РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9466 посетителей онлайн
Новости
733 1

Оккупанты ударили по 11 населенным пунктам Запорожской области

Удари по Запорізькій області 30 жовтня

За минувшие сутки российские захватчики нанесли 384 удара по населенным пунктам Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

В частности, войска РФ осуществили 10 авиационных ударов по Преображенке и Малой Токмачке.

А также 228 БПЛА различной модификации атаковали Степногорск, Лобковое, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Работино, Малую Токмачку, Белогорье и Ольговское. 5 обстрелов из РСЗО накрыли Орехов, Малую Токмачку и Белогорье.

141 артобстрел враг нанес по территории Лобкового, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Работино, Малой Токмачки, Белогорья и Ольговского.

"Поступило 5 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали", - отметил Федоров.

Также читайте: ВСУ проводят стабилизационные действия в районе Левадного, - Волошин

Автор: 

обстрел (29682) Запорожская область (3565)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Очевидно, що окупаційна армію вже не просто просувається, а стрімко захоплює все нові й нові території України. Треба банді "зе" вже вказувати на вихід, бо інакше через не довгий час окупаційна армія буде і у Харкові, і в Сумах, і в Києві. Чи це входить у "мирний" план "зе"? Ох, геть забула, це ж мабуть йому ще свіженького коксу не привезли, тоді є над чим засмутитись.
показать весь комментарий
31.10.2024 08:00 Ответить
 
 