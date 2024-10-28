РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7534 посетителя онлайн
Новости Война
18 555 114

Генштаб поручил перевести 20% медиков из военных госпиталей в пехотные бригады, - "слуга народа" Безуглая

Генштаб доручив перевести 20% медиків до піхотних бригад

Генеральный штаб ВСУ поручил перевести 1/5 медиков из военных госпиталей в пехотные бригады.

Об этом сообщила нардеп "слуги народа" Марьяна Безуглая, информирует Цензор.НЕТ.

"И так у нас есть проблемы с качеством и объемом медицинской помощи в системе Командования медицинских сил, и Главком решил создать коллапс и там? Александр Станиславович, Вам проблем в результате Ваших "гениальных" решений на фронте мало? Генерал медицинской службы Казмирчук, Вы хоть что-то способны отстоять, командующий медсил или "придворный цирюльник"?" - отметила парламентарий.

Также читайте: В Селидово россияне расстреливают гражданских, город практически захвачен, - "слуга народа" Безуглая

Генштаб доручив перевести 20% медиків до піхотних бригад

Автор: 

Генштаб ВС (6978) Безуглая Марьяна (309)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
Це не деза, але є як кажуть нюанс... І полягає він в тому, що більшість медиків у госпіталях є цивільними, тобто їх нікуди не переведуть у силу їх статуса... Безпосередньо ж військових медиків (які є військовими та отримують платню з усіма надбавками), у госпіталях не велика частина, і зазвичай ця частина складається з осіб добряче так скажемо підмазаних, які є спеціалістами широкого профілю... У данному середовищі зараз дійсно присутня паніка, бо коли домовлялися та підмазували, то мова про можливість переведення до бойових бригад не йшла...
показать весь комментарий
28.10.2024 12:45 Ответить
+16
показать весь комментарий
28.10.2024 12:31 Ответить
+15
Йшла би на фронта санітаркою, раз така розумна. Хоч якась користь була б...
показать весь комментарий
28.10.2024 12:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Де ти бачив таку "практику західних армій"? Коли і яка західна армія воювала так і в таких умовах як воює зараз Україна проти росії? З такими санітарними втратами? Яка західна армія воювала проти країни з багатократною перевагою в силах і засобах і кількісно і технологічно? Яка західна армія воювала проти ядерної країни, котру підтримують і постачають інші сильні (у т.ч ядерні) країни силами і засобами? Західні армії мають і будуть ще десятиліттями по фільмах, підручниках, методичках вивчати і переймати бойовий досвід Українців і цій війні. У т.ч. і медичного забезпечення.
Ти в очі не бачив ні армії, ні війни, ні, тим більше медицини.
показать весь комментарий
29.10.2024 08:22 Ответить
Я з госпітальєрами часто спілкуюсь, мій друг там, знайомий зараз на стабпункті, підписаний на медиків що на стабпунктах, всі говорять про одне, тільки ти диванний натискач клавіатури розкидаєтшся тут гаслами про неймовірний досвід. В чому досвід, хіба як не треба воювати і видумувати постійно велосипед.

Основна втрата кінцівок та санітарні втрати через довгу евакуацію, і неможливість надати потрібну допомогу по місцю.
показать весь комментарий
29.10.2024 10:52 Ответить
Проснулася. Коли в піхоту переводили всяких дронщиків, слюсарів, звязкіців і т.д. (і досихпір переводять) все ок було. А як медиків то сразу караул.
Тьотєнька, така вакханалія в військах вже майже рік. Саме тому весь оцей рекрутинг в мене істеричні смішки викликає. Бо завтра прийде розпоряга і повар піде в піхоту. Навіть не залежно хоче того його командир (який брав на посаду і щось обіцяв) чи ні.
показать весь комментарий
28.10.2024 13:56 Ответить
Типу до того цього не було що дронщики чи мінометчики йшли на штурми без ніякої підготовки. Нагадати вам відео 47 бригади під час контрнаступу
показать весь комментарий
28.10.2024 14:17 Ответить
эту тупую шмару надо не слушать, не распространять и не анализировать. а яка гарна мова, чисто солов"їна українська, но Украину эта мразота ненавидит
показать весь комментарий
28.10.2024 13:58 Ответить
Безугла вже більше місяця в комітеті зі зовнішньої політики
чому вона продовжує навалювати в сфері оборони?
показать весь комментарий
28.10.2024 14:01 Ответить
Хтось заткне їй пельку чи ні?
показать весь комментарий
28.10.2024 14:23 Ответить
А вам потрібна тепла ванна, де втрати 1 до 10 і всі парашники - чмобіки і алканавти?
Правда не потрібна від слова зовсім?
Чим ви тоді від пересічних підарів із параші відрізняєтесь?
показать весь комментарий
28.10.2024 16:17 Ответить
А в чому проблема? Ми на полі бою втрачаємо найбільше людей через дефіцит лікарів там
показать весь комментарий
28.10.2024 14:28 Ответить
їй хтось пельку заткне? Чи там дєрьмак особисто їй заяви пише?
показать весь комментарий
28.10.2024 14:56 Ответить
На пристрельте вже її. Нехай тваринка не мучить ся...
показать весь комментарий
28.10.2024 15:32 Ответить
У Бутусова в телеграмме есть видео, бригада к2 дронами молотит кацапов, которые дошли до окопов ВСУ. Вот окопов там мама не горюй нарыто. И видно, что все по науке, заранее сделано. Только в тех окопах ни одного солдата ВСУ нет. Вообще. Когда кацапов разбомбили, вроде откуда то появился один потом еще один. И все. Может поэтому медиков и шлют, что больше некого? Все ж ждут пока Кошовой пойдет, а он не идет и не идет
показать весь комментарий
28.10.2024 15:55 Ответить
Я бачу, шо цитувати Безумну стало не моветоном, а навіть нічого собі «екслюзівом»
показать весь комментарий
28.10.2024 16:28 Ответить
Безугла витягає типового українця з теплої ванни і знімає з нього рожеві окуляри. А багатьом це не подобається. Ну тоді залишається одне- дивитися телемарафон і всьому вірити що там покажуть.
показать весь комментарий
28.10.2024 17:38 Ответить
Страница 2 из 2
 
 