На півночі Харківщини ворог 4 рази штурмував поблизу Вовчанська, за добу його втрати становлять 116 осіб, - ОТУ "Харків"
Протягом минулої доби ворог чотири рази штурмував позиції Сили оборони поблизу Вовчанська.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОТУ "Харків".
"Російські окупанти завдали 11 авіаударів із використанням 20 КАБів та 12 НАР. Завдали 54 удари дронами-камікадзе. Здійснили 340 обстрілів позицій захисників України", - йдеться в повідомленні.
За минулу добу втрати ворога становлять 116 істот, з них безповоротні - 42, санітарні – 72, полонені - 2. Крім того, на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 72 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема:
- 11 артилерійських систем;
- 2 танки;
- 1 бойову броньовану машину;
- 13 автомобілів;
- 5 одиниць спецтехніки;
- 40 БпЛА.
Також знищено 80 укриттів для особового складу.
