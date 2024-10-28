РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7206 посетителей онлайн
Новости
1 305 4

853 украинца обратились в центры рекрутинга на прошлой неделе, - Минобороны

У Міноборони розповіли про кількість звернень до центрів рекрутингу

В течение прошлой недели (21-27 октября) в центры рекрутинга обратились 853 украинца. 197 из них уже сделали первые шаги к службе в Силах обороны.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Всего с начала работы центров (по состоянию на 27 октября) услугами центров рекрутинга воспользовались 22 763 человека. Из них 5 612 кандидатов уже проходят подготовительный этап поиска вакансий и оформления.

81% кандидатов - это мужчины, 19% - женщины.

В Минобороны отметили, что центры рекрутинга предлагают более 10 000 вакансий, включая позиции для юристов, бухгалтеров, операторов БПЛА, медиков, психологов и других специалистов.

Также в ведомстве отметили, что рекрутинговые центры не выдают повесток.

Читайте также: Рекрутинг в Резерв+ собрал более 2,5 тыс. заявлений почти за неделю, - Минобороны

Автор: 

Минобороны (9581) ВСУ (6922) рекрутинг (149)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Скільком з 81% прийшла повістка і вони вирішили спробувати пошукати кращої долі, аніж у "частинах пріоритетного комплектування"?
показать весь комментарий
28.10.2024 17:41 Ответить
197 із них вже зробили перші кроки до служби

до трьохсот тисяч залишилось всього лиш 299803
показать весь комментарий
28.10.2024 17:45 Ответить
З таким талантом в арифметиці лише грошики рахувати в тцк або мсеку
показать весь комментарий
28.10.2024 17:53 Ответить
Як їм і обіцяли, служитимуть операторами дронів, воділами, писарчуками абощо.
Не сумнівайтесь, хлопці!
показать весь комментарий
28.10.2024 18:55 Ответить
 
 