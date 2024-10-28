На Сумщині та Полтавщині ввели графіки аварійних відключень електроенергії (оновлено)
У Сумській області зранку 28 жовтня ввели графіки аварійних відключень електроенергії за вказівкою НЕК "Укренерго". Також аварійні вимкнення запроваджено у Полтавській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Сумиобленерго.
"Шановні споживачі електроенергії! За вказівкою НЕК "Укренерго" на території Сумської області введені Графіки аварійних відключень", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що об 09:06 відключені споживачі на території Конотопського району (5 черга) та Роменського району (1,2 черги).
Переглянути, чи є знеструмлення за певною адресою, можна в особистому кабінеті Е-SVITLO або на сайті в розділі "Споживачам - Відключення".
Нагадаємо, 28 жовтня російські військові завдали авіаційного удару по енергетичних об'єктах критичної інфраструктури Конотопського району на Сумщині, застосувавши БпЛА типу "Шахед".
Оновлено 9:55
У Полтаваобленерго повідомили: "28 жовтня з 09:01 в області застосовано ГАВ на території Миргородського, Лубенського, Лохвицького, Гадяцького, Гребінківського, Хорольського, Оржицького, Чорнухинського, Пирятинського районів. Обсяг розвантаження – 25 МВт".
