На Сумщине и Полтавщине ввели графики аварийных отключений электроэнергии (обновлено)
В Сумской области утром 28 октября ввели графики аварийных отключений электроэнергии по указанию НЭК "Укрэнерго".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Сумыоблэнерго.
"Уважаемые потребители электроэнергии! По указанию НЭК "Укрэнерго" на территории Сумской области введены Графики аварийных отключений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в 09:06 отключены потребители на территории Конотопского района (5 очередь) и Роменского района (1,2 очереди).
Посмотреть, есть ли обесточивание по определенному адресу, можно в личном кабинете Е-SVITLO или на сайте в разделе "Потребителям - Отключение".
Напомним, 28 октября российские военные нанесли авиационный удар по энергетическим объектам критической инфраструктуры Конотопского района Сумской области, применив БпЛА типа "Шахед".
Обновлено 9:55
В Полтаваоблэнерго сообщили: "28 октября с 09:01 в области применен ГАВ на территории Миргородского, Лубенского, Лохвицкого, Гадячского, Гребенковского, Хорольского, Оржицкого, Чернухинского, Пирятинского районов. Объем разгрузки – 25 МВт.
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Ах, яж забув: продавати електроенергію треба саме тоді, коли енергосистема максимально пошкоджена. Інфа "сотка"!