На виїзд за межі гарнізону, відпустку після полону та інші: в "Армія+" з’явилось ще 5 видів електронних рапортів для військових
У застосунку "Армія+" для військовослужбовців ЗСУ відтепер доступні ще п'ять видів електронних рапортів. Зокрема, додалися рапорти на виїзд за межі гарнізону, на лікування та відпустку після полону.
Про це йдеться на сайті Міністертства оборони, інформує Цензор.НЕТ.
Відтепер у застосунку "Армія+" є ще 5 нових електронних рапортів, які покривають різні етапи служби військових.
Зокрема, у версії 2.0 застосунку "Армія+" доступні рапорти:
- Довідка форми 5 про проходження військової служби;
- Рапорт на виїзд за межі гарнізону, який дозволяє, наприклад, військовим під час вихідних або святкових днів покидати гарнізон для відпочинку чи вирішення особистих справ;
- Рапорт на звільнення від виконання службових обов’язків за станом здоров’я в разі необхідності лікування;
- Рапорт на виплату одноразової грошової допомоги після укладання першого контракту для служби ЗСУ. Це гарантоване право для тих, хто вперше вступає на військову службу в ЗСУ за контрактом;
- Та рапорт на відпустку після звільнення з полону. Бійці, які бажають продовжити службу після полону, мають право на додаткову відпустку.
Окрім цього, у рапортів розширився функціонал. Віднині ініціатор може відкликати рапорт, а командирам можна переглядати попереднього погоджувача рапорту.
Раніше у Міноборони розповіли, що за два місяці функціонування застосунку "Армія+" подано понад 10 тис. рапортів.
