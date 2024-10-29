В Одессе раздался взрыв: ПВО работает по разведывательному БПЛА
В Одессе прогремел взрыв и включили сигнал воздушной тревоги.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Корреспонденты Общественного заявили о взрыве, который прогремел до воздушной тревоги.
В Воздушных силах сообщили о работе сил ПВО по разведывательному БпЛА.
