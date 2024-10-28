УКР
853 українці звернулися до центрів рекрутингу минулого тижня, - Міноборони

У Міноборони розповіли про кількість звернень до центрів рекрутингу

Впродовж минулого тижня (21-27 жовтня) до центрів рекрутингу звернулися 853 українця. 197 із них вже зробили перші кроки до служби в Силах оборони.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, інформує Цензор.НЕТ.

Загалом від початку роботи центрів (станом на 27 жовтня) послугами центрів рекрутингу скористалися 22 763 людини. З них 5 612 кандидатів уже проходять підготовчий етап пошуку вакансій та оформлення.

81% кандидатів - це чоловіки, 19% - жінки.

У Міноборони зазначили, що центри рекрутингу пропонують понад 10 000 вакансій, включно з позиціями для юристів, бухгалтерів, операторів БПЛА, медиків, психологів та інших фахівців.

Також у відомстві нагали, що рекрутингові центри не видають повісток.

Читайте також: Рекрутинг у Резерв+ зібрав понад 2,5 тис. заяв майже за тиждень, - Міноборони

Міноборони (7676) ЗСУ (7928) Рекрутинг (159)
Скільком з 81% прийшла повістка і вони вирішили спробувати пошукати кращої долі, аніж у "частинах пріоритетного комплектування"?
28.10.2024 17:41 Відповісти
197 із них вже зробили перші кроки до служби

до трьохсот тисяч залишилось всього лиш 299803
28.10.2024 17:45 Відповісти
З таким талантом в арифметиці лише грошики рахувати в тцк або мсеку
28.10.2024 17:53 Відповісти
Як їм і обіцяли, служитимуть операторами дронів, воділами, писарчуками абощо.
Не сумнівайтесь, хлопці!
28.10.2024 18:55 Відповісти
 
 