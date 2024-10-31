РУС
Кислица на Совбезе ООН: РФ не пересекает ваши "красные линии" - она ​​идет по красной дорожке

Кислиця розкритикував Радбез ООН за поблажливість до Росії

Снисходительное отношение Совбеза ООН к Российской Федерации подрывает систему глобальной безопасности, а бездействие ООН вызвало фактический паралич и потерю эффективности.

Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, передает Цензор.НЕТ.

Он призвал к активным действиям, подчеркнув, что если присутствие РФ блокирует работу Совбеза, то нужно рассмотреть другие форматы для обеспечения глобальной безопасности.

Время от времени слышим, что Россия не пересечет красные линии цивилизованного мира. Но откройте глаза! Россия не просто пересекает ваши красные линии - она идет по красной дорожке, сотканной из мягких ответов, необоснованных надежд и самоуспокоенности", - сказал он.

Читайте также: Лубинец призвал исключить РФ из Совбеза ООН: Ее пребывание противоречит здравому смыслу

Кислица подчеркнул, что "эта дорожка - это река крови, которая начала течь с того момента, как России заняла советское место в Совбезе.

"Нужно ли мне напоминать, чья кровь течет в этой реке?", - обратился постпред к присутствующим, имея в виду жертв агрессии РФ.

Дипломат добавил, что Россия будет разрушать краеугольные камни глобальной безопасности пока не уничтожит их, или же не будет уничтожена Россия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия - как рак, но хуже, - Кислица в Совбезе ООН

ООН (4255) Совбез ООН (1152) Кислица Сергей (190)
Топ комментарии
+15
ООН должна нести ответственность а так же разделять наказание за незаконные действия своих членов. Иначе какой вообще смысл в етой шарашкиной конторе в которой уже сидит половина террористов и представителей диктаторов
31.10.2024 08:22 Ответить
+12
Зелена пошесть вже давно переплюнула проффесора-шапкокрада в корупції, розкраданні державних коштів і в порушенні прав людей.
31.10.2024 08:54 Ответить
+11
Це все "художнє патякання", щоб відвернути увагу Українців від повного провалу зовнішньої політики т.з. "керівництва". Від Банкової смердить на весь світ так, що навіть памперси не допомагають... Так низько Україну не опускав ще жоден політичний режим.
31.10.2024 08:23 Ответить
Яку відповідальність понесла Ліга націй? Знімайте рожеві окуляри, нарешті. А то знімуть їх з вашої мертвої голови.
Все йде по колу: 1)не втримали УНР, 2)вляпались в радянщину - 3)воювали з "заходом"...
Пункт 1 підходить до заверщення.
31.10.2024 09:01 Ответить
Навіть шобла бєглого зека?
31.10.2024 08:28 Ответить
І ця "червона доріжка" стрімко просувається з Півдня, Сходу і незабаром з Півночі у Київ! А потім, вона покотиться й до країн ЄС, що зволікали Україні з віськовою допомогою і опнеться у вигляді російських танків в Варшаві, Берліні, Парижі, Празі і т.д. Путін ж не просто так сторив цей клятий БРІКС! Якщо у першому акті вистави на стіні вісить рушниця, то в третому - воно обов'язково в когось стріляє!
31.10.2024 08:25 Ответить
Дуже сильні слова про КРОВ, їх потрібно поширювати по всьому світу.
31.10.2024 08:26 Ответить
Бабло вирішує все. Занепокоєні імпотенти
31.10.2024 08:26 Ответить
а гутеріш ******** чорну ікру ложками, лапати ескортників, бабло і архітектуру казані.
а миротворчі місії оон приймають участь в терористичних нападах на цивільних.
а в основному, всьо *******....
31.10.2024 08:30 Ответить
Одні слова - не хватає нам сил - шоб відбитися
31.10.2024 08:32 Ответить
Слова пана Кислиці заслуговують на гибоку повагу!
Ми, Українці повинні нарешті зрозуміти - розроблення та виготовлення ядерної зброї ,
це єдиний для нас шлях збереги Україну, Український народ!
На жаль я розумію що це таке, але реально іншого шляху немає!
Так, ми всі УКРАЇНЦІ повинні задати собі питання- ми готові до цього, ми готові до тих страждань які на сьогодні ми терпимо? Тому що всі "партнери" після цього від нас відвернуться, але краще їсти ховрахів та горобців, як це робила північна корея, ніж проливати кров України та Українського народу, далі терпіти та слухати "турботу та озабоченість" від партнерів не можна!
Це край за яким немає іншого, або прірва, або через страждання до перемоги!
31.10.2024 08:33 Ответить
генсек оон за це позорище і безповідальність повинен висіти поруч з путіним як співучсник на одній шибениці.
31.10.2024 08:58 Ответить
І шо? Яке рішення? А ніякого, балакала балакали, сіли та заплакали.....беззуба пристаркувата ООН ненашо не здатна.
31.10.2024 08:59 Ответить
Гутериш витягни голову з своєї дупи та скажи чому ти таке лайно.
31.10.2024 09:07 Ответить
Ото взув! Але до них слова як і до *уйла не доходять, тільки груба сила!
31.10.2024 09:16 Ответить
Червоною доріжкою, яку застелили Єрмак-Зеленський.
31.10.2024 09:37 Ответить
Тільки одне питання- що ми робимо в цьому могильнику?
31.10.2024 09:52 Ответить
РФ не перетинає ваші "червоні лінії" - вона йде червоною доріжкою Джерело: .......яку так старанно застилає зелена влада зрадників
31.10.2024 10:01 Ответить
 
 