Оккупанты ударили по 11 населенным пунктам Запорожской области
За минувшие сутки российские захватчики нанесли 384 удара по населенным пунктам Запорожской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
В частности, войска РФ осуществили 10 авиационных ударов по Преображенке и Малой Токмачке.
А также 228 БПЛА различной модификации атаковали Степногорск, Лобковое, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Работино, Малую Токмачку, Белогорье и Ольговское. 5 обстрелов из РСЗО накрыли Орехов, Малую Токмачку и Белогорье.
141 артобстрел враг нанес по территории Лобкового, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Работино, Малой Токмачки, Белогорья и Ольговского.
"Поступило 5 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали", - отметил Федоров.
