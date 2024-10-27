ЗСУ за тиждень знищили 10520 російських загарбників і 1732 одиниці ворожого озброєння та техніки, - Павлюк. ІНФОГРАФІКА
За тиждень з 20 по 27 жовтня українські захисники знищили 10520 російських загарбників та 1732 одиниці ворожого озброєння та військової техніки.
Про це у Telegram повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенанта Олександр Павлюк, інформує Цензор.НЕТ.
Він розповів, що за цей тиждень втрати противника склали близько 10520 осіб особового складу.
Крім того, суттєвих втрат зазнали озброєння та війська техніка російських військ.
Зокрема, за тиждень ЗСУ знищили:
- 66 танків;
- 244 бойових броньованих машини;
- 256 артилерійських систем;
- 8 РСЗВ;
- 6 установок ППО;
- 573 одиниці автотехніки;
- 66 одиниць спецтехніки ворога.
Також Сили оборони знищили одну ворожу ракету та 522 БпЛА оперативно тактичного рівня.
Топ коментарі
+4 Сергій Малецький
показати весь коментар27.10.2024 16:56 Відповісти Посилання
+3 Андрей Моисеенко #594341
показати весь коментар27.10.2024 17:01 Відповісти Посилання
+3 Dnipro #530906
показати весь коментар27.10.2024 17:14 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Павлоград - ау