Кислица на Совбезе ООН: РФ не пересекает ваши "красные линии" - она ​​идет по красной дорожке

Снисходительное отношение Совбеза ООН к Российской Федерации подрывает систему глобальной безопасности, а бездействие ООН вызвало фактический паралич и потерю эффективности.

Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, передает Цензор.НЕТ.

Он призвал к активным действиям, подчеркнув, что если присутствие РФ блокирует работу Совбеза, то нужно рассмотреть другие форматы для обеспечения глобальной безопасности.

Время от времени слышим, что Россия не пересечет красные линии цивилизованного мира. Но откройте глаза! Россия не просто пересекает ваши красные линии - она идет по красной дорожке, сотканной из мягких ответов, необоснованных надежд и самоуспокоенности", - сказал он.

Кислица подчеркнул, что "эта дорожка - это река крови, которая начала течь с того момента, как России заняла советское место в Совбезе.

"Нужно ли мне напоминать, чья кровь течет в этой реке?", - обратился постпред к присутствующим, имея в виду жертв агрессии РФ.

Дипломат добавил, что Россия будет разрушать краеугольные камни глобальной безопасности пока не уничтожит их, или же не будет уничтожена Россия.

