Сийярто поедет в Беларусь на конференцию по безопасности, - Politico
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто присоединится к России, Сирии и Беларуси на саммите по вопросам евразийской безопасности.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.
Издание пишет, что Сийярто присоединится 31 октября к другим участникам, среди которых будут его российский и сирийский "коллеги" Сергей Лавров и Бассам Саббаха.
Politico утверждает, что эту встречу в Беларуси следует рассматривать как конкурентное событие Мюнхенской конференции по безопасности.
Пресс-секретарь МИД Беларуси заявил, что это мероприятие "будет использовано как возможность обсудить и очертить перспективные контуры будущей евразийской безопасности, будущей безопасности нашего региона".
Отметим, что Сийярто регулярно посещает Москву, Санкт-Петербург и Минск.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
опасность нє пройдьот!
Да здравствуєт вєлікая октябрьская социалістіческая геволюція!
Уро, товарисче!
Як жеж ціх свинособак до Європи тягне.
тьфу , гидота