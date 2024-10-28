853 украинца обратились в центры рекрутинга на прошлой неделе, - Минобороны

В течение прошлой недели (21-27 октября) в центры рекрутинга обратились 853 украинца. 197 из них уже сделали первые шаги к службе в Силах обороны.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Всего с начала работы центров (по состоянию на 27 октября) услугами центров рекрутинга воспользовались 22 763 человека. Из них 5 612 кандидатов уже проходят подготовительный этап поиска вакансий и оформления.

81% кандидатов - это мужчины, 19% - женщины.

В Минобороны отметили, что центры рекрутинга предлагают более 10 000 вакансий, включая позиции для юристов, бухгалтеров, операторов БПЛА, медиков, психологов и других специалистов.

Также в ведомстве отметили, что рекрутинговые центры не выдают повесток.

Читайте также: Рекрутинг в Резерв+ собрал более 2,5 тыс. заявлений почти за неделю, - Минобороны