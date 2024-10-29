Сийярто поедет в Беларусь на конференцию по безопасности, - Politico

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто присоединится к России, Сирии и Беларуси на саммите по вопросам евразийской безопасности.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Издание пишет, что Сийярто присоединится 31 октября к другим участникам, среди которых будут его российский и сирийский "коллеги" Сергей Лавров и Бассам Саббаха.

Politico утверждает, что эту встречу в Беларуси следует рассматривать как конкурентное событие Мюнхенской конференции по безопасности.

Пресс-секретарь МИД Беларуси заявил, что это мероприятие "будет использовано как возможность обсудить и очертить перспективные контуры будущей евразийской безопасности, будущей безопасности нашего региона".

Отметим, что Сийярто регулярно посещает Москву, Санкт-Петербург и Минск.

