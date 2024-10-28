На севере Харьковщины враг 4 раза штурмовал близ Волчанска, в сутки его потери составляют 116 человек, - ОТГ "Харьков"
За прошедшие сутки враг четыре раза штурмовал позиции Силы обороны вблизи Волчанска.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОТГ "Харьков".
"Российские оккупанты нанесли 11 авиаударов с использованием 20 КАБов и 12 НАР. Нанесли 54 удара дронами-камикадзе. Осуществили 340 обстрелов позиций защитников Украины", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки потери врага составляют 116 существ, из них безвозвратные - 42, санитарные - 72, пленные - 2. Кроме того, на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 72 единицы вооружения и военной техники, в частности:
- 11 артиллерийских систем;
- 2 танка;
- 1 боевая бронированная машина;
- 13 автомобилей;
- 5 единиц спецтехники;
- 40 БпЛА.
Также уничтожено 80 укрытий для личного состава.
