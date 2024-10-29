УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6482 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 009 1

У Сумах пролунав вибух: Рашисти запустили КАБи

Вибух у Сумах зранку 29 жовтня

Зранку 29 жовтня у Сумах пролунав звук вибуху. Армія РФ запустила КАБи в напрямку міста. 

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного, передає Цензор.НЕТ.

У місті та області триває повітряна тривога.

Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку, зазначили в Повітряних Силах.

"Пуски КАБів в напрямку Сум", - повідомили в командуванні ПС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Сумах попрощались з трьома членами родини Кушнарьових, яких вбили рашисти. ФОТОрепортаж

Автор: 

вибух (4621) обстріл (30965) Суми (995) КАБ (436)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Господи, спаси та збережи Украiну, Сумщину, Суми!🙏🙏🙏😥
показати весь коментар
29.10.2024 10:27 Відповісти
 
 