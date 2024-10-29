Враг не прекращает штурмов возле Волчанска, за сутки его потери составляют 121 военный, - ОТГ "Харьков"
За прошедшие сутки враг четыре раза штурмовал позиции Сил обороны вблизи Волчанска. Оккупанты нанесли 11 авиаударов с использованием 11 КАБов и 28 НАР. Нанесли 65 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 435 обстрелов позиций защитников Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОТГ "Харьков"
"Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов", - говорится в сообщении.
Потери врага за минувшие сутки составляют 121 человек, из них безвозвратные - 47, санитарные - 74.
Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 67 единиц вооружения и военной техники, в частности:
- 4 артиллерийские системы;
- 1 боевая бронированная машина;
- 19 автомобилей;
- 9 единиц спецтехники;
- 34 БпЛА.
Кроме того, уничтожено 90 укрытий для личного состава и 2 места хранения боеприпасов.
