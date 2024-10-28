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На Сумщине и Полтавщине ввели графики аварийных отключений электроэнергии (обновлено)

На Сумщині ввели графіки аварійних відключень електроенергії

В Сумской области утром 28 октября ввели графики аварийных отключений электроэнергии по указанию НЭК "Укрэнерго".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумыоблэнерго.

"Уважаемые потребители электроэнергии! По указанию НЭК "Укрэнерго" на территории Сумской области введены Графики аварийных отключений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 09:06 отключены потребители на территории Конотопского района (5 очередь) и Роменского района (1,2 очереди).

Посмотреть, есть ли обесточивание по определенному адресу, можно в личном кабинете Е-SVITLO или на сайте в разделе "Потребителям - Отключение".

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Напомним, 28 октября российские военные нанесли авиационный удар по энергетическим объектам критической инфраструктуры Конотопского района Сумской области, применив БпЛА типа "Шахед".

Обновлено 9:55

В Полтаваоблэнерго сообщили: "28 октября с 09:01 в области применен ГАВ на территории Миргородского, Лубенского, Лохвицкого, Гадячского, Гребенковского, Хорольского, Оржицкого, Чернухинского, Пирятинского районов. Объем разгрузки – 25 МВт.

Автор: 

Сумская область (3350) Тарифы на электроэнергию (2178) отключение света (427)


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"У Полтаваобленерго https://www.poe.pl.ua/v-oblasti-zastosovano-hav-24/ повідомили : "28 жовтня з 09:01 в області застосовано ГАВ на території Миргородського, Лубенського, Лохвицького, Гадяцького, Гребінківського, Хорольського, Оржицького, Чорнухинського, Пирятинського районів. Обсяг розвантаження - 25 МВт". Джерело: " Для невігласів з "Полтаваобленерго" - Лохвицького, Гадяцького, Гребінківського, Хорольського, Оржицького, Чорнухинського, Пирятинського районів не існує, це лише райони обслуговування "Полтаваобленерго"!!!
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28.10.2024 11:17 Ответить
Как график может аварийным? 🤔🤡
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28.10.2024 11:25 Ответить
Сталася аварія, потужності не вистачає, тому складається графік подачі електрики споживачам почергово. Так само, як в метрополітені під час тривоги потяги курсують по аварійному графіку, тому що змінюється маршрут. Як таких речей можна не розуміти навіть з елементарною освітою?

Ах, яж забув: продавати електроенергію треба саме тоді, коли енергосистема максимально пошкоджена. Інфа "сотка"!
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28.10.2024 12:19 Ответить
Аврийный график звучит как график организации аварий
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28.10.2024 12:53 Ответить
 
 