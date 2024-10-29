РУС
В Сумах раздался взрыв: Рашисты запустили КАБы

Вибух у Сумах зранку 29 жовтня

Утром 29 октября в Сумах раздался звук взрыва. Армия РФ запустила КАБы в направлении города.

Об этом сообщают корреспонденты Общественного, передает Цензор.НЕТ.

В городе и области продолжается воздушная тревога.

Наблюдается активность вражеской тактической авиации на северо-восточном направлении, отметили в Воздушных Силах.

"Пуски КАБов в направлении Сум", - сообщили в командовании ПС.

Господи, спаси та збережи Украiну, Сумщину, Суми!🙏🙏🙏😥
29.10.2024 10:27 Ответить
 
 