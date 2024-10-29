РУС
Сийярто поедет в Беларусь на конференцию по безопасности, - Politico

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто присоединится к России, Сирии и Беларуси на саммите по вопросам евразийской безопасности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Издание пишет, что Сийярто присоединится 31 октября к другим участникам, среди которых будут его российский и сирийский "коллеги" Сергей Лавров и Бассам Саббаха.

Politico утверждает, что эту встречу в Беларуси следует рассматривать как конкурентное событие Мюнхенской конференции по безопасности.

Пресс-секретарь МИД Беларуси заявил, что это мероприятие "будет использовано как возможность обсудить и очертить перспективные контуры будущей евразийской безопасности, будущей безопасности нашего региона".

Отметим, что Сийярто регулярно посещает Москву, Санкт-Петербург и Минск.

Топ комментарии
+15
****** усіх країн до гурту.
показать весь комментарий
29.10.2024 19:10 Ответить
+15
Если вы убьете одного человека, Интерпол будет преследовать вас по всему миру, чтобы привлечь к ответственности. Если вы убьете миллион человек, Генеральный секретарь ООН будет преследовать вас, чтобы пожать вам руку. (с)
показать весь комментарий
29.10.2024 19:39 Ответить
+8
скiльки ж ця хвойда насосала у *****?))
показать весь комментарий
29.10.2024 19:13 Ответить
****** усіх країн до гурту.
показать весь комментарий
29.10.2024 19:10 Ответить
****** до гурту, то виходить і наші такі самі? Бо хто підписав контракт під час війни постачати їм нафту через Україну в той час, коли вони цій же Україні постійно підставляють підніжку? Давайте вгадаю, мабуть Порошенко, бо чеснєйший пареньок від наріду такого навіть подумати не міг, правда 73%?
показать весь комментарий
29.10.2024 19:50 Ответить
по кругу а не до гурту
показать весь комментарий
29.10.2024 21:09 Ответить
скiльки ж ця хвойда насосала у *****?))
показать весь комментарий
29.10.2024 19:13 Ответить
Сама краща безпека - це війна або якесь ССО (для лохів) за версією нового петра першого - владіміра ***** ?
показать весь комментарий
29.10.2024 19:13 Ответить
одкб руле!
опасность нє пройдьот!
Да здравствуєт вєлікая октябрьская социалістіческая геволюція!

Уро, товарисче!
показать весь комментарий
29.10.2024 19:15 Ответить
перетікає лайно у сполучених судинах туди- сюди
показать весь комментарий
29.10.2024 19:20 Ответить
Жаль, що ОДКБ не було створене ще в 1991-му... Тоді мадярам не треба було в НАТО проситься...
показать весь комментарий
29.10.2024 19:26 Ответить
Немає ні одного тижня щоб ці два мадярських гандона не обісрались. Скільки ж ***** їм заплатило.
показать весь комментарий
29.10.2024 19:33 Ответить
ті два гандона роблять своє і обсирають Європу, яка й сама обсирається не в змозі нічого зробити...
показать весь комментарий
29.10.2024 19:47 Ответить
Плінтус для Вітюши Орбана.
показать весь комментарий
29.10.2024 19:35 Ответить
Тайваньські медіа https://taiwannews.com.tw/news/5960168 пишуть , що ***** попросило Маска вимкнути Starlink над Тайванем в якості послуги Китаю.
показать весь комментарий
29.10.2024 19:36 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=JLxO78zj9Mw За Трампом и Путиным стоят кукловоды "Голдфингеры" / №841 -Швец
показать весь комментарий
29.10.2024 19:50 Ответить
Если вы убьете одного человека, Интерпол будет преследовать вас по всему миру, чтобы привлечь к ответственности. Если вы убьете миллион человек, Генеральный секретарь ООН будет преследовать вас, чтобы пожать вам руку. (с)
показать весь комментарий
29.10.2024 19:39 Ответить
+ +
показать весь комментарий
29.10.2024 20:48 Ответить
Свинярто
показать весь комментарий
29.10.2024 19:49 Ответить
Болотні азіати проводять саміт "євразійської безпеки".
Як жеж ціх свинособак до Європи тягне.
показать весь комментарий
29.10.2024 19:51 Ответить
І скільки ЄС буде терпіти цього троянського коня?
показать весь комментарий
29.10.2024 19:55 Ответить
Чому Угорщина досі в ЄС і в НАТО. Давно пора їх гнати з усіх цих организацій.
показать весь комментарий
29.10.2024 19:58 Ответить
Європейської НЕбезпеки
показать весь комментарий
29.10.2024 20:01 Ответить
Хантимансія-на-Дунаї продовжує бити рекорди політичної гнилости.
показать весь комментарий
29.10.2024 20:07 Ответить
ПіСі ярто за бульбою майнув
показать весь комментарий
29.10.2024 21:01 Ответить
какая Атвратітєльная рожа ©
тьфу , гидота
показать весь комментарий
29.10.2024 21:35 Ответить
Є така робота - ноги розсувати.
показать весь комментарий
29.10.2024 23:41 Ответить
 
 