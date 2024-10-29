УКР
На Харківський напрямок росіяни надсилають нові підрозділи, які мають краще екіпірування, ніж ті, хто був на позиціях раніше, - військовий "Хартії" Баєв

ЗСУ знищують ворога

На Харківщині ворог підсилює свою присутність, надсилає нові підрозділи. Прикриваючись  поганими погодними умовами, намагається пересуватися. Оскільки вони недостатньо знають місцевість, то трапляються бою між власними підрозділами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Армія TV" повідомив начальник відділення планування штабу 13-го батальйону оперативного призначення Національної гвардії України "Хартія" Антон Баєв.

"Ми помічаємо нові групи, які інколи плутають маршрути й навіть вступають у бої між собою, що свідчить про те, що вони ще не знайомі з місцевістю", ‒ зазначив він.

Крім того, українські військові зафіксували, що екіпірування деяких новоприбулих російських військових відрізняється, воно є сучаснішим, ніж у попередників. Баєв підкреслив, що це вказує на надходження нових підрозділів у зону відповідальності батальйону, а також на зміни у маршрутах переміщення ворога.

Баєв зауважив, що вночі та під час поганої погоди, яка обмежує польоти українських безпілотників, зокрема "Баби-Яги", російські війська намагаються скористатися можливістю для переміщення техніки та обладнання.

