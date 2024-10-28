На Сумщине и Полтавщине ввели графики аварийных отключений электроэнергии (обновлено)

В Сумской области утром 28 октября ввели графики аварийных отключений электроэнергии по указанию НЭК "Укрэнерго".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумыоблэнерго.

"Уважаемые потребители электроэнергии! По указанию НЭК "Укрэнерго" на территории Сумской области введены Графики аварийных отключений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 09:06 отключены потребители на территории Конотопского района (5 очередь) и Роменского района (1,2 очереди).

Посмотреть, есть ли обесточивание по определенному адресу, можно в личном кабинете Е-SVITLO или на сайте в разделе "Потребителям - Отключение".

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Напомним, 28 октября российские военные нанесли авиационный удар по энергетическим объектам критической инфраструктуры Конотопского района Сумской области, применив БпЛА типа "Шахед".

Обновлено 9:55

В Полтаваоблэнерго сообщили: "28 октября с 09:01 в области применен ГАВ на территории Миргородского, Лубенского, Лохвицкого, Гадячского, Гребенковского, Хорольского, Оржицкого, Чернухинского, Пирятинского районов. Объем разгрузки – 25 МВт.