В Одессе раздался взрыв: ПВО работает по разведывательному БПЛА

В Одесі пролунав вибух: Працює ППО

В Одессе прогремел взрыв и включили сигнал воздушной тревоги.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Корреспонденты Общественного заявили о взрыве, который прогремел до воздушной тревоги.

В Воздушных силах сообщили о работе сил ПВО по разведывательному БпЛА.

