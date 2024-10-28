Генштаб поручил перевести 20% медиков из военных госпиталей в пехотные бригады, - "слуга народа" Безуглая

Генеральный штаб ВСУ поручил перевести 1/5 медиков из военных госпиталей в пехотные бригады.

Об этом сообщила нардеп "слуги народа" Марьяна Безуглая, информирует Цензор.НЕТ.

"И так у нас есть проблемы с качеством и объемом медицинской помощи в системе Командования медицинских сил, и Главком решил создать коллапс и там? Александр Станиславович, Вам проблем в результате Ваших "гениальных" решений на фронте мало? Генерал медицинской службы Казмирчук, Вы хоть что-то способны отстоять, командующий медсил или "придворный цирюльник"?" - отметила парламентарий.

