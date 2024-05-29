Україна може бити по території Росії зброєю, наданою Фінляндією, - глава МЗС Валтонен
Країна, яка веде оборонну війну, може завдавати ударів по військових об’єктах на території агресора, якщо це необхідно для самооборони.
Про це заявила міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Uusi Suomi.
За її словами, Фінляндія не встановлює жодних конкретних обмежень на матеріальну допомогу Україні, але припускає, що вона буде використана відповідно до міжнародного права.
"Росія веде незаконну агресивну війну в Україні, і Україна має право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН. Це включає удари по військових цілях на території агресора, які необхідні для самооборони", - наголосила Валтонен.
Удари по території РФ
Нагадаємо, раніше видання Bild повідомило, що ЗСУ щонайменше 1 раз використовували Patriot над територією РФ. Через це Німеччина та США погрожували зупинити постачання ракет.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не може бити по військових цілях на території РФ, тому це несправедливо.
Більшість країн НАТО не підтримують удари України західною зброєю по території РФ. Про відповідну позицію неодноразово заявляли, зокрема, США. Нещодавно речник Держдепу США Метью Міллер сказав, що Вашингтон не заохочує і не уможливлює ударів Україною з американської зброї по території РФ. Проте Україна самостійно приймає рішення, як їй використовувати зброю власного виробництва.
Проти ударів України по РФ західною зброєю також Італія, Німеччина, Польща, Чехія тощо.
Водночас Велика Британія дозволила Україні бити своєю зброєю по цілям на території РФ. Відповідний дозвіл надала і Швеція, а також Чехія, країни Балтії та Фінляндія.
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що Москва уважно стежить за дискусією західних країн щодо дозволу ЗСУ застосовувати надану далекобійну зброю по території РФ.
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Отака хйня була з Україною. Портніков правий на 1000 відсотків коли шмигав Латиніну у Фейгіна.
Зате зе кожного дня повторює ,що йому забороняють
Чехія, Швеція, Великобританія, Польща, Фінляндія, Франція - офіційно дозволили.
То може це робить США, а інші країни дозволяють , бо для Рашки - США головний привід для дискусії від рашки про ядерку . А нічого що в консттуції рашки чвже чотири субʼєкти України - й вона по ним лупить., саме в ці дні посол рашки назвав їх РОСІЄЮ.
Головне - нетряпці подобається лити воду на колесо млина перемоги Трампа ...
А партнери може тролять рашку й роблять своє , без нетряпки знищують надважливі обʼєкти своєю технікою та своїми даними для Українських дронів...
А нетряпка пздить та пздить за текстами від Єрмака
- кожному своє робить?
Я думаю, розбурхана тема дискусій від США Блінкен за а Саліван чи хто там ще проти - звичайнісіньке ІПСО ДЛЯ ХЙЛЯНДІЇ ну й для ПРоявів її рабів на Банковій
ОНА СКРЫТАЯ ********* !Не зря Портников ей с намеком напомнил передачи у Прошутинской "НАРОД ПРОТИВ"- были такие времена при Ельцине й ТВ от Гусинского ... Она тогда была молодой талантливой демократкой из ЭМ ...
Молодец Портников , а Фейгин умный и хитрый и просто зарабатывает на стороне добра .
і з туди обстріляти далекобійними гарматами Пітер. Дистанція від
кордону -40км. Хай подивляться пітерці на таке життя.
Ситуация (с разрешением ЗСУ стрелять по военным объектам рф за линией границы) меняется прямо на глазах. Еще утром я писал, что США и Германия пока находятся в дипломатическом тумане по вопросу применения западного оружия по территории России. Но и их позиция постепенно меняется от эффекта домино.
Только что Госсекретарь Блинкен только что на ПК в Молдове сказал: «Поскольку действия России изменились с точки зрения того, как она проводит свою агрессию, мы также адаптируемся и приспосабливаемся к этому, и я уверен, что мы продолжим это делать».
А представитель канцлера Германии Шольца Штеффен Хебестрайт пояснил в среду, что канцлер имел в виду, что оборона Украины «не ограничивается ее территорией». Он отказался сообщить, какие условия предусматривают соглашения с Украиной по поставляемому Германией оружию, настаивая на том, что они являются конфиденциальными.