, чем Украина. Но если кто-то думает, что можно остановить войну, прекратив поставки оружия, я могу сказать только одно: это не приведет к окончанию войны, это приведет к концу Украины", - отметила Валтонен, подчеркнув важность поддержки Киева.

При этом Валтонен воздержалась от комментариев относительно решения Германии не поставлять Украине дальнобойное оружие для атак вглубь территории России, однако напомнила, что международное право не запрещает наносить удары по военным целям за пределами собственных границ в рамках самозащиты.

Напомним, что Финляндия разрешила ВСУ применять полученное от нее оружие по целям на территории РФ еще в мае 2024 года.

Читайте также: Помощь Украине нужно увеличивать, чтобы Путин не победил в войне на истощение, - спикер финского парламента Халла-ахо

Автор: 

Финляндия (985) Евросоюз (17295)


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Жлоби рулять.
Інвестиції - це фінансування проектів з метою повернути кошти і ще й отримати прибуток. Якщо немає мети повертати кошти і отримувати прибуток - це звичайні безповоротні витрати на безпеку.
Європейські діячі навіть на стримуванні рашистів заробити бажають, чи як?
Витрачати кошти без "навару" буржуї вже не здатні...
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27.10.2024 09:46 Ответить
Головними цілями для Росії в гібридній війні із Заходом є Німеччина і Франція, головна ціль рашиста- США.Через "трамбона" , котрий висить в куйла на гачку ,як карась,в часі нересту на березовій наживці,і котрий має вплив на жителів США .
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27.10.2024 09:48 Ответить
Було б добре, якби ще й інші здогадались
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27.10.2024 09:53 Ответить
ЄС потрібно в першу чергу шукати інше джерело ресурсів а то з однієї сторони інвестувати в оборону а з другої сторони спосорувати орків щоб ті мали віськовий бюджет в 130 млрд.

Нажаль захід віддав Китаю та раші африканські ресурси і просрав Південну Америку які також під їх впливом де можна було налагодити альтернативне джерело ресурсів.
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27.10.2024 10:11 Ответить
Тілки но вона ще не казала "потрібно". Як свого часу Йуля півторювала "мусім". До речі, де вона поділася? Чи то хвіст прищемили, чи то жало вирвали. Свої дивиденти мабуть, як і усі, отримує за голосування. Ще що потрібно, щоб зустріти старість?
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27.10.2024 12:59 Ответить
Було б добре, щоб інвестори прокинулись раніше, ніж актив піде на дно...
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27.10.2024 14:59 Ответить
 
 