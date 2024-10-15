Венгрия договаривается с "Газпромом" о дополнительных поставках газа в 2025 году, - Сийярто

Венгрия обсуждает соглашение с российским "Газпромом" о дополнительных закупках газа на 2025 год. Для этого Будапешт и Москва планируют задействовать весь потенциал "Турецкого потока".

Об этом заявил в интервью российскому агентству "РИА Новости" глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает Цензор.НЕТ.

"Газпром" и венгерская энергокомпания MVM 10 октября подписали меморандум о взаимопонимании относительно возможности увеличения поставок российского газа в Венгрию.

"По сути, мы увеличиваем объем. Мы уже подписали одно (дополнительное соглашение - ред.) на последний квартал этого года, которое охватывает дополнительные объемы по цене, что гарантирует конкурентоспособность ценообразования. Сейчас мы ведем переговоры о соглашении на следующий год", - сказал Сийярто.

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По словам венгерского министра, соглашение будет заключаться в увеличении закупаемых объемов.

"Это становится возможным благодаря пропускной способности газопровода "Турецкий поток". Мы воспользуемся всей пропускной способностью, что позволит нам увеличить объемы по всем коммерческим контрактам", - добавил Сийярто.

Напомним, в конце августа сообщалось, что Сийярто прилетел в Санкт-Петербург, где провел переговоры с главой российского "Газпрома" Алексеем Миллером. Сийярто тогда подтвердил, что целью его визита является обсуждение импорта российских энергоносителей.

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