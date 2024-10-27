ВСУ за неделю уничтожили 10 520 российских захватчиков и 1 732 единицы вражеского вооружения и техники, - Павлюк. ИНФОГРАФИКА

За неделю с 20 по 27 октября украинские защитники уничтожили 10 520 российских захватчиков и 1732 единицы вражеского вооружения и военной техники.

Об этом в Telegram сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк, информирует Цензор.НЕТ.

Он рассказал, что за эту неделю потери противника составили около 10 520 человек личного состава.

Кроме того, существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск.

В частности, за неделю ВСУ уничтожили:

66 танков;

244 боевые бронированные машины;

256 артиллерийских систем;

8 РСЗО;

6 установок ПВО;

573 единицы автотехники;

66 единиц спецтехники врага.

Также Силы обороны уничтожили одну вражескую ракету и 522 БПЛА оперативно тактического уровня.

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