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Венгрия договаривается с "Газпромом" о дополнительных поставках газа в 2025 году, - Сийярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто

Венгрия обсуждает соглашение с российским "Газпромом" о дополнительных закупках газа на 2025 год. Для этого Будапешт и Москва планируют задействовать весь потенциал "Турецкого потока".

Об этом заявил в интервью российскому агентству "РИА Новости" глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает Цензор.НЕТ.

"Газпром" и венгерская энергокомпания MVM 10 октября подписали меморандум о взаимопонимании относительно возможности увеличения поставок российского газа в Венгрию.

"По сути, мы увеличиваем объем. Мы уже подписали одно (дополнительное соглашение - ред.) на последний квартал этого года, которое охватывает дополнительные объемы по цене, что гарантирует конкурентоспособность ценообразования. Сейчас мы ведем переговоры о соглашении на следующий год", - сказал Сийярто.

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По словам венгерского министра, соглашение будет заключаться в увеличении закупаемых объемов.

"Это становится возможным благодаря пропускной способности газопровода "Турецкий поток". Мы воспользуемся всей пропускной способностью, что позволит нам увеличить объемы по всем коммерческим контрактам", - добавил Сийярто.

Напомним, в конце августа сообщалось, что Сийярто прилетел в Санкт-Петербург, где провел переговоры с главой российского "Газпрома" Алексеем Миллером. Сийярто тогда подтвердил, что целью его визита является обсуждение импорта российских энергоносителей.

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Автор: 

Венгрия (2000) Газ (10236) Газпром (3185) россия (96057) Сийярто Петер (329)


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Топ комментарии
+6
Звісно не може !
Транзит російської нафти через українську частину нафтопроводу "Дружба" у вересні зріс на 37% - до 1,06 млн тонн.
...у вересні став найбільшим з січня 2024 року,
Джерело: https://biz.censor.net/n3513696
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15.10.2024 11:01
+6
Де місце України ворог домовляєтся з недружньою нам країною про транспортування рос. нафти через нашу територію ,нашим газопроводом це абсурд ,таке враження що зеленсько-єрмаківська дипломатія в повній с-аці.
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15.10.2024 11:02
+5
МУДЬЯр він і за Уралом МУДЬЯр.
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15.10.2024 10:48
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МУДЬЯр він і за Уралом МУДЬЯр.
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15.10.2024 10:48 Ответить
"И газ отєчества им
Сладок и приятен..."

той через Туреччину російський газ мабуть дорожчий за катарський, але ж хочеться рідненького понюхать 😂👍
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15.10.2024 13:24 Ответить
И как же они его собираются транспортировать в Угорщину??Откроет кто "секрет"?? Страна,которая блокирует Украине выделение денег,помощи??? Неужели.....нет,такого точно быть не может
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15.10.2024 10:51 Ответить
Звісно не може !
Транзит російської нафти через українську частину нафтопроводу "Дружба" у вересні зріс на 37% - до 1,06 млн тонн.
...у вересні став найбільшим з січня 2024 року,
Джерело: https://biz.censor.net/n3513696
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15.10.2024 11:01 Ответить
Для цього Будапешт та Москва планують задіяти весь потенціал "Турецького потоку".
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15.10.2024 11:05 Ответить
через турецкий поток, дальше югославия и венгрия. В статье же написано.
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15.10.2024 11:42 Ответить
огородами и кругами - через Туреччину😂👍
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15.10.2024 13:25 Ответить
Де місце України ворог домовляєтся з недружньою нам країною про транспортування рос. нафти через нашу територію ,нашим газопроводом це абсурд ,таке враження що зеленсько-єрмаківська дипломатія в повній с-аці.
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15.10.2024 11:02 Ответить
заспокойся, газ піде через Туреччину
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15.10.2024 13:27 Ответить
збираються продавати далі Європі?... хтось вже замовив?... стає тепліше на планеті, а обсяги зростають...
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15.10.2024 11:06 Ответить
Щоб вони лопнули!
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15.10.2024 11:11 Ответить
Їрмак ВЖЕ продавив продаж тітано-магнієвого родовища за три шекелі - з 1 січня запрацює і газогін Україною(
Це ж не "бізнес на крові"?
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15.10.2024 11:12 Ответить
Тобто "запрацює"..?
Він , за останні 10 років , жодного разу не припинявся !
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15.10.2024 11:28 Ответить
Чому до сих пір функціонує "турецький потік"? Кацапи луплять по порту Одеси так що це законна воєнна ціль...
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15.10.2024 11:16 Ответить
Таке враження, що вони не беруть нас в рахунок. Яка ганьба! Нам...
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15.10.2024 11:31 Ответить
Дмитрий Приходько командир Вагнера в Мали убит в бою с с малийскими повстанцами,туда ему и дорога
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15.10.2024 12:50 Ответить
Поки українці проливають свою кров на фронті, владні колаборанти від олігархату продають підставним особам ворога ільменітові потужності України для забезпечення виробництва титану для економіки ворога, наповнюють ворожий воєнний бюджет транзитом ворожих енергоносіїв
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15.10.2024 13:18 Ответить
 
 