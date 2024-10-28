РУС
2 140 55

Зеленский прибыл с визитом в Исландию

Президент Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский впервые прибыл в Исландию с рабочим визитом.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, глава государства примет участие в четвертом саммите Украина - Северная Европа и проведет двусторонние переговоры с его участниками: премьерами Исландии, Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции.

"Встречусь с госпожой президентом и представителями парламента страны-хозяйки. Приму участие в заседании Северного совета. Будем говорить о поддержке "Плана победы" и о вопросах, в которых наше сотрудничество может быть наиболее результативным: финансирование украинского производства оружия и дальнобойных средств, подготовка к зиме, морская безопасность, ограничение российского теневого флота, оборонная поддержка, подготовка и оснащение украинских воинов", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Премьер Финляндии Орпо анонсировал встречу с Зеленским на Нордическом совете в Исландии

"Страны Северной Европы - наши принципиальные и решительные союзники, а площадка Украина - Северная Европа - один из самых эффективных наших многосторонних форматов. Продолжаем работать вместе, чтобы реализовать ее полный потенциал", - резюмирует Зеленский.

Автор: 

Зеленский Владимир (21986) Исландия (112)
Топ комментарии
+13
Там значніше! Ісландський риболовний флот - один з найсерйозніших... Тому "Блазень" поїхав домовляться про "Скумбрію по вісім..." - щоб своїй Лєнці піднять рейтинг... Бо ніяк до "світової леді" не дотягне - на "бледі" спиняється...
показать весь комментарий
28.10.2024 15:35 Ответить
+11
Вимагать від "Блазня" "защиты" - все одно, що надіяться, що циркова болонка збереже тебе від грабіжників... Українці надіються на ЗСУ...
показать весь комментарий
28.10.2024 15:38 Ответить
+5
Який "мох"? Йому, видно, хтось сказав, що полярні мухомори найкраще "вставляють"... Поїхав на дегустацію...
показать весь комментарий
28.10.2024 15:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Обговорював з Ісландією підготовку до зими...
показать весь комментарий
28.10.2024 15:30 Ответить
Там значніше! Ісландський риболовний флот - один з найсерйозніших... Тому "Блазень" поїхав домовляться про "Скумбрію по вісім..." - щоб своїй Лєнці піднять рейтинг... Бо ніяк до "світової леді" не дотягне - на "бледі" спиняється...
показать весь комментарий
28.10.2024 15:35 Ответить
Я ему не завидую . Есть люди , которые его ненавидят . При этом спокойно жрут и спят . И при этом требуют защиты . Есть люди , которые его понимают . Может он и не святой . Но при этом тоже жрут и спят . А в стране война !
показать весь комментарий
28.10.2024 15:34 Ответить
Вимагать від "Блазня" "защиты" - все одно, що надіяться, що циркова болонка збереже тебе від грабіжників... Українці надіються на ЗСУ...
показать весь комментарий
28.10.2024 15:38 Ответить
Вам ж кажуть - українці надіються на ЗСУ. Тому й донять на ЗСУ.

На кончену владу вже давно клали. Чекаємо тільки на закінчення війни, нашу Перемогу над мокшами. А потім над зеленою пошестю.
показать весь комментарий
28.10.2024 15:59 Ответить
Щось мені здається, що наш опонент,, не той, за кого себе видає... Спочатку почав "бочку котить" на ЗСУ. Коли не "прокотило - почав міфічним загиблим сином давить на емоції... Добрехався до того, що його "вбили власні командири", коли "боровся за українську мову". Ну а коли і це не "прокотило" - обізвав мене "дебілом", постирав усі коментарі і "злився"... А приховане підгрунтя його писанини: "не вірте ЗСУ"!
показать весь комментарий
28.10.2024 20:55 Ответить
А ти до цього "яким боком"? Крім того - я працював у тих структурах, які знають справжню ціну "писарчукам"... Більшості "пофантазувать та перебільшить - "раз плюнуть...
Та ще й на пенсії сам займався журналістикою - тому бачив це "зсередини"... Так що "не дави на емоції" - я на подібне не ведуся...
показать весь комментарий
28.10.2024 21:25 Ответить
Ти ще "шпорами подзвени"... Або "ногами в груди побий"! Пню дурний! Якби у тебе дійсно був син і він загинув на фронті - твої реакції на мною сказане, були-б іншими... У тебе-б "душа за сина горіла" і ти-б за нього писав... А ти тут у "суперпатріотизм" попер та "пісюнами міряться" поліз... Ніякий ти не "батько загиблого героя" - а кацапський провокатор, що пробує посіять розбрат між українцями......
показать весь комментарий
28.10.2024 21:14 Ответить
Гей, я тут з 2014 року. Перший акк в перманенті. От тебе точно не знаю. А Яра - з моменту реєстрації.

Так що, прокацапл еге чмо - то скоріш за все ти..

І не треба от тут про майдан і т.і.
показать весь комментарий
28.10.2024 21:15 Ответить
А я тобі інше скажу: коли нам тут років два тому показували "геройську" стрільбу з РПГ-7 по позиціях противника "навісним" вогнем (тобто - "куди бог пошле"), кумулятивними гранатами - я написав: "ДЛБЙБи! Це ж протитанкова зброя! Чим будуть стрілять по танках - коли вони попруть? Вона не дає маси осколків.... Це просто марнотратство спеціалізованих ***********!"
Знаєш, що отримав? Купу негативних висловів... Те ж саме - з "масою патронів"...
показать весь комментарий
28.10.2024 16:01 Ответить
А це тут до чого? По-твоєму, за кожний окремий випадок загибелі військовослужбовця несуть відповідальність усі Збройні сили? Тут недавно на Рівненщині боєць-герой загинув у ДТП... Так я, за твоїм варіантом, повинен був звинуватить у цьому всі ЗСУ? Бо погано його виховали і він перевищив швидкість та вилетів на "зустрічку"? Я співчуваю тобі - але сина не ЗСУ вбили... Вбили конкретні люди... От з ними і розбираться треба... А тут мова велася про ВСІ Збройні сили...
показать весь комментарий
28.10.2024 18:33 Ответить
"Может он и не святой" - тобто допускаєш, що може й святой.
показать весь комментарий
28.10.2024 15:43 Ответить
Він не "допускає" ... Він ВПЕВНЕНИЙ ...(за гроші). І хоче й нас у цьому запевнить - що його сцяки - це "божа роса" й допомагає при катаракті, виразці шлунку та онкозахворюваннях...
показать весь комментарий
28.10.2024 15:49 Ответить
Скоріше енурезі та геморої..як у Чумака
показать весь комментарий
28.10.2024 16:00 Ответить
Навіщо так категорично)))
показать весь комментарий
28.10.2024 15:51 Ответить
...Можєт, он і нє святой... (с)
От чесно: вам би хотілося, щоб... оте-во... було святим?
показать весь комментарий
28.10.2024 23:30 Ответить
мох поїхав жерти.
показать весь комментарий
28.10.2024 15:45 Ответить
Який "мох"? Йому, видно, хтось сказав, що полярні мухомори найкраще "вставляють"... Поїхав на дегустацію...
показать весь комментарий
28.10.2024 15:52 Ответить
писець Рейк'явіку (
показать весь комментарий
28.10.2024 15:45 Ответить
Нагадайте який біля Рейк'явіка вулкан, який ще поки спить
показать весь комментарий
28.10.2024 15:49 Ответить
Ейяфьядлайокюдль..він спить?
показать весь комментарий
28.10.2024 16:04 Ответить
Поки дрімає
показать весь комментарий
28.10.2024 16:05 Ответить
... там між Рейкьявиком та Кефлавіком є гарячі водні озера! То може гнида зварилася б там неочікувано...)))
показать весь комментарий
28.10.2024 16:04 Ответить
Хай його пустять побігать по свіжих лавових полях... Можна босяком - вони "теплі"...
показать весь комментарий
29.10.2024 06:25 Ответить

Натякаєте на те, що наш Бідоносець лишається самим собою?
показать весь комментарий
28.10.2024 22:40 Ответить
"Горбатого тільки могила виправить...".
показать весь комментарий
29.10.2024 06:26 Ответить
вибирае куди буде тікати
показать весь комментарий
28.10.2024 15:46 Ответить
А шо там вибирати? На мацквє у буратінки куча бізнесу; місце пригріте заздалегідь.
показать весь комментарий
28.10.2024 17:50 Ответить
А ось в Ісландії він ще не був!
Обличчя на фото якесь депресивне - доречі сезоні депресії біч ісландців.
Куди ж сердешний знов поїде?
показать весь комментарий
28.10.2024 15:47 Ответить
В Гренландію.
показать весь комментарий
28.10.2024 15:49 Ответить
До Колумбії..
показать весь комментарий
28.10.2024 22:44 Ответить
А про скумбрію по вісім домовлявся?
показать весь комментарий
28.10.2024 15:55 Ответить
Там ще не просив. Далі тільки Гренландія.
показать весь комментарий
28.10.2024 15:59 Ответить
ну, атланитичного оселедця дамачадцам подкінуть... а чьо, фулі нєт? а наступ на запоріжжя, втрати гірника? та х..й на них, жість адна...
показать весь комментарий
28.10.2024 16:00 Ответить
"Я вам ничего не должен!"© 2019 Зеленский В.А.
показать весь комментарий
28.10.2024 16:04 Ответить
Майданчики, адженди... Плани, саміти... Кейси, офіси, імплементації... Кластери, діджиталізація, пакети, формули....
показать весь комментарий
28.10.2024 16:18 Ответить
Та ці держави і так на нашому боці. Тут, якщо вже кортить кудись їхати з країни в такий момент, то краще вже до якоїсь країни БРІКС, "Глобального Півдня" робити візити. Тих переконувати потрібно.
показать весь комментарий
28.10.2024 16:26 Ответить
В яких тільки закутках тебе не було ?
показать весь комментарий
28.10.2024 16:46 Ответить
Гадаю, у Північній Кореї. Туди хай би поперся.
З гастролями.
Місяці на три.
То або самий там заблукає, або Бойового Хом'яка якась холєра візьме.
показать весь комментарий
28.10.2024 22:44 Ответить
"Када" оно уже в Антарктиду заедет и не вернется??
показать весь комментарий
28.10.2024 17:21 Ответить
Туди не можна... Там пінгвіни... А їх Гундяй уже в "великарусскае христианство" навернув...
показать весь комментарий
29.10.2024 06:28 Ответить
А турист продолжает путешествовать, устроил себе покатушки на халяву.
показать весь комментарий
28.10.2024 17:24 Ответить
Дивіться сіквел Оман-2.
показать весь комментарий
28.10.2024 18:11 Ответить
 
 