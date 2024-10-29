РУС
Обстрел Одещины: Обломком одной из ракет РФ убит 71-летний мужчина

РФ вдарила по Одещині ракетами: Загинув чоловік

В результате ракетной атаки РФ в Одесской области погиб 71-летний мужчина.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Кипер, информирует Цензор.НЕТ.

"Днем россияне атаковали наш регион двумя управляемыми авиационными ракетами Х-31П, которые не достигли своих целей. Пуски ракет осуществлены российским истребителем Су-30 из акватории Черного моря. К сожалению, в Одесском районе осколком одной из вражеских ракет был убит 71-летний мужчина, который находился у моря", - говорится в сообщении.

Обстріл Одещини: Уламком ракети РФ вбито чоловіка

Напомним, днем 29 октября 2024 года Одесса и область находились под ракетными ударами РФ.

Це той кіперман, що переоформив бізнес рашиста-олігарха на свого фунта?
29.10.2024 15:22 Ответить
На пляжі в Одесі укриттів нема.
29.10.2024 18:28 Ответить
 
 