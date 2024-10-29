За сутки на фронте почти 150 боестолкновений, более трети из них на Кураховском направлении, - Генштаб

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 149 боевых столкновений, из них на Кураховском направлении оккупанты 48 раз пытались прорвать оборону ВСУ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам ракетный удар с применением одной ракеты, а также 93 авиаударов, в частности сбросил 67 КАБов. Кроме этого, совершил более 4800 обстрелов, из них 148 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений более 1600 дронов-камикадзе.

Противник наносил авиационные удары, в частности в районах населенных пунктов Беловоды, Юнаковка, Журавка, Басовка, Харьков, Меловое, Бугаевка, Волчанск, Боровская Андреевка, Сеньково, Лозовая, Терны, Северск, Стародубовка, Часов Яр, Стенки, Александро-Шультино, Торецк, Степановка, Дачное, Улаклы, Малая Токмачка и Новоандреевка.

Боевые действия на востоке

На Харьковском направлении произошло четыре инициированных врагом боевых столкновения. Бои шли в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки достигло 13. Силы обороны отражали атаки в районах Колесниковки, Синьковки, Кругляковки, Першотравневого и Лозовой.

На Лиманском направлении наши войска остановили 15 атак противника в районах Грековки, Заречного, Тернов и Торского.

На Краматорском направлении украинские воины свели на нет три попытки противника прорвать нашу оборону в районах Часова Яра и Ступочек Донецкой области.

Один раз враг пытался продвинуться вперед на Торецком направлении, действуя в районе населенного пункта Торецк.

На Покровском направлении наши защитники отбивали 31 атаку в районах Миролюбовки, Луча, Лысовки, Крутого Яра, Селидово и Вишневого.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Звездного, Максимильяновки, Новодмитровки, Катериновки и Антоновки, где оккупанты 48 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи.

На Времевском направлении противник совершил 12 попыток захватить наши позиции неподалеку Богоявленки и Новоукраинки Донецкой области.

Ситуация на юге и севере

На Приднепровском направлении оккупанты осуществили два безуспешных наступательных действия. Понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок российских оккупантов не обнаружено. Также активных наступательных действий противник не проводил на Северском, Гуляйпольском и Ореховском направлениях.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность, обстреливает территорию, применяет дроны-камикадзе и управляемые авиабомбы для ударов с воздуха.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции в Курской области. По имеющейся информации, враг за минувшие сутки нанес по своей территории 37 авиационных ударов с применением 54 управляемых авиационных бомб.

Удары по врагу

Наши воины продолжают активными действиями истощать боевой потенциал врага, в том числе и во время операции в Курской области РФ.

За вчера авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли один удар по району сосредоточения личного состава и ВВТ противника, пункту управления, складу боеприпасов, трем РЛС и три удара по другим важным объектам.

В целом же, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1360 человек. Также украинские воины обезвредили девять танков, девять боевых бронированных машин, 45 артиллерийских систем, РСЗО, 72 БпЛА оперативно-тактического уровня, 89 автомобилей и десять единиц специальной техники оккупантов.

