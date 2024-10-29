За добу на фронті майже 150 боєзіткнень, понад третину з них на Курахівському напрямку, - Генштаб

Минулої доби на фронті зафіксовано 149 бойових зіткнень, з них на Курахівському напрямку окупанти 48 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Обстріли України

За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 93 авіаударів, зокрема скинув 67 КАБів. Крім цього, здійснив понад 4800 обстрілів, з них 148 - із реактивних систем залпового вогню, та задіяв для уражень понад 1600 дронів-камікадзе.

Противник завдавав авіаційних ударів, зокрема у районах населених пунктів Біловоди, Юнаківка, Журавка, Басівка, Харків, Мілове, Бугаївка, Вовчанськ, Борівська Андріївка, Сенькове, Лозова, Терни, Сіверськ, Стародубівка, Часів Яр, Стінки, Олександро-Шультине, Торецьк, Степанівка, Дачне, Улакли, Мала Токмачка та Новоандріївка.

Бойові дії на сході

На Харківському напрямку відбулося чотири ініційованих ворогом бойових зіткнення. Бої точилися в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу добігла 13. Сили оборони відбивали атаки в районах Колісниківки, Синьківки, Кругляківки, Першотравневого та Лозової.

На Лиманському напрямку наші війська зупинили 15 атак противника в районах Греківки, Зарічного, Тернів та Торського.

На Краматорському напрямку українські воїни звели нанівець три спроби противника прорвати нашу оборону в районах Часового Яру та Ступочок Донецької області.

Один раз ворог намагався просунутися вперед на Торецькому напрямку, діючи в районі населеного пункту Торецьк.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 31 атаку в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Селидового та Вишневого.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Зоряного, Максимільянівки, Новодмитрівки, Катеринівки та Антонівки, де окупанти 48 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі.

На Времівському напрямку противник здійснив 12 спроб захопити наші позиції неподалік Богоявленки та Новоукраїнки Донецької області.

Ситуація на півдні та півночі

На Придніпровському напрямку окупанти здійснили дві безуспішні наступальні дії. Зазнали втрат.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань російських окупантів не виявлено. Також активних наступальних дій противник не проводив на Сіверському, Гуляйпільському та Оріхівському напрямках.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить розвідувальну діяльність, обстрілює територію, застосовує дрони-камікадзе та керовані авіабомби для ударів з повітря.

Сили оборони України продовжують ведення операції в Курській області. За наявною інформацією, ворог за минулу добу завдав по своїй території 37 авіаційних ударів із застосуванням 54 керованих авіаційних бомб.

Удари по ворогу

Наші воїни продовжують активними діями виснажувати бойовий потенціал ворога, зокрема й під час операції в Курській області РФ.

За вчора авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали одного удару по району зосередження особового складу і ОВТ противника, пункту управління, складу боєприпасів, трьом РЛС та три удари по інших важливих об’єктах.

Загалом же, минулої доби втрати російських загарбників становлять 1360 осіб. Також українські воїни знешкодили дев’ять танків, дев’ять бойових броньованих машин, 45 артилерійських систем, РСЗВ, 72 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 89 автомобілів та десять одиниць спеціальної техніки окупантів.

