ЄС потрібно більше інвестувати у стримування РФ, - глава МЗС Фінляндії Валтонен

Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен закликала європейські країни більше інвестувати в оборону і заходи стримування загрози з боку Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

"Я готова очікувати від Путіна всього. Нам час подорослішати. Путін - диктатор, який розуміє тільки силу", - заявила глава фінського МЗС.

Валтонен наголосила, що у майбутньому країнам ЄС потрібно буде витрачати на оборону більше, ніж встановлена НАТО мета у два відсотки від ВВП.

Головними цілями для Росії в гібридній війні із Заходом є Німеччина і Франція, чиє населення за допомогою дезінформації Кремль змушує вірити в безглуздість допомоги Україні, вважає вона.

"Ніхто не бажає миру більше, ніж Україна. Але якщо хтось думає, що можна зупинити війну, припинивши постачання зброї, я можу сказати тільки одне: це не призведе до закінчення війни, це призведе до кінця України", - зазначила Валтонен, підкресливши важливість підтримки Києва.

При цьому Валтонен утрималася від коментарів щодо рішення Німеччини не постачати Україні далекобійну зброю для атак углиб території Росії, однак нагадала, що міжнародне право не забороняє завдавати ударів по військових цілях за межами власних кордонів у рамках самозахисту.

Нагадаємо, що Фінляндія дозволила ЗСУ застосовувати отриману від неї зброю по цілях на території РФ ще в травні 2024 року.

