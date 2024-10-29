УКР
Ворог не припиняє штурмів поблизу Вовчанська, за добу його втрати становлять 121 військовий, - ОТУ "Харків"

Бойові дії на Харківщині на ранок 29 жовтня

Минулої доби ворог чотири рази штурмував позиції Сил оборони поблизу Вовчанська. Окупанти завдали 11 авіаударів із використанням 11 КАБів та 28 НАР. Завдали 65 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 435 обстрілів позицій захисників України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОТУ "Харків"

"Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують ефективно нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів", - йдеться в повідомленні.

Втрати ворога за минулу добу становлять 121 особа, з них безповоротні - 47, санітарні – 74.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 67 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

  • 4 артилерійські системи;
  • 1 бойову броньовану машину;
  • 19 автомобілів;
  • 9 одиниць спецтехніки;
  • 34 БпЛА.

Крім того, знищено 90 укриттів для особового складу та 2 місця зберігання боєприпасів.

