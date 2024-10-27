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В Сумах снова слышны взрывы: работают силы ПВО

ППО над Сумами

Сейчас в Сумах слышны взрывы, работают силы ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сумской ОГА.

"Взрывы, которые слышат жители областного центра - это работа наших подразделений ПВО", - говорится в сообщении.

Также читайте: В Сумах и других районах области частично пропал свет после атаки "Шахедов"

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг запускает КАБы на Сумщину: в Сумах был слышен взрыв.

Автор: 

ПВО (2854) Сумы (1186)


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Суми та область, особливо прикордоння, після початку Курської операції дуже потерпають від обстрілів кабами та шахег. Але то таке. Головне що Найвеличніший у черговому відосику озвучить кількість прильотів
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27.10.2024 15:35 Ответить
 
 