На Харьковское направление россияне присылают новые подразделения, которые имеют лучшую экипировку, чем те, кто был на позициях раньше, - военный "Хартии" Баев
На Харьковщине враг усиливает свое присутствие, присылает новые подразделения. Прикрываясь плохими погодными условиями, пытается передвигаться. Поскольку они недостаточно знают местность, то случаются бои между собственными подразделениями.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Армия TV" сообщил начальник отделения планирования штаба 13-го батальона оперативного назначения Национальной гвардии Украины "Хартия" Антон Баев.
"Мы замечаем новые группы, которые иногда путают маршруты и даже вступают в бои между собой, что свидетельствует о том, что они еще не знакомы с местностью", - отметил он.
Кроме того, украинские военные зафиксировали, что экипировка некоторых новоприбывших российских военных отличается, она более современная, чем у предшественников. Баев подчеркнул, что это указывает на поступление новых подразделений в зону ответственности батальона, а также на изменения в маршрутах перемещения врага.
Баев отметил, что ночью и во время плохой погоды, которая ограничивает полеты украинских беспилотников, в частности "Бабы-Яги", российские войска пытаются воспользоваться возможностью для перемещения техники и оборудования.
