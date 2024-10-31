УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10093 відвідувача онлайн
Новини
733 1

Окупанти вдарили по 11 населених пунктах Запорізької області

Удари по Запорізькій області 30 жовтня

Минулої доби російські загарбники завдали 384 удари по населених пунктах Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. 

Зокрема, війська РФ  здійснили 10 авіаційних ударів по Преображенці та Малій Токмачці. 

А також  228 БпЛА різної модифікації атакували Степногірськ, Лобкове, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Білогір'я та Ольгівське. 5 обстрілів з РСЗВ накрили Оріхів, Малу Токмачку та Білогір'я.

141 артобстріл ворог завдав по території Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Білогір'я та Ольгівського.

"Надійшло 5 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали", - зазначив Федоров.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Запоріжжі будують другу та третю лінії оборони, - ОВА

Автор: 

обстріл (31019) Запорізька область (4107)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Очевидно, що окупаційна армію вже не просто просувається, а стрімко захоплює все нові й нові території України. Треба банді "зе" вже вказувати на вихід, бо інакше через не довгий час окупаційна армія буде і у Харкові, і в Сумах, і в Києві. Чи це входить у "мирний" план "зе"? Ох, геть забула, це ж мабуть йому ще свіженького коксу не привезли, тоді є над чим засмутитись.
показати весь коментар
31.10.2024 08:00 Відповісти
 
 