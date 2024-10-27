УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8143 відвідувача онлайн
Новини
968 1

В Сумах знову чути вибухи: працюють сили ППО

ППО над Сумами

Наразі у Сумах чути вибухи, працюють сили ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

"Вибухи, які чують жителі обласного центру - це робота наших підрозділів ППО", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: У Сумах та інших районах області частково зникло світло після атаки "Шахедів"

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог запускає КАБи на Сумщину: у Сумах було чути вибух.

Автор: 

ППО (3570) Суми (995)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Суми та область, особливо прикордоння, після початку Курської операції дуже потерпають від обстрілів кабами та шахег. Але то таке. Головне що Найвеличніший у черговому відосику озвучить кількість прильотів
показати весь коментар
27.10.2024 15:35 Відповісти
 
 