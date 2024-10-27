В Сумах знову чути вибухи: працюють сили ППО

Наразі у Сумах чути вибухи, працюють сили ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

"Вибухи, які чують жителі обласного центру - це робота наших підрозділів ППО", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: У Сумах та інших районах області частково зникло світло після атаки "Шахедів"

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог запускає КАБи на Сумщину: у Сумах було чути вибух.