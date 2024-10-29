Ворог не припиняє штурмів поблизу Вовчанська, за добу його втрати становлять 121 військовий, - ОТУ "Харків"
Минулої доби ворог чотири рази штурмував позиції Сил оборони поблизу Вовчанська. Окупанти завдали 11 авіаударів із використанням 11 КАБів та 28 НАР. Завдали 65 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 435 обстрілів позицій захисників України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОТУ "Харків"
"Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів", - йдеться в повідомленні.
Втрати ворога за минулу добу становлять 121 особа, з них безповоротні - 47, санітарні – 74.
Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 67 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:
- 4 артилерійські системи;
- 1 бойову броньовану машину;
- 19 автомобілів;
- 9 одиниць спецтехніки;
- 34 БпЛА.
Крім того, знищено 90 укриттів для особового складу та 2 місця зберігання боєприпасів.
