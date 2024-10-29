Основные усилия враг прикладывает на Купянском и Кураховском направлениях, активно действует на Северском и Покровском направлениях, - Генштаб

По состоянию на 16:00 количество вражеских атак на фонте возросло до 104. Основные усилия оккупанты прикладывают на Купянском и Кураховском направлениях, где провели половину от всех атак на территории Украины. Кроме того, оккупанты активно действуют на Северском и Покровском направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Ситуация на севере

Продолжают страдать от российских авиаударов приграничные районы Сумщины. В частности, враг бил управляемыми авиабомбами по районам населенных пунктов Марчихина Буда, Никольское, Новая Сечь, сбросив при этом пять КАБов. От артобстрелов террористической армии сегодня пострадали ряд населенных пунктов Черниговской и Сумской областей, среди которых Волфино, Турья, Басовка, Мхи, Ободы, Журавка.

Также враг нанес девять авиационных ударов, применив 17 КАБов по Курской области РФ.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении оккупанты дважды, при поддержке авиации, штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска. Один бой до сих пор продолжается. Также враг ударил авиабомбами по Харькову и Гоптовке.

22 раза враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Украинские защитники отбивали вражеские штурмы неподалеку Синьковки, Колесниковки, Торского, Загрызово и Лозовой. Неподалеку Голубовки, Степной Новоселовки, Новоосинового, Берестового, Тернов продолжаются 12 боестолкновений.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении вражеские подразделения атаковали в районах Грековки, Дружелюбовки, Чернещины и Ямполовки. С начала суток украинские воины отбили уже пять атак.

На Северском направлении противник атаковал в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменское, Звановка, Ивано-Дарьевка. Нанес авиаудары четырьмя КАБами по Северску и двумя - по Резниковке.

На Краматорском направлении захватчики совершили два штурмовых действия вблизи Ступочек. Сейчас продолжается одна атака оккупантов.

На Торецком направлении украинские защитники отражают вражеские атаки в районах Торецка и Щербиновки.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты осуществили уже 11 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Селидово и Вишневое. Силы обороны, сдерживая вражеский натиск, уже в целом отбили девять атак противника на направлении. Враг несет значительные потери в живой силе.

Наибольшее количество боестолкновений зафиксировано в настоящее время на Кураховском направлении, захватчики 29 раз атаковали наши подразделения, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Зоряное, Кураховка, Кременная Балка, Новоселидовка, Новодмитровка, Максимильяновка, Дальнее, Антоновка, Екатериновка и Трудовое.

На Времевском направлении захватчики провели шесть атак позиций украинских войск вблизи Новоукраинки, Ясной Поляны и Шахтерского. Четыре боестолкновения продолжаются.

Боевые действия на юге

На Ореховском направлении враг применяет штурмовую авиацию, бил неуправляемыми авиационными ракетами по району населенного пункта Новоандреевка.

На Приднепровском направлении враг совершил одну безуспешную попытку штурма позиций украинских подразделений. Неуправляемыми авиаракетами обстрелял Львов.