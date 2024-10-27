УКР
ЗСУ за тиждень знищили 10520 російських загарбників і 1732 одиниці ворожого озброєння та техніки, - Павлюк. ІНФОГРАФІКА

ЗСУ знищують ворога

За тиждень з 20 по 27 жовтня українські захисники знищили 10520 російських загарбників та 1732 одиниці ворожого озброєння та військової техніки.

Про це у Telegram повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенанта Олександр Павлюк, інформує Цензор.НЕТ.

Він розповів, що за цей тиждень втрати противника склали близько 10520 осіб особового складу.

Крім того, суттєвих втрат зазнали озброєння та війська техніка російських військ.

Зокрема, за тиждень ЗСУ знищили:

  • 66 танків;
  • 244 бойових броньованих машини;
  • 256 артилерійських систем;
  • 8 РСЗВ;
  • 6 установок ППО;
  • 573 одиниці автотехніки;
  • 66 одиниць спецтехніки ворога.

Також Сили оборони знищили одну ворожу ракету та 522 БпЛА оперативно тактичного рівня.

знищення (8270) ЗСУ (7928) Павлюк Олександр (216)
+4
10520 рил то нехілий посьолок . Слава ЗСУ .
показати весь коментар
27.10.2024 16:56
+3
Наступної неділі буде 700000 чумардосів, а вони тварі не закінчуються. І пруть і пруть. Коли вже вони повиздихають, зомбаки кляті?.
показати весь коментар
27.10.2024 17:01
+3
🤡 А скільки теріторії за тиждень захопили загарбники?
Павлоград - ау
показати весь коментар
27.10.2024 17:14
10520 рил то нехілий посьолок . Слава ЗСУ .
показати весь коментар
27.10.2024 16:56
Наступної неділі буде 700000 чумардосів, а вони тварі не закінчуються. І пруть і пруть. Коли вже вони повиздихають, зомбаки кляті?.
показати весь коментар
27.10.2024 17:01
Якщо поразувати то це меньше 0.5 відсотки населення, за три роки. Капля в морі. Там скоріше за все смертність на рік більша від звичайних умов
показати весь коментар
27.10.2024 17:14
Але ж це тільки ті московити що 20-45 років. Їхній відсоток який сред усього насілєнія московії ?
показати весь коментар
27.10.2024 18:20
Так в них моб.ресурс - 25 мільонів.
показати весь коментар
27.10.2024 20:07
Я не розумію ,цю бугалтерію на ЦН... нема чому радіти ,знищили танк .чи орка ...віддали теріторію ...боляче читати про здачу української землі ...може б ви взагалі не писали про війну ,краще би ОПі головняк робили .шоб вони жечі збирали, та до Ростову налаштовувалися...
показати весь коментар
27.10.2024 17:06
Тобто вам тільки за землю боляче, на солдатів ЗСУ вам всеодно?
показати весь коментар
27.10.2024 17:15
Ніт ,тому і пишу ,шо боляче за все ,а головне за 19р... і зробити неможу нічого ,як і перед виборами ,коли бачила тупий погляд опонентів ,коли казала .шо Порох не ворог вам ...як на мене , знищиний танк це цинізм ...на загиблі Воїнів ,та віддата ворогові земля ...мене таке не втішає ...як би писали правду про людей ,зеленського🤡 вже би скинув народ !!!
показати весь коментар
27.10.2024 17:23
Що означає віддали? Нічого, що за ці землі йдуть кровопролитні бої, а ти сидиш десь у НІчеччині і трандиш "віддали, здали", "знищили танк нема чому радіти" ну так не радій піди поплачь за кацапським танк.
показати весь коментар
27.10.2024 18:26
Залужний відвойовув .а сирський здає ...не акцентуй і не перевертай .гівно влада 🤡 ..радіти нема чого
показати весь коментар
27.10.2024 18:47
🤡 А скільки теріторії за тиждень захопили загарбники?
Павлоград - ау
показати весь коментар
27.10.2024 17:14
Не знищили, а вбили та поранили. Дві величезні різниці
показати весь коментар
27.10.2024 17:18
1502,8 мавпи за день? Здається, прибрехали....
показати весь коментар
27.10.2024 18:33
 
 