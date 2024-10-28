На півночі Харківщини ворог 4 рази штурмував поблизу Вовчанська, за добу його втрати становлять 116 осіб, - ОТУ "Харків"

Протягом минулої доби ворог чотири рази штурмував позиції Сили оборони поблизу Вовчанська.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОТУ "Харків".

"Російські окупанти завдали 11 авіаударів із використанням 20 КАБів та 12 НАР. Завдали 54 удари дронами-камікадзе. Здійснили 340 обстрілів позицій захисників України", - йдеться в повідомленні.

За минулу добу втрати ворога становлять 116 істот, з них безповоротні - 42, санітарні – 72, полонені - 2. Крім того, на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 72 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема:

11 артилерійських систем;

2 танки;

1 бойову броньовану машину;

13 автомобілів;

5 одиниць спецтехніки;

40 БпЛА.

Також знищено 80 укриттів для особового складу.

