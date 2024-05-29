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Україна може бити по території Росії зброєю, наданою Фінляндією, - глава МЗС Валтонен

Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен

Країна, яка веде оборонну війну, може завдавати ударів по військових об’єктах на території агресора, якщо це необхідно для самооборони.

Про це заявила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Uusi Suomi.

За її словами, Фінляндія не встановлює жодних конкретних обмежень на матеріальну допомогу Україні, але припускає, що вона буде використана відповідно до міжнародного права.

"Росія веде незаконну агресивну війну в Україні, і Україна має право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Це включає удари по військових цілях на території агресора, які необхідні для самооборони", - наголосила Валтонен.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удари України по цілях на території РФ є абсолютно законними, якщо вони пропорційні, - Боррель

Удари по території РФ

Нагадаємо, раніше видання Bild повідомило, що ЗСУ щонайменше 1 раз використовували Patriot над територією РФ. Через це Німеччина та США погрожували зупинити постачання ракет.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може бити по військових цілях на території РФ, тому це несправедливо.

Більшість країн НАТО не підтримують удари України західною зброєю по території РФ. Про відповідну позицію неодноразово заявляли, зокрема, США. Нещодавно речник Держдепу США Метью Міллер сказав, що Вашингтон не заохочує і не уможливлює ударів Україною з американської зброї по території РФ. Проте Україна самостійно приймає рішення, як їй використовувати зброю власного виробництва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не повинно бути жодних обмежень щодо застосування Україною західної зброї для ударів по РФ, - заступник міністра оборони Польщі Томчик

Проти ударів України по РФ західною зброєю також Італія, Німеччина, Польща, Чехія тощо.

Водночас Велика Британія дозволила Україні бити своєю зброєю по цілям на території РФ. Відповідний дозвіл надала і Швеція, а також Чехія, країни Балтії та Фінляндія.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва уважно стежить за дискусією західних країн щодо дозволу ЗСУ застосовувати надану далекобійну зброю по території РФ.

Також читайте: Столтенберг про удари по території РФ: Українцям буде складно захищатися, якщо вони не зможуть уражати військові об’єкти по той бік кордону

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Топ коментарі
+17
Зараз виявиться,що не хоче бити лише зеленський і єрмак
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29.05.2024 15:51
+11
Те відчуття коли фіни і шведи мають більші яйця ніж США 🤦
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29.05.2024 16:04
+9
і країни Балтії
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29.05.2024 16:12
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Зараз виявиться,що не хоче бити лише зеленський і єрмак
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29.05.2024 15:51 Відповісти
Бо Фінляндія пережила рашистів на своїй території у 1939 , мені батько розповідав правду ( призвали як синка розкуркулених з Полтавщини у 19 років). Вчиельтка історії , яка вітаючись заходила в клас зі словом "зацуці " так ми її чмонили ( "здравствуйтє" це означало від сільської українки дружини кацапа ахвіцера рашки , прибувшого на пенсію до України ...) Так оця "зацуці" накапла в КДБ районного масштабу про моюрозповідь про "білофінску "й батька мого викликали до школи пісочили ... Попередили, вибачили- бо ростив мене без мами.
Отака хйня була з Україною. Портніков правий на 1000 відсотків коли шмигав Латиніну у Фейгіна.
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29.05.2024 16:02 Відповісти
мова про те , що ніхто ще не сказав,що забороняє бити , тільки США смказали, "на свій розсуд".
Зате зе кожного дня повторює ,що йому забороняють
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29.05.2024 16:05 Відповісти
Так , саме так - його завдання від Козира, чмонити партнерів для перемоги Трампа . Ви ж бачите , як тільки тема США , й налітають зелені гівнопохїдальні мухи Подллякоферм проклинати Порошенко , ой вибачте , Байдена .
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29.05.2024 16:09 Відповісти
США не сказали "на свій розсуд". США у договорах про постачання зазначили заборону бити по території РФ. Німеччина і Італія також прямо заборонили.
Чехія, Швеція, Великобританія, Польща, Фінляндія, Франція - офіційно дозволили.
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29.05.2024 16:14 Відповісти
Заборона була коли у 2022 році чи Вам відомо про зараз? Чи може якось Байдена отшмигають, якщо Сирський лупонев ответку на Харків? Чи знищення надзвичайних важливих об"єктів для рашки в спостереженні можливої ядерноїї небезпеки від США , за 1800 км ,то сам крутий Будванов дав цілі?
То може це робить США, а інші країни дозволяють , бо для Рашки - США головний привід для дискусії від рашки про ядерку . А нічого що в консттуції рашки чвже чотири субʼєкти України - й вона по ним лупить., саме в ці дні посол рашки назвав їх РОСІЄЮ.

Головне - нетряпці подобається лити воду на колесо млина перемоги Трампа ...
А партнери може тролять рашку й роблять своє , без нетряпки знищують надважливі обʼєкти своєю технікою та своїми даними для Українських дронів...
А нетряпка пздить та пздить за текстами від Єрмака
- кожному своє робить?
Я думаю, розбурхана тема дискусій від США Блінкен за а Саліван чи хто там ще проти - звичайнісіньке ІПСО ДЛЯ ХЙЛЯНДІЇ ну й для ПРоявів її рабів на Банковій
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29.05.2024 16:27 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Iq_MuTC3SCs https://www.youtube.com/watch?v=Iq_MuTC3SC

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29.05.2024 16:13 Відповісти
😱Виталий Портников у Рашкина - О разгроме Латыниной, Москва - в проигрыше с https://www.youtube.com/watch?v=RR7TnFn4uUE&t=47s
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29.05.2024 16:15 Відповісти
Не интересно. Т.к. она россиянка и особо ничего не знает о внутренних процессах в Украине. Она наверное и в Украине никогда не была. А они всё время только о Украине и разговаривали. Причём о вещах, которые знают и понимают только украинцы. Естественно он её размазал. Это всё равно что пригласить украинского патриота, который никогда нежил и не был в России и разговаривать о внутренних, чисто российских нюансах. Короче говоря, этот "диалог" с самого начала был глупой идеей. Вот если бы были два украинца интеллектуала, один с такой позицией как у Портникова, а его оппонент с другим видением истории- тогда да, было бы интересно.
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29.05.2024 16:42 Відповісти
Не так! Об Украине разговаривал ПО ТЕМЕ Портников, а она перетягивала его на общеинтеллектуальные темы , типа других империй от Британской о Австро-Венгерской ... Портников ее просто "переинтеллектуалил", шлюху кремлевскую . Сегодня Портников похоже бомбил Борового - еврей , типа демократ времен Ельцина в Америке за Трампа, как они все спасенные Америкой рот КДБ режимов большинство в США ...
ОНА СКРЫТАЯ ********* !Не зря Портников ей с намеком напомнил передачи у Прошутинской "НАРОД ПРОТИВ"- были такие времена при Ельцине й ТВ от Гусинского ... Она тогда была молодой талантливой демократкой из ЭМ ...
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29.05.2024 17:33 Відповісти
Я лишь сказал, что она неспособна составить достойную конкуренцию по этому вопросу (такой теме) украинцу. Она не чувствует Украину и украинцев, и знает только сухие, исторические факты.
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29.05.2024 17:40 Відповісти
А Я СКАЗАЛА ЧТО ОНА ЛЕЗЕТ В ЭТУ ТЕМУ І СРЕТ В НЕЙ. Это была чисто антирашпропогандонская работа Портникова . Да! ка пропагандиста Украины воюющей , но как никто знающий имперскую информкухню врага, поваров , и составителей меню и рецептов ... Юля была искусственно замученная пожарами своего дома от режима Путина ДО ВОЙНЫ ! А потом стала типа врагом войны , а потом как-то все в унисон с Люсей стали защитниками руZZкага мира И что интересно Лионы собирают по прежнему .
Молодец Портников , а Фейгин умный и хитрый и просто зарабатывает на стороне добра .
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29.05.2024 17:54 Відповісти
они с Люсей по-прежнему собирают миллионы ...
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29.05.2024 17:55 Відповісти
Глава МЗС Канади Жолі про удари переданою Україні зброєю по РФ: При постачанні не було жодних умов Джерело:
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29.05.2024 16:39 Відповісти
!!! видалила таке ж своє посилання
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29.05.2024 16:43 Відповісти
Так воно і є.
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29.05.2024 17:09 Відповісти
интересно через сколько медмедев вылезет с воем о ядерном апокалипсисе в твиттерах буржуйских если офиц дадут гепать по кацапам штормами и прочим?
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29.05.2024 15:53 Відповісти
як їпане стаканюру, так і вилізе,),
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29.05.2024 15:58 Відповісти
алкогном сейчас привентивно бьет печенью своей по финляндии) а там и по швеции ударит в виде абсолюта,а там дальше ого и париж а шампань с арманьяком подтянуться)
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29.05.2024 16:00 Відповісти
я взагалі думав ,що Медвєдєв зливає все США,(агент ) а бухає тому що розуміє , що можуть дізнатись і травонути як Жириновського , який (лише моя думка) зливав США інфо про напад.
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29.05.2024 16:41 Відповісти
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29.05.2024 15:56 Відповісти
Курили японцям! А Карелія ваш! Каре́лія (карел. і фін. Karjala, швед. Karelen) - історична провінція Фінляндії, частину якої після поразки у Зимовій війні 1939-40 років відійшла до москви.
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29.05.2024 16:03 Відповісти
Те відчуття коли фіни і шведи мають більші яйця ніж США 🤦
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29.05.2024 16:04 Відповісти
і країни Балтії
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29.05.2024 16:12 Відповісти
Треба у відрядження до Фінляндіі відправити своїх артилеристів
і з туди обстріляти далекобійними гарматами Пітер. Дистанція від
кордону -40км. Хай подивляться пітерці на таке життя.
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29.05.2024 16:28 Відповісти
Виходить, що на тлі Байдена Фінляндія є великою державою, а США ні.
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29.05.2024 16:33 Відповісти
Наскільки я зрозумів,США не забороняє бити їх зброєю по Рашці,Блінкен заявив,що вони не підтримують такі удари (але й не забороняють!!) Це вже маленька,картава Бубочка придумала таке і постійно ниє,що їй амери не дозволяють бити! Чудове виправдання для саботажу ударів по Рашці! І у Бубочки чомусь ніхто не питає: а де за 5 років наші ракети,снаряди,навіть набої? За 5 років Бубочка навіть 1 набою не зробила,не говорячи про Сапсани Коршуни Громи тощо....
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29.05.2024 16:37 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/nebolshoj-no-vazhnyj-vechernij-apdejt/ Олег Пономарь :

Ситуация (с разрешением ЗСУ стрелять по военным объектам рф за линией границы) меняется прямо на глазах. Еще утром я писал, что США и Германия пока находятся в дипломатическом тумане по вопросу применения западного оружия по территории России. Но и их позиция постепенно меняется от эффекта домино.

Только что Госсекретарь Блинкен только что на ПК в Молдове сказал: «Поскольку действия России изменились с точки зрения того, как она проводит свою агрессию, мы также адаптируемся и приспосабливаемся к этому, и я уверен, что мы продолжим это делать».

А представитель канцлера Германии Шольца Штеффен Хебестрайт пояснил в среду, что канцлер имел в виду, что оборона Украины «не ограничивается ее территорией». Он отказался сообщить, какие условия предусматривают соглашения с Украиной по поставляемому Германией оружию, настаивая на том, что они являются конфиденциальными.
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29.05.2024 22:16 Відповісти
 
 