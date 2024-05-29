Украина может бить по территории России оружием, предоставленным Финляндией, - глава МИД Валтонен
Страна, ведущая оборонительную войну, может наносить удары по военным объектам на территории агрессора, если это необходимо для самообороны.
Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Uusi Suomi.
По ее словам, Финляндия не устанавливает никаких конкретных ограничений на материальную помощь Украине, но предполагает, что она будет использована в соответствии с международным правом.
"Россия ведет незаконную агрессивную войну в Украине, и Украина имеет право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Это включает удары по военным целям на территории агрессора, необходимые для самообороны", - подчеркнула Валтонен.
Удары по территории РФ
Напомним, ранее издание Bild сообщило, что ВСУ, по меньшей мере, 1 раз использовали Раtriot над территорией РФ. Из-за этого Германия и США угрожали остановить поставки ракет.
Президент Владимир Зеленский заявил, что несправедливо, что Украина не может бить по военным целям на территории РФ.
Большинство стран НАТО не поддерживают удары Украины западным оружием по территории РФ. О соответствующей позиции неоднократно заявляли, в частности, США. Недавно представитель Госдепа США Мэтью Миллер сказал, что Вашингтон не поощряет и не делает возможным поражение Украиной из американского оружия по территории РФ. Однако Украина самостоятельно принимает решение, как ей использовать оружие собственного производства.
Против ударов Украины по РФ западным оружием также и Италия и Германия.
В то же время Великобритания разрешила Украине бить своим оружием по целям на территории РФ. Соответствующее разрешение предоставила и Швеция, а также Чехия, страны Балтии и Финляндия.
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва внимательно следит за дискуссией западных стран относительно разрешения ВСУ применять предоставленное дальнобойное оружие по территории РФ.
Пожалуйста, подождите...
Отака хйня була з Україною. Портніков правий на 1000 відсотків коли шмигав Латиніну у Фейгіна.
Зате зе кожного дня повторює ,що йому забороняють
Чехія, Швеція, Великобританія, Польща, Фінляндія, Франція - офіційно дозволили.
То може це робить США, а інші країни дозволяють , бо для Рашки - США головний привід для дискусії від рашки про ядерку . А нічого що в консттуції рашки чвже чотири субʼєкти України - й вона по ним лупить., саме в ці дні посол рашки назвав їх РОСІЄЮ.
Головне - нетряпці подобається лити воду на колесо млина перемоги Трампа ...
А партнери може тролять рашку й роблять своє , без нетряпки знищують надважливі обʼєкти своєю технікою та своїми даними для Українських дронів...
А нетряпка пздить та пздить за текстами від Єрмака
- кожному своє робить?
Я думаю, розбурхана тема дискусій від США Блінкен за а Саліван чи хто там ще проти - звичайнісіньке ІПСО ДЛЯ ХЙЛЯНДІЇ ну й для ПРоявів її рабів на Банковій
ОНА СКРЫТАЯ ********* !Не зря Портников ей с намеком напомнил передачи у Прошутинской "НАРОД ПРОТИВ"- были такие времена при Ельцине й ТВ от Гусинского ... Она тогда была молодой талантливой демократкой из ЭМ ...
Молодец Портников , а Фейгин умный и хитрый и просто зарабатывает на стороне добра .
і з туди обстріляти далекобійними гарматами Пітер. Дистанція від
кордону -40км. Хай подивляться пітерці на таке життя.
Ситуация (с разрешением ЗСУ стрелять по военным объектам рф за линией границы) меняется прямо на глазах. Еще утром я писал, что США и Германия пока находятся в дипломатическом тумане по вопросу применения западного оружия по территории России. Но и их позиция постепенно меняется от эффекта домино.
Только что Госсекретарь Блинкен только что на ПК в Молдове сказал: «Поскольку действия России изменились с точки зрения того, как она проводит свою агрессию, мы также адаптируемся и приспосабливаемся к этому, и я уверен, что мы продолжим это делать».
А представитель канцлера Германии Шольца Штеффен Хебестрайт пояснил в среду, что канцлер имел в виду, что оборона Украины «не ограничивается ее территорией». Он отказался сообщить, какие условия предусматривают соглашения с Украиной по поставляемому Германией оружию, настаивая на том, что они являются конфиденциальными.