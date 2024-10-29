За сутки на фронте почти 150 боестолкновений, более трети из них на Кураховском направлении, - Генштаб
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 149 боевых столкновений, из них на Кураховском направлении оккупанты 48 раз пытались прорвать оборону ВСУ.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
Обстрелы Украины
По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам ракетный удар с применением одной ракеты, а также 93 авиаударов, в частности сбросил 67 КАБов. Кроме этого, совершил более 4800 обстрелов, из них 148 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений более 1600 дронов-камикадзе.
Противник наносил авиационные удары, в частности в районах населенных пунктов Беловоды, Юнаковка, Журавка, Басовка, Харьков, Меловое, Бугаевка, Волчанск, Боровская Андреевка, Сеньково, Лозовая, Терны, Северск, Стародубовка, Часов Яр, Стенки, Александро-Шультино, Торецк, Степановка, Дачное, Улаклы, Малая Токмачка и Новоандреевка.
Боевые действия на востоке
На Харьковском направлении произошло четыре инициированных врагом боевых столкновения. Бои шли в районе населенного пункта Волчанск.
На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки достигло 13. Силы обороны отражали атаки в районах Колесниковки, Синьковки, Кругляковки, Першотравневого и Лозовой.
На Лиманском направлении наши войска остановили 15 атак противника в районах Грековки, Заречного, Тернов и Торского.
На Краматорском направлении украинские воины свели на нет три попытки противника прорвать нашу оборону в районах Часова Яра и Ступочек Донецкой области.
Один раз враг пытался продвинуться вперед на Торецком направлении, действуя в районе населенного пункта Торецк.
На Покровском направлении наши защитники отбивали 31 атаку в районах Миролюбовки, Луча, Лысовки, Крутого Яра, Селидово и Вишневого.
На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Звездного, Максимильяновки, Новодмитровки, Катериновки и Антоновки, где оккупанты 48 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.
На Времевском направлении противник совершил 12 попыток захватить наши позиции неподалеку Богоявленки и Новоукраинки Донецкой области.
Ситуация на юге и севере
На Приднепровском направлении оккупанты осуществили два безуспешных наступательных действия. Понесли потери.
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок российских оккупантов не обнаружено. Также активных наступательных действий противник не проводил на Северском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность, обстреливает территорию, применяет дроны-камикадзе и управляемые авиабомбы для ударов с воздуха.
Силы обороны Украины продолжают ведение операции в Курской области. По имеющейся информации, враг за минувшие сутки нанес по своей территории 37 авиационных ударов с применением 54 управляемых авиационных бомб.
Удары по врагу
Наши воины продолжают активными действиями истощать боевой потенциал врага, в том числе и во время операции в Курской области РФ.
За вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли один удар по району сосредоточения личного состава и ВВТ противника, пункту управления, складу боеприпасов, трем РЛС и три удара по другим важным объектам.
В целом же, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1360 человек. Также украинские воины обезвредили девять танков, девять боевых бронированных машин, 45 артиллерийских систем, РСЗО, 72 БпЛА оперативно-тактического уровня, 89 автомобилей и десять единиц специальной техники оккупантов.
@ "Костянтинопольський напрямок (раніше Вугледарський).
У Шахтарському противник просунувся вздовж вулиць Набережна та Центральна.
Під Ясною Поляною (уточнення вчорашнього ) противник закріпився вздовж ряду лісосмуг та балки Наливач на глибину до 2,16 км.
На північ від Богоявленки маневрені групи супротивника просунулися до лісопосадки та покинутого аеродрому «Добровілля» на глибину до 450 метрів.
Покровський напрямок.
На південному фланзі російські війська просунулися в районі Гострого та Олександрополя у напрямку терикону та шахти №1/2 «Гостра».
У Новоселидівці супротивник просунувся на глибину до 1,25 км. Зіткнення тривають за центральну і південну частини.
У районі Вишневого російські штурмові групи продовжують накати вздовж лісосмуг біля балки Глибока.
На північній околиці Селидового супротивник штурмує дачні ділянки."