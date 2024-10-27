В Сумах снова слышны взрывы: работают силы ПВО
Сейчас в Сумах слышны взрывы, работают силы ПВО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.
"Взрывы, которые слышат жители областного центра - это работа наших подразделений ПВО", - говорится в сообщении.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг запускает КАБы на Сумщину: в Сумах был слышен взрыв.
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Оксана Фесенко #582011
показать весь комментарий27.10.2024 15:35 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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