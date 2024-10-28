853 українці звернулися до центрів рекрутингу минулого тижня, - Міноборони

Впродовж минулого тижня (21-27 жовтня) до центрів рекрутингу звернулися 853 українця. 197 із них вже зробили перші кроки до служби в Силах оборони.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

Загалом від початку роботи центрів (станом на 27 жовтня) послугами центрів рекрутингу скористалися 22 763 людини. З них 5 612 кандидатів уже проходять підготовчий етап пошуку вакансій та оформлення.

81% кандидатів - це чоловіки, 19% - жінки.

У Міноборони зазначили, що центри рекрутингу пропонують понад 10 000 вакансій, включно з позиціями для юристів, бухгалтерів, операторів БПЛА, медиків, психологів та інших фахівців.

Також у відомстві нагали, що рекрутингові центри не видають повісток.

