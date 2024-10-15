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Угорщина домовляється з "Газпромом" про додаткові постачання газу в 2025 році, - Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто

Угорщина обговорює угоду із російським "Газпромом" щодо додаткових закупівель газу на 2025 рік. Для цього Будапешт та Москва планують задіяти весь потенціал "Турецького потоку".

Про це заявив в інтерв'ю російському агентству "РИА Новости" глава МЗС Угорщини Петер Сійярто, передає Цензор.НЕТ.

"Газпром" та угорська енергокомпанія MVM 10 жовтня підписали меморандум про взаєморозуміння стосовно можливості збільшення поставок російського газу до Угорщини.

"По суті, ми збільшуємо обсяг. Ми вже підписали одну (додаткову угоду - ред.) на останній квартал цього року, яка охоплює додаткові обсяги за ціною, що гарантує конкурентоспроможність ціноутворення. Зараз ми ведемо переговори про угоду на наступний рік", - сказав Сійярто.

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За словами угорського міністра, угода полягатиме у збільшенні обсягів, що закуповуються.

"Це стає можливим завдяки пропускній здатності газопроводу "Турецький потік". Ми скористаємося всією пропускною спроможністю, що дасть нам змогу збільшити обсяги за всіма комерційними контрактами", - додав Сійярто.

Нагадаємо, наприкінці серпня повідомлялося, що Сійярто прилетів до Санкт-Петербурга, де провів переговори з головою російського "Газпрому" Алексеєм Міллером. Сійярто тоді підтвердив, що метою його візиту є обговорення імпорту російських енергоносіїв.

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Автор: 

Угорщина (2336) газ (10487) Газпром (3395) росія (65908) Сійярто Петер (362)


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Топ коментарі
+6
Звісно не може !
Транзит російської нафти через українську частину нафтопроводу "Дружба" у вересні зріс на 37% - до 1,06 млн тонн.
...у вересні став найбільшим з січня 2024 року,
Джерело: https://biz.censor.net/n3513696
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15.10.2024 11:01
+6
Де місце України ворог домовляєтся з недружньою нам країною про транспортування рос. нафти через нашу територію ,нашим газопроводом це абсурд ,таке враження що зеленсько-єрмаківська дипломатія в повній с-аці.
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15.10.2024 11:02
+5
МУДЬЯр він і за Уралом МУДЬЯр.
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15.10.2024 10:48
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МУДЬЯр він і за Уралом МУДЬЯр.
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15.10.2024 10:48 Відповісти
"И газ отєчества им
Сладок и приятен..."

той через Туреччину російський газ мабуть дорожчий за катарський, але ж хочеться рідненького понюхать 😂👍
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15.10.2024 13:24 Відповісти
И как же они его собираются транспортировать в Угорщину??Откроет кто "секрет"?? Страна,которая блокирует Украине выделение денег,помощи??? Неужели.....нет,такого точно быть не может
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15.10.2024 10:51 Відповісти
Звісно не може !
Транзит російської нафти через українську частину нафтопроводу "Дружба" у вересні зріс на 37% - до 1,06 млн тонн.
...у вересні став найбільшим з січня 2024 року,
Джерело: https://biz.censor.net/n3513696
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15.10.2024 11:01 Відповісти
Для цього Будапешт та Москва планують задіяти весь потенціал "Турецького потоку".
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15.10.2024 11:05 Відповісти
через турецкий поток, дальше югославия и венгрия. В статье же написано.
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15.10.2024 11:42 Відповісти
огородами и кругами - через Туреччину😂👍
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15.10.2024 13:25 Відповісти
Де місце України ворог домовляєтся з недружньою нам країною про транспортування рос. нафти через нашу територію ,нашим газопроводом це абсурд ,таке враження що зеленсько-єрмаківська дипломатія в повній с-аці.
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15.10.2024 11:02 Відповісти
заспокойся, газ піде через Туреччину
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15.10.2024 13:27 Відповісти
збираються продавати далі Європі?... хтось вже замовив?... стає тепліше на планеті, а обсяги зростають...
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15.10.2024 11:06 Відповісти
Щоб вони лопнули!
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15.10.2024 11:11 Відповісти
Їрмак ВЖЕ продавив продаж тітано-магнієвого родовища за три шекелі - з 1 січня запрацює і газогін Україною(
Це ж не "бізнес на крові"?
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15.10.2024 11:12 Відповісти
Тобто "запрацює"..?
Він , за останні 10 років , жодного разу не припинявся !
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15.10.2024 11:28 Відповісти
Чому до сих пір функціонує "турецький потік"? Кацапи луплять по порту Одеси так що це законна воєнна ціль...
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15.10.2024 11:16 Відповісти
Таке враження, що вони не беруть нас в рахунок. Яка ганьба! Нам...
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15.10.2024 11:31 Відповісти
Дмитрий Приходько командир Вагнера в Мали убит в бою с с малийскими повстанцами,туда ему и дорога
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15.10.2024 12:50 Відповісти
Поки українці проливають свою кров на фронті, владні колаборанти від олігархату продають підставним особам ворога ільменітові потужності України для забезпечення виробництва титану для економіки ворога, наповнюють ворожий воєнний бюджет транзитом ворожих енергоносіїв
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15.10.2024 13:18 Відповісти
 
 