В Сумах раздался взрыв: Рашисты запустили КАБы
Утром 29 октября в Сумах раздался звук взрыва. Армия РФ запустила КАБы в направлении города.
Об этом сообщают корреспонденты Общественного, передает Цензор.НЕТ.
В городе и области продолжается воздушная тревога.
Наблюдается активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении, отметили в Воздушных Силах.
"Пуски КАБов в направлении Сум", - сообщили в командовании ПС.
