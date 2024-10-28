Генштаб поручил перевести 20% медиков из военных госпиталей в пехотные бригады, - "слуга народа" Безуглая
Генеральный штаб ВСУ поручил перевести 1/5 медиков из военных госпиталей в пехотные бригады.
Об этом сообщила нардеп "слуги народа" Марьяна Безуглая, информирует Цензор.НЕТ.
"И так у нас есть проблемы с качеством и объемом медицинской помощи в системе Командования медицинских сил, и Главком решил создать коллапс и там? Александр Станиславович, Вам проблем в результате Ваших "гениальных" решений на фронте мало? Генерал медицинской службы Казмирчук, Вы хоть что-то способны отстоять, командующий медсил или "придворный цирюльник"?" - отметила парламентарий.
Ти в очі не бачив ні армії, ні війни, ні, тим більше медицини.
Основна втрата кінцівок та санітарні втрати через довгу евакуацію, і неможливість надати потрібну допомогу по місцю.
Тьотєнька, така вакханалія в військах вже майже рік. Саме тому весь оцей рекрутинг в мене істеричні смішки викликає. Бо завтра прийде розпоряга і повар піде в піхоту. Навіть не залежно хоче того його командир (який брав на посаду і щось обіцяв) чи ні.
чому вона продовжує навалювати в сфері оборони?
Правда не потрібна від слова зовсім?
Чим ви тоді від пересічних підарів із параші відрізняєтесь?