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Новости Война
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ВСУ за неделю уничтожили 10 520 российских захватчиков и 1 732 единицы вражеского вооружения и техники, - Павлюк. ИНФОГРАФИКА

ЗСУ знищують ворога

За неделю с 20 по 27 октября украинские защитники уничтожили 10 520 российских захватчиков и 1732 единицы вражеского вооружения и военной техники.

Об этом в Telegram сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк, информирует Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что за эту неделю потери противника составили около 10 520 человек личного состава.

Кроме того, существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск.

В частности, за неделю ВСУ уничтожили:

  • 66 танков;
  • 244 боевые бронированные машины;
  • 256 артиллерийских систем;
  • 8 РСЗО;
  • 6 установок ПВО;
  • 573 единицы автотехники;
  • 66 единиц спецтехники врага.

Также Силы обороны уничтожили одну вражескую ракету и 522 БПЛА оперативно тактического уровня.

ЗСУ за тиждень знищили 10520 російських загарбників і 1732 одиниці ворожого озброєння та техніки

Также читайте: Павлюк: Резонансные задержания взяточников из ТЦК происходят по прямой инициативе Командования Сухопутных войск

Автор: 

уничтожение (7295) ВСУ (6703) Павлюк Александр (191)


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Топ комментарии
+4
10520 рил то нехілий посьолок . Слава ЗСУ .
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27.10.2024 16:56 Ответить
+3
Наступної неділі буде 700000 чумардосів, а вони тварі не закінчуються. І пруть і пруть. Коли вже вони повиздихають, зомбаки кляті?.
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27.10.2024 17:01 Ответить
+3
🤡 А скільки теріторії за тиждень захопили загарбники?
Павлоград - ау
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27.10.2024 17:14 Ответить
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10520 рил то нехілий посьолок . Слава ЗСУ .
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27.10.2024 16:56 Ответить
Наступної неділі буде 700000 чумардосів, а вони тварі не закінчуються. І пруть і пруть. Коли вже вони повиздихають, зомбаки кляті?.
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27.10.2024 17:01 Ответить
Якщо поразувати то це меньше 0.5 відсотки населення, за три роки. Капля в морі. Там скоріше за все смертність на рік більша від звичайних умов
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27.10.2024 17:14 Ответить
Але ж це тільки ті московити що 20-45 років. Їхній відсоток який сред усього насілєнія московії ?
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27.10.2024 18:20 Ответить
Так в них моб.ресурс - 25 мільонів.
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27.10.2024 20:07 Ответить
Я не розумію ,цю бугалтерію на ЦН... нема чому радіти ,знищили танк .чи орка ...віддали теріторію ...боляче читати про здачу української землі ...може б ви взагалі не писали про війну ,краще би ОПі головняк робили .шоб вони жечі збирали, та до Ростову налаштовувалися...
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27.10.2024 17:06 Ответить
Тобто вам тільки за землю боляче, на солдатів ЗСУ вам всеодно?
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27.10.2024 17:15 Ответить
Ніт ,тому і пишу ,шо боляче за все ,а головне за 19р... і зробити неможу нічого ,як і перед виборами ,коли бачила тупий погляд опонентів ,коли казала .шо Порох не ворог вам ...як на мене , знищиний танк це цинізм ...на загиблі Воїнів ,та віддата ворогові земля ...мене таке не втішає ...як би писали правду про людей ,зеленського🤡 вже би скинув народ !!!
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27.10.2024 17:23 Ответить
Що означає віддали? Нічого, що за ці землі йдуть кровопролитні бої, а ти сидиш десь у НІчеччині і трандиш "віддали, здали", "знищили танк нема чому радіти" ну так не радій піди поплачь за кацапським танк.
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27.10.2024 18:26 Ответить
Залужний відвойовув .а сирський здає ...не акцентуй і не перевертай .гівно влада 🤡 ..радіти нема чого
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27.10.2024 18:47 Ответить
🤡 А скільки теріторії за тиждень захопили загарбники?
Павлоград - ау
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27.10.2024 17:14 Ответить
Не знищили, а вбили та поранили. Дві величезні різниці
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27.10.2024 17:18 Ответить
1502,8 мавпи за день? Здається, прибрехали....
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27.10.2024 18:33 Ответить
 
 