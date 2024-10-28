Зеленський прибув із візитом до Ісландії

Президент України Володимир Зеленський вперше прибув до Ісландії з робочим візитом.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, глава держави візьме участь у четвертому саміті Україна - Північна Європа та проведе двосторонні переговори з його учасниками: прем’єрами Ісландії, Данії, Норвегії, Фінляндії та Швеції.

"Зустрінуся з пані президентом і представниками парламенту країни-господаря. Візьму участь у засіданні Північної ради. Говоритимемо про підтримку "Плану перемоги" та про питання, у яких наша співпраця може бути найбільш результативною: фінансування українського виробництва зброї та далекобійних засобів, підготовка до зими, морська безпека, обмеження російського тіньового флоту, оборонна підтримка, підготовка та оснащення українських воїнів", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Прем’єр Фінляндії Орпо анонсував зустріч з Зеленським на Нордичній раді в Ісландії

"Країни Північної Європи - наші принципові й рішучі союзники, а майданчик Україна - Північна Європа - один із найефективніших наших багатосторонніх форматів. Продовжуємо працювати разом, щоб реалізувати його повний потенціал", - резюмує Зеленський.