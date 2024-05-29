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Новости Война
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оружие (10028) Финляндия (904)

Украина может бить по территории России оружием, предоставленным Финляндией, - глава МИД Валтонен

Міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен

Страна, ведущая оборонительную войну, может наносить удары по военным объектам на территории агрессора, если это необходимо для самообороны.

Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Uusi Suomi.

По ее словам, Финляндия не устанавливает никаких конкретных ограничений на материальную помощь Украине, но предполагает, что она будет использована в соответствии с международным правом.

"Россия ведет незаконную агрессивную войну в Украине, и Украина имеет право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Это включает удары по военным целям на территории агрессора, необходимые для самообороны", - подчеркнула Валтонен.

Также читайте: Удары Украины по целям на территории РФ абсолютно законны, если они пропорциональны, - Боррель

Удары по территории РФ

Напомним, ранее издание Bild сообщило, что ВСУ, по меньшей мере, 1 раз использовали Раtriot над территорией РФ. Из-за этого Германия и США угрожали остановить поставки ракет.

Президент Владимир Зеленский заявил, что несправедливо, что Украина не может бить по военным целям на территории РФ.

Большинство стран НАТО не поддерживают удары Украины западным оружием по территории РФ. О соответствующей позиции неоднократно заявляли, в частности, США. Недавно представитель Госдепа США Мэтью Миллер сказал, что Вашингтон не поощряет и не делает возможным поражение Украиной из американского оружия по территории РФ. Однако Украина самостоятельно принимает решение, как ей использовать оружие собственного производства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не должно быть никаких ограничений относительно применения Украиной западного оружия для ударов по РФ, - заместитель министра обороны Польши Томчик

Против ударов Украины по РФ западным оружием также и Италия и Германия.

В то же время Великобритания разрешила Украине бить своим оружием по целям на территории РФ. Соответствующее разрешение предоставила и Швеция, а также Чехия, страны Балтии и Финляндия.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва внимательно следит за дискуссией западных стран относительно разрешения ВСУ применять предоставленное дальнобойное оружие по территории РФ.

Читайте также: Столтенберг об ударах по территории РФ: Украинцам будет сложно защищаться, если они не смогут поражать военные объекты по ту сторону границы
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Топ комментарии
+17
Зараз виявиться,що не хоче бити лише зеленський і єрмак
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29.05.2024 15:51
+11
Те відчуття коли фіни і шведи мають більші яйця ніж США 🤦
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29.05.2024 16:04
+9
і країни Балтії
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29.05.2024 16:12
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Зараз виявиться,що не хоче бити лише зеленський і єрмак
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29.05.2024 15:51 Ответить
Бо Фінляндія пережила рашистів на своїй території у 1939 , мені батько розповідав правду ( призвали як синка розкуркулених з Полтавщини у 19 років). Вчиельтка історії , яка вітаючись заходила в клас зі словом "зацуці " так ми її чмонили ( "здравствуйтє" це означало від сільської українки дружини кацапа ахвіцера рашки , прибувшого на пенсію до України ...) Так оця "зацуці" накапла в КДБ районного масштабу про моюрозповідь про "білофінску "й батька мого викликали до школи пісочили ... Попередили, вибачили- бо ростив мене без мами.
Отака хйня була з Україною. Портніков правий на 1000 відсотків коли шмигав Латиніну у Фейгіна.
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29.05.2024 16:02 Ответить
мова про те , що ніхто ще не сказав,що забороняє бити , тільки США смказали, "на свій розсуд".
Зате зе кожного дня повторює ,що йому забороняють
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29.05.2024 16:05 Ответить
Так , саме так - його завдання від Козира, чмонити партнерів для перемоги Трампа . Ви ж бачите , як тільки тема США , й налітають зелені гівнопохїдальні мухи Подллякоферм проклинати Порошенко , ой вибачте , Байдена .
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29.05.2024 16:09 Ответить
США не сказали "на свій розсуд". США у договорах про постачання зазначили заборону бити по території РФ. Німеччина і Італія також прямо заборонили.
Чехія, Швеція, Великобританія, Польща, Фінляндія, Франція - офіційно дозволили.
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29.05.2024 16:14 Ответить
Заборона була коли у 2022 році чи Вам відомо про зараз? Чи може якось Байдена отшмигають, якщо Сирський лупонев ответку на Харків? Чи знищення надзвичайних важливих об"єктів для рашки в спостереженні можливої ядерноїї небезпеки від США , за 1800 км ,то сам крутий Будванов дав цілі?
То може це робить США, а інші країни дозволяють , бо для Рашки - США головний привід для дискусії від рашки про ядерку . А нічого що в консттуції рашки чвже чотири субʼєкти України - й вона по ним лупить., саме в ці дні посол рашки назвав їх РОСІЄЮ.

Головне - нетряпці подобається лити воду на колесо млина перемоги Трампа ...
А партнери може тролять рашку й роблять своє , без нетряпки знищують надважливі обʼєкти своєю технікою та своїми даними для Українських дронів...
А нетряпка пздить та пздить за текстами від Єрмака
- кожному своє робить?
Я думаю, розбурхана тема дискусій від США Блінкен за а Саліван чи хто там ще проти - звичайнісіньке ІПСО ДЛЯ ХЙЛЯНДІЇ ну й для ПРоявів її рабів на Банковій
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29.05.2024 16:27 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=Iq_MuTC3SCs https://www.youtube.com/watch?v=Iq_MuTC3SC

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29.05.2024 16:13 Ответить
😱Виталий Портников у Рашкина - О разгроме Латыниной, Москва - в проигрыше с https://www.youtube.com/watch?v=RR7TnFn4uUE&t=47s
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29.05.2024 16:15 Ответить
Не интересно. Т.к. она россиянка и особо ничего не знает о внутренних процессах в Украине. Она наверное и в Украине никогда не была. А они всё время только о Украине и разговаривали. Причём о вещах, которые знают и понимают только украинцы. Естественно он её размазал. Это всё равно что пригласить украинского патриота, который никогда нежил и не был в России и разговаривать о внутренних, чисто российских нюансах. Короче говоря, этот "диалог" с самого начала был глупой идеей. Вот если бы были два украинца интеллектуала, один с такой позицией как у Портникова, а его оппонент с другим видением истории- тогда да, было бы интересно.
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29.05.2024 16:42 Ответить
Не так! Об Украине разговаривал ПО ТЕМЕ Портников, а она перетягивала его на общеинтеллектуальные темы , типа других империй от Британской о Австро-Венгерской ... Портников ее просто "переинтеллектуалил", шлюху кремлевскую . Сегодня Портников похоже бомбил Борового - еврей , типа демократ времен Ельцина в Америке за Трампа, как они все спасенные Америкой рот КДБ режимов большинство в США ...
ОНА СКРЫТАЯ ********* !Не зря Портников ей с намеком напомнил передачи у Прошутинской "НАРОД ПРОТИВ"- были такие времена при Ельцине й ТВ от Гусинского ... Она тогда была молодой талантливой демократкой из ЭМ ...
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29.05.2024 17:33 Ответить
Я лишь сказал, что она неспособна составить достойную конкуренцию по этому вопросу (такой теме) украинцу. Она не чувствует Украину и украинцев, и знает только сухие, исторические факты.
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29.05.2024 17:40 Ответить
А Я СКАЗАЛА ЧТО ОНА ЛЕЗЕТ В ЭТУ ТЕМУ І СРЕТ В НЕЙ. Это была чисто антирашпропогандонская работа Портникова . Да! ка пропагандиста Украины воюющей , но как никто знающий имперскую информкухню врага, поваров , и составителей меню и рецептов ... Юля была искусственно замученная пожарами своего дома от режима Путина ДО ВОЙНЫ ! А потом стала типа врагом войны , а потом как-то все в унисон с Люсей стали защитниками руZZкага мира И что интересно Лионы собирают по прежнему .
Молодец Портников , а Фейгин умный и хитрый и просто зарабатывает на стороне добра .
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29.05.2024 17:54 Ответить
они с Люсей по-прежнему собирают миллионы ...
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29.05.2024 17:55 Ответить
Глава МЗС Канади Жолі про удари переданою Україні зброєю по РФ: При постачанні не було жодних умов Джерело:
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29.05.2024 16:39 Ответить
!!! видалила таке ж своє посилання
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29.05.2024 16:43 Ответить
Так воно і є.
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29.05.2024 17:09 Ответить
интересно через сколько медмедев вылезет с воем о ядерном апокалипсисе в твиттерах буржуйских если офиц дадут гепать по кацапам штормами и прочим?
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29.05.2024 15:53 Ответить
як їпане стаканюру, так і вилізе,),
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29.05.2024 15:58 Ответить
алкогном сейчас привентивно бьет печенью своей по финляндии) а там и по швеции ударит в виде абсолюта,а там дальше ого и париж а шампань с арманьяком подтянуться)
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29.05.2024 16:00 Ответить
я взагалі думав ,що Медвєдєв зливає все США,(агент ) а бухає тому що розуміє , що можуть дізнатись і травонути як Жириновського , який (лише моя думка) зливав США інфо про напад.
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29.05.2024 16:41 Ответить
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29.05.2024 15:56 Ответить
Курили японцям! А Карелія ваш! Каре́лія (карел. і фін. Karjala, швед. Karelen) - історична провінція Фінляндії, частину якої після поразки у Зимовій війні 1939-40 років відійшла до москви.
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29.05.2024 16:03 Ответить
Те відчуття коли фіни і шведи мають більші яйця ніж США 🤦
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29.05.2024 16:04 Ответить
і країни Балтії
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29.05.2024 16:12 Ответить
Треба у відрядження до Фінляндіі відправити своїх артилеристів
і з туди обстріляти далекобійними гарматами Пітер. Дистанція від
кордону -40км. Хай подивляться пітерці на таке життя.
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29.05.2024 16:28 Ответить
Виходить, що на тлі Байдена Фінляндія є великою державою, а США ні.
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29.05.2024 16:33 Ответить
Наскільки я зрозумів,США не забороняє бити їх зброєю по Рашці,Блінкен заявив,що вони не підтримують такі удари (але й не забороняють!!) Це вже маленька,картава Бубочка придумала таке і постійно ниє,що їй амери не дозволяють бити! Чудове виправдання для саботажу ударів по Рашці! І у Бубочки чомусь ніхто не питає: а де за 5 років наші ракети,снаряди,навіть набої? За 5 років Бубочка навіть 1 набою не зробила,не говорячи про Сапсани Коршуни Громи тощо....
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29.05.2024 16:37 Ответить
https://www.ponomaroleg.com/nebolshoj-no-vazhnyj-vechernij-apdejt/ Олег Пономарь :

Ситуация (с разрешением ЗСУ стрелять по военным объектам рф за линией границы) меняется прямо на глазах. Еще утром я писал, что США и Германия пока находятся в дипломатическом тумане по вопросу применения западного оружия по территории России. Но и их позиция постепенно меняется от эффекта домино.

Только что Госсекретарь Блинкен только что на ПК в Молдове сказал: «Поскольку действия России изменились с точки зрения того, как она проводит свою агрессию, мы также адаптируемся и приспосабливаемся к этому, и я уверен, что мы продолжим это делать».

А представитель канцлера Германии Шольца Штеффен Хебестрайт пояснил в среду, что канцлер имел в виду, что оборона Украины «не ограничивается ее территорией». Он отказался сообщить, какие условия предусматривают соглашения с Украиной по поставляемому Германией оружию, настаивая на том, что они являются конфиденциальными.
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29.05.2024 22:16 Ответить
 
 