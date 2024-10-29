У Сумах пролунав вибух: Рашисти запустили КАБи
Зранку 29 жовтня у Сумах пролунав звук вибуху. Армія РФ запустила КАБи в напрямку міста.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного, передає Цензор.НЕТ.
У місті та області триває повітряна тривога.
Спостерігається активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку, зазначили в Повітряних Силах.
"Пуски КАБів в напрямку Сум", - повідомили в командуванні ПС.
