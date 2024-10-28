Генштаб доручив перевести 20% медиків із військових госпіталів до піхотних бригад, - "слуга народу" Безугла

Генеральний штаб ЗСУ доручив перевести 1/5 медиків із військових госпіталів до піхотних бригад.

Про це повідомила нардепка "слуги народу" Мар'яна Безугла, інформує Цензор.НЕТ.

"І так у нас є проблеми з якістю та обсягом медичної допомоги в системі Командування медичних сил, та Головком вирішив створити колапс і там? Олександре Станіславовичу, Вам проблем внаслідок Ваших "геніальних" рішень на фронті замало? Генерале медичної служби Казмірчук, Ви хоч щось здатні відстояти, командувач медсил чи "придворний цирульник"?" - зазначила парламентарка.

