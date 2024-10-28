На Сумщині та Полтавщині ввели графіки аварійних відключень електроенергії (оновлено)

У Сумській області зранку 28 жовтня ввели графіки аварійних відключень електроенергії за вказівкою НЕК "Укренерго". Також аварійні вимкнення запроваджено у Полтавській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в Сумиобленерго.

"Шановні споживачі електроенергії! За вказівкою НЕК "Укренерго" на території Сумської області введені Графіки аварійних відключень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що об 09:06 відключені споживачі на території Конотопського району (5 черга) та Роменського району (1,2 черги).

Переглянути, чи є знеструмлення за певною адресою, можна в особистому кабінеті Е-SVITLO або на сайті в розділі "Споживачам - Відключення".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Впродовж дня росіяни здійснили 101 обстріл Сумщини, поранено одну людину

Нагадаємо, 28 жовтня російські військові завдали авіаційного удару по енергетичних об'єктах критичної інфраструктури Конотопського району на Сумщині, застосувавши БпЛА типу "Шахед".

Оновлено 9:55

У Полтаваобленерго повідомили: "28 жовтня з 09:01 в області застосовано ГАВ на території Миргородського, Лубенського, Лохвицького, Гадяцького, Гребінківського, Хорольського, Оржицького, Чорнухинського, Пирятинського районів. Обсяг розвантаження – 25 МВт".