Генштаб доручив перевести 20% медиків із військових госпіталів до піхотних бригад, - "слуга народу" Безугла
Генеральний штаб ЗСУ доручив перевести 1/5 медиків із військових госпіталів до піхотних бригад.
Про це повідомила нардепка "слуги народу" Мар'яна Безугла, інформує Цензор.НЕТ.
"І так у нас є проблеми з якістю та обсягом медичної допомоги в системі Командування медичних сил, та Головком вирішив створити колапс і там? Олександре Станіславовичу, Вам проблем внаслідок Ваших "геніальних" рішень на фронті замало? Генерале медичної служби Казмірчук, Ви хоч щось здатні відстояти, командувач медсил чи "придворний цирульник"?" - зазначила парламентарка.
Топ коментарі
+22 walking
показати весь коментар28.10.2024 12:45 Відповісти Посилання
+16 частный сектор
показати весь коментар28.10.2024 12:31 Відповісти Посилання
+15 kharkov1000
показати весь коментар28.10.2024 12:32 Відповісти Посилання
Ти в очі не бачив ні армії, ні війни, ні, тим більше медицини.
Основна втрата кінцівок та санітарні втрати через довгу евакуацію, і неможливість надати потрібну допомогу по місцю.
Тьотєнька, така вакханалія в військах вже майже рік. Саме тому весь оцей рекрутинг в мене істеричні смішки викликає. Бо завтра прийде розпоряга і повар піде в піхоту. Навіть не залежно хоче того його командир (який брав на посаду і щось обіцяв) чи ні.
чому вона продовжує навалювати в сфері оборони?
Правда не потрібна від слова зовсім?
Чим ви тоді від пересічних підарів із параші відрізняєтесь?