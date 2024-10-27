ВСУ за неделю уничтожили 10 520 российских захватчиков и 1 732 единицы вражеского вооружения и техники, - Павлюк. ИНФОГРАФИКА
За неделю с 20 по 27 октября украинские защитники уничтожили 10 520 российских захватчиков и 1732 единицы вражеского вооружения и военной техники.
Об этом в Telegram сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк, информирует Цензор.НЕТ.
Он рассказал, что за эту неделю потери противника составили около 10 520 человек личного состава.
Кроме того, существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск.
В частности, за неделю ВСУ уничтожили:
- 66 танков;
- 244 боевые бронированные машины;
- 256 артиллерийских систем;
- 8 РСЗО;
- 6 установок ПВО;
- 573 единицы автотехники;
- 66 единиц спецтехники врага.
Также Силы обороны уничтожили одну вражескую ракету и 522 БПЛА оперативно тактического уровня.
Топ комментарии
+4 Сергій Малецький
показать весь комментарий27.10.2024 16:56 Ответить Ссылка
+3 Андрей Моисеенко #594341
показать весь комментарий27.10.2024 17:01 Ответить Ссылка
+3 Dnipro #530906
показать весь комментарий27.10.2024 17:14 Ответить Ссылка
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