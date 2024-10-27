ЗСУ за тиждень знищили 10520 російських загарбників і 1732 одиниці ворожого озброєння та техніки, - Павлюк. ІНФОГРАФІКА

За тиждень з 20 по 27 жовтня українські захисники знищили 10520 російських загарбників та 1732 одиниці ворожого озброєння та військової техніки.

Про це у Telegram повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенанта Олександр Павлюк, інформує Цензор.НЕТ.

Він розповів, що за цей тиждень втрати противника склали близько 10520 осіб особового складу.

Крім того, суттєвих втрат зазнали озброєння та війська техніка російських військ.

Зокрема, за тиждень ЗСУ знищили:

66 танків;

244 бойових броньованих машини;

256 артилерійських систем;

8 РСЗВ;

6 установок ППО;

573 одиниці автотехніки;

66 одиниць спецтехніки ворога.

Також Сили оборони знищили одну ворожу ракету та 522 БпЛА оперативно тактичного рівня.

