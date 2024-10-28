УКР
Генштаб доручив перевести 20% медиків із військових госпіталів до піхотних бригад, - "слуга народу" Безугла

Генеральний штаб ЗСУ доручив перевести 1/5 медиків із військових госпіталів до піхотних бригад.

Про це повідомила нардепка "слуги народу" Мар'яна Безугла, інформує Цензор.НЕТ.

"І так у нас є проблеми з якістю та обсягом медичної допомоги в системі Командування медичних сил, та Головком вирішив створити колапс і там? Олександре Станіславовичу, Вам проблем внаслідок Ваших "геніальних" рішень на фронті замало? Генерале медичної служби Казмірчук, Ви хоч щось здатні відстояти, командувач медсил чи "придворний цирульник"?" - зазначила парламентарка.

Також читайте: У Селидовому росіяни розстрілюють цивільних, місто практично захоплене, - "слуга народу" Безугла

Це не деза, але є як кажуть нюанс... І полягає він в тому, що більшість медиків у госпіталях є цивільними, тобто їх нікуди не переведуть у силу їх статуса... Безпосередньо ж військових медиків (які є військовими та отримують платню з усіма надбавками), у госпіталях не велика частина, і зазвичай ця частина складається з осіб добряче так скажемо підмазаних, які є спеціалістами широкого профілю... У данному середовищі зараз дійсно присутня паніка, бо коли домовлялися та підмазували, то мова про можливість переведення до бойових бригад не йшла...
Йшла би на фронта санітаркою, раз така розумна. Хоч якась користь була б...
Де ти бачив таку "практику західних армій"? Коли і яка західна армія воювала так і в таких умовах як воює зараз Україна проти росії? З такими санітарними втратами? Яка західна армія воювала проти країни з багатократною перевагою в силах і засобах і кількісно і технологічно? Яка західна армія воювала проти ядерної країни, котру підтримують і постачають інші сильні (у т.ч ядерні) країни силами і засобами? Західні армії мають і будуть ще десятиліттями по фільмах, підручниках, методичках вивчати і переймати бойовий досвід Українців і цій війні. У т.ч. і медичного забезпечення.
Ти в очі не бачив ні армії, ні війни, ні, тим більше медицини.
Я з госпітальєрами часто спілкуюсь, мій друг там, знайомий зараз на стабпункті, підписаний на медиків що на стабпунктах, всі говорять про одне, тільки ти диванний натискач клавіатури розкидаєтшся тут гаслами про неймовірний досвід. В чому досвід, хіба як не треба воювати і видумувати постійно велосипед.

Основна втрата кінцівок та санітарні втрати через довгу евакуацію, і неможливість надати потрібну допомогу по місцю.
Проснулася. Коли в піхоту переводили всяких дронщиків, слюсарів, звязкіців і т.д. (і досихпір переводять) все ок було. А як медиків то сразу караул.
Тьотєнька, така вакханалія в військах вже майже рік. Саме тому весь оцей рекрутинг в мене істеричні смішки викликає. Бо завтра прийде розпоряга і повар піде в піхоту. Навіть не залежно хоче того його командир (який брав на посаду і щось обіцяв) чи ні.
Типу до того цього не було що дронщики чи мінометчики йшли на штурми без ніякої підготовки. Нагадати вам відео 47 бригади під час контрнаступу
эту тупую шмару надо не слушать, не распространять и не анализировать. а яка гарна мова, чисто солов"їна українська, но Украину эта мразота ненавидит
Безугла вже більше місяця в комітеті зі зовнішньої політики
чому вона продовжує навалювати в сфері оборони?
Хтось заткне їй пельку чи ні?
А вам потрібна тепла ванна, де втрати 1 до 10 і всі парашники - чмобіки і алканавти?
Правда не потрібна від слова зовсім?
Чим ви тоді від пересічних підарів із параші відрізняєтесь?
А в чому проблема? Ми на полі бою втрачаємо найбільше людей через дефіцит лікарів там
їй хтось пельку заткне? Чи там дєрьмак особисто їй заяви пише?
На пристрельте вже її. Нехай тваринка не мучить ся...
У Бутусова в телеграмме есть видео, бригада к2 дронами молотит кацапов, которые дошли до окопов ВСУ. Вот окопов там мама не горюй нарыто. И видно, что все по науке, заранее сделано. Только в тех окопах ни одного солдата ВСУ нет. Вообще. Когда кацапов разбомбили, вроде откуда то появился один потом еще один. И все. Может поэтому медиков и шлют, что больше некого? Все ж ждут пока Кошовой пойдет, а он не идет и не идет
Я бачу, шо цитувати Безумну стало не моветоном, а навіть нічого собі «екслюзівом»
Безугла витягає типового українця з теплої ванни і знімає з нього рожеві окуляри. А багатьом це не подобається. Ну тоді залишається одне- дивитися телемарафон і всьому вірити що там покажуть.
