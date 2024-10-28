Зеленский прибыл с визитом в Исландию
Президент Украины Владимир Зеленский впервые прибыл в Исландию с рабочим визитом.
Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, глава государства примет участие в четвертом саммите Украина - Северная Европа и проведет двусторонние переговоры с его участниками: премьерами Исландии, Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции.
"Встречусь с госпожой президентом и представителями парламента страны-хозяйки. Приму участие в заседании Северного совета. Будем говорить о поддержке "Плана победы" и о вопросах, в которых наше сотрудничество может быть наиболее результативным: финансирование украинского производства оружия и дальнобойных средств, подготовка к зиме, морская безопасность, ограничение российского теневого флота, оборонная поддержка, подготовка и оснащение украинских воинов", - говорится в сообщении.
"Страны Северной Европы - наши принципиальные и решительные союзники, а площадка Украина - Северная Европа - один из самых эффективных наших многосторонних форматов. Продолжаем работать вместе, чтобы реализовать ее полный потенциал", - резюмирует Зеленский.
На кончену владу вже давно клали. Чекаємо тільки на закінчення війни, нашу Перемогу над мокшами. А потім над зеленою пошестю.
Та ще й на пенсії сам займався журналістикою - тому бачив це "зсередини"... Так що "не дави на емоції" - я на подібне не ведуся...
Так що, прокацапл еге чмо - то скоріш за все ти..
І не треба от тут про майдан і т.і.
Знаєш, що отримав? Купу негативних висловів... Те ж саме - з "масою патронів"...
От чесно: вам би хотілося, щоб... оте-во... було святим?
Натякаєте на те, що наш Бідоносець лишається самим собою?
Обличчя на фото якесь депресивне - доречі сезоні депресії біч ісландців.
Куди ж сердешний знов поїде?
З гастролями.
Місяці на три.
То або самий там заблукає, або Бойового Хом'яка якась холєра візьме.