Обстрел Одещины: Обломком одной из ракет РФ убит 71-летний мужчина
В результате ракетной атаки РФ в Одесской области погиб 71-летний мужчина.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.
"Днем россияне атаковали наш регион двумя управляемыми авиационными ракетами Х-31П, которые не достигли своих целей. Пуски ракет осуществлены российским истребителем Су-30 из акватории Черного моря. К сожалению, в Одесском районе осколком одной из вражеских ракет был убит 71-летний мужчина, который находился у моря", - говорится в сообщении.
Напомним, днем 29 октября 2024 года Одесса и область находились под ракетными ударами РФ.
