На выезд за пределы гарнизона, отпуск после плена и другие: в "Армия+" появилось еще 5 видов электронных рапортов для военных

В приложении "Армия+" для военнослужащих ВСУ отныне доступны еще пять видов электронных рапортов. В частности, добавились рапорты на выезд за пределы гарнизона, на лечение и отпуск после плена.

Об этом говорится на сайте Министертства обороны, информирует Цензор.НЕТ.

Отныне в приложении "Армия+" есть еще 5 новых электронных рапортов, которые покрывают различные этапы службы военных.

В частности, в версии 2.0 приложения "Армия+" доступны рапорты:

Справка формы 5 о прохождении военной службы;

Рапорт на выезд за пределы гарнизона, который позволяет, например, военным во время выходных или праздничных дней покидать гарнизон для отдыха или решения личных дел;

Рапорт на освобождение от выполнения служебных обязанностей по состоянию здоровья в случае необходимости лечения;

Рапорт на выплату единовременного денежного пособия после заключения первого контракта для службы ВСУ. Это гарантированное право для тех, кто впервые поступает на военную службу в ВСУ по контракту;

И рапорт на отпуск после освобождения из плена. Бойцы, желающие продолжить службу после плена, имеют право на дополнительный отпуск.

Кроме этого, у рапортов расширился функционал. Отныне инициатор может отозвать рапорт, а командирам можно просматривать предыдущего согласователя рапорта.

Ранее в Минобороны рассказали, что за два месяца функционирования приложения "Армия+" подано более 10 тыс. рапортов.

Смотрите также: В приложении "Армия+" запустили онлайн-обучение военному делу. ВИДЕО