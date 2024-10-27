УКР
Новини
739 6

ЄС потрібно більше інвестувати у стримування РФ, - глава МЗС Фінляндії Валтонен

еліна,валтонен

 Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен закликала європейські країни більше інвестувати в оборону і заходи стримування загрози з боку Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

"Я готова очікувати від Путіна всього. Нам час подорослішати. Путін - диктатор, який розуміє тільки силу", - заявила глава фінського МЗС.

Валтонен наголосила, що у майбутньому країнам ЄС потрібно буде витрачати на оборону більше, ніж встановлена НАТО мета у два відсотки від ВВП.

Головними цілями для Росії в гібридній війні із Заходом є Німеччина і Франція, чиє населення за допомогою дезінформації Кремль змушує вірити в безглуздість допомоги Україні, вважає вона.

"Ніхто не бажає миру більше, ніж Україна. Але якщо хтось думає, що можна зупинити війну, припинивши постачання зброї, я можу сказати тільки одне: це не призведе до закінчення війни, це призведе до кінця України", - зазначила Валтонен, підкресливши важливість підтримки Києва. 

При цьому  Валтонен утрималася від коментарів щодо рішення Німеччини не постачати Україні далекобійну зброю для атак углиб території Росії, однак нагадала, що міжнародне право не забороняє завдавати ударів по військових цілях за межами власних кордонів у рамках самозахисту.

Нагадаємо, що Фінляндія дозволила ЗСУ застосовувати отриману від неї зброю по цілях на території РФ ще в травні 2024 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Допомогу Україні треба збільшувати, щоб Путін не переміг у війні на виснаження, - спікер фінського парламенту Халла-ахо

Автор: 

Фінляндія (1375) Євросоюз (14162)
Жлоби рулять.
Інвестиції - це фінансування проектів з метою повернути кошти і ще й отримати прибуток. Якщо немає мети повертати кошти і отримувати прибуток - це звичайні безповоротні витрати на безпеку.
Європейські діячі навіть на стримуванні рашистів заробити бажають, чи як?
Витрачати кошти без "навару" буржуї вже не здатні...
показати весь коментар
27.10.2024 09:46 Відповісти
Головними цілями для Росії в гібридній війні із Заходом є Німеччина і Франція, головна ціль рашиста- США.Через "трамбона" , котрий висить в куйла на гачку ,як карась,в часі нересту на березовій наживці,і котрий має вплив на жителів США .
показати весь коментар
27.10.2024 09:48 Відповісти
Було б добре, якби ще й інші здогадались
показати весь коментар
27.10.2024 09:53 Відповісти
ЄС потрібно в першу чергу шукати інше джерело ресурсів а то з однієї сторони інвестувати в оборону а з другої сторони спосорувати орків щоб ті мали віськовий бюджет в 130 млрд.

Нажаль захід віддав Китаю та раші африканські ресурси і просрав Південну Америку які також під їх впливом де можна було налагодити альтернативне джерело ресурсів.
показати весь коментар
27.10.2024 10:11 Відповісти
Тілки но вона ще не казала "потрібно". Як свого часу Йуля півторювала "мусім". До речі, де вона поділася? Чи то хвіст прищемили, чи то жало вирвали. Свої дивиденти мабуть, як і усі, отримує за голосування. Ще що потрібно, щоб зустріти старість?
показати весь коментар
27.10.2024 12:59 Відповісти
Було б добре, щоб інвестори прокинулись раніше, ніж актив піде на дно...
показати весь коментар
27.10.2024 14:59 Відповісти
 
 