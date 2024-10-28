Зеленский прибыл с визитом в Исландию

Президент Украины Владимир Зеленский впервые прибыл в Исландию с рабочим визитом.

Об этом он сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, глава государства примет участие в четвертом саммите Украина - Северная Европа и проведет двусторонние переговоры с его участниками: премьерами Исландии, Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции.

"Встречусь с госпожой президентом и представителями парламента страны-хозяйки. Приму участие в заседании Северного совета. Будем говорить о поддержке "Плана победы" и о вопросах, в которых наше сотрудничество может быть наиболее результативным: финансирование украинского производства оружия и дальнобойных средств, подготовка к зиме, морская безопасность, ограничение российского теневого флота, оборонная поддержка, подготовка и оснащение украинских воинов", - говорится в сообщении.

"Страны Северной Европы - наши принципиальные и решительные союзники, а площадка Украина - Северная Европа - один из самых эффективных наших многосторонних форматов. Продолжаем работать вместе, чтобы реализовать ее полный потенциал", - резюмирует Зеленский.