Враг не прекращает штурмов возле Волчанска, за сутки его потери составляют 121 военный, - ОТГ "Харьков"

Бойові дії на Харківщині на ранок 29 жовтня

За прошедшие сутки враг четыре раза штурмовал позиции Сил обороны вблизи Волчанска. Оккупанты нанесли 11 авиаударов с использованием 11 КАБов и 28 НАР. Нанесли 65 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 435 обстрелов позиций защитников Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ОТГ "Харьков"

"Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов", - говорится в сообщении.

Потери врага за минувшие сутки составляют 121 человек, из них безвозвратные - 47, санитарные - 74.

Также на Харьковском направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 67 единиц вооружения и военной техники, в частности:

  • 4 артиллерийские системы;
  • 1 боевая бронированная машина;
  • 19 автомобилей;
  • 9 единиц спецтехники;
  • 34 БпЛА.

Кроме того, уничтожено 90 укрытий для личного состава и 2 места хранения боеприпасов.

