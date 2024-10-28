УКР
Новини
На Сумщині та Полтавщині ввели графіки аварійних відключень електроенергії (оновлено)

На Сумщині ввели графіки аварійних відключень електроенергії

У Сумській області зранку 28 жовтня ввели графіки аварійних відключень електроенергії за вказівкою НЕК "Укренерго". Також аварійні вимкнення запроваджено у Полтавській області. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Сумиобленерго.

"Шановні споживачі електроенергії! За вказівкою НЕК "Укренерго" на території Сумської області введені Графіки аварійних відключень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що об 09:06 відключені споживачі на території Конотопського району (5 черга) та Роменського району (1,2 черги).

Переглянути, чи є знеструмлення за певною адресою, можна в особистому кабінеті Е-SVITLO або на сайті в розділі "Споживачам - Відключення".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Впродовж дня росіяни здійснили 101 обстріл Сумщини, поранено одну людину

Нагадаємо, 28 жовтня російські військові завдали авіаційного удару по енергетичних об'єктах критичної інфраструктури Конотопського району на Сумщині, застосувавши БпЛА типу "Шахед".

Оновлено 9:55

У Полтаваобленерго повідомили: "28 жовтня з 09:01 в області застосовано ГАВ на території Миргородського, Лубенського, Лохвицького, Гадяцького, Гребінківського, Хорольського, Оржицького, Чорнухинського, Пирятинського районів. Обсяг розвантаження – 25 МВт".

Автор: 

Сумська область (4237) електроенергія (6363) відключення світла (1113)
"У Полтаваобленерго https://www.poe.pl.ua/v-oblasti-zastosovano-hav-24/ повідомили : "28 жовтня з 09:01 в області застосовано ГАВ на території Миргородського, Лубенського, Лохвицького, Гадяцького, Гребінківського, Хорольського, Оржицького, Чорнухинського, Пирятинського районів. Обсяг розвантаження - 25 МВт". Джерело: " Для невігласів з "Полтаваобленерго" - Лохвицького, Гадяцького, Гребінківського, Хорольського, Оржицького, Чорнухинського, Пирятинського районів не існує, це лише райони обслуговування "Полтаваобленерго"!!!
28.10.2024 11:17 Відповісти
Как график может аварийным? 🤔🤡
28.10.2024 11:25 Відповісти
Сталася аварія, потужності не вистачає, тому складається графік подачі електрики споживачам почергово. Так само, як в метрополітені під час тривоги потяги курсують по аварійному графіку, тому що змінюється маршрут. Як таких речей можна не розуміти навіть з елементарною освітою?

Ах, яж забув: продавати електроенергію треба саме тоді, коли енергосистема максимально пошкоджена. Інфа "сотка"!
28.10.2024 12:19 Відповісти
Аврийный график звучит как график организации аварий
28.10.2024 12:53 Відповісти
 
 