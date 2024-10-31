Окупанти вдарили по 11 населених пунктах Запорізької області

Минулої доби російські загарбники завдали 384 удари по населених пунктах Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Зокрема, війська РФ здійснили 10 авіаційних ударів по Преображенці та Малій Токмачці.

А також 228 БпЛА різної модифікації атакували Степногірськ, Лобкове, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Білогір'я та Ольгівське. 5 обстрілів з РСЗВ накрили Оріхів, Малу Токмачку та Білогір'я.

141 артобстріл ворог завдав по території Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Білогір'я та Ольгівського.

"Надійшло 5 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали", - зазначив Федоров.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Запоріжжі будують другу та третю лінії оборони, - ОВА