Угорщина домовляється з "Газпромом" про додаткові постачання газу в 2025 році, - Сійярто
Угорщина обговорює угоду із російським "Газпромом" щодо додаткових закупівель газу на 2025 рік. Для цього Будапешт та Москва планують задіяти весь потенціал "Турецького потоку".
Про це заявив в інтерв'ю російському агентству "РИА Новости" глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, передає Цензор.НЕТ.
"Газпром" та угорська енергокомпанія MVM 10 жовтня підписали меморандум про взаєморозуміння стосовно можливості збільшення поставок російського газу до Угорщини.
"По суті, ми збільшуємо обсяг. Ми вже підписали одну (додаткову угоду - ред.) на останній квартал цього року, яка охоплює додаткові обсяги за ціною, що гарантує конкурентоспроможність ціноутворення. Зараз ми ведемо переговори про угоду на наступний рік", - сказав Сійярто.
За словами угорського міністра, угода полягатиме у збільшенні обсягів, що закуповуються.
"Це стає можливим завдяки пропускній здатності газопроводу "Турецький потік". Ми скористаємося всією пропускною спроможністю, що дасть нам змогу збільшити обсяги за всіма комерційними контрактами", - додав Сійярто.
Нагадаємо, наприкінці серпня повідомлялося, що Сійярто прилетів до Санкт-Петербурга, де провів переговори з головою російського "Газпрому" Алексеєм Міллером. Сійярто тоді підтвердив, що метою його візиту є обговорення імпорту російських енергоносіїв.
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Сладок и приятен..."
той через Туреччину російський газ мабуть дорожчий за катарський, але ж хочеться рідненького понюхать 😂👍
Транзит російської нафти через українську частину нафтопроводу "Дружба" у вересні зріс на 37% - до 1,06 млн тонн.
...у вересні став найбільшим з січня 2024 року,
Джерело: https://biz.censor.net/n3513696
Це ж не "бізнес на крові"?
Він , за останні 10 років , жодного разу не припинявся !