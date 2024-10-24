Лубинец призвал исключить РФ из Совбеза ООН: Ее пребывание противоречит здравому смыслу

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призывает исключить Россию из состава постоянных членов Совета безопасности ООН, поскольку ее пребывание там "противоречит здравому смыслу".

Об этом он написал в телеграм, сообщает Цензор.НЕТ.

"Пребывание России в Совбезе ООН противоречит здравому смыслу", - заявил Лубинец.

Омбудсмен напомнил, что ООН была основана в 1945 году, чтобы объединить усилия государств для решения глобальных проблем и создания более мирного и стабильного мира. Организация состоит из десятков подразделений и дочерних международных организаций, которые действительно способствуют соблюдению миссии.

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"Однако один из ключевых органов, Совет Безопасности ООН, имеет в своем составе страну, развязавшую крупнейшую в мире войну со времен Второй мировой! В то же время мы видим, что в эту же страну на днях прибыл Генсек ООН. Какой сигнал это подает для мира?" - отметил Лубинец.

Он подчеркнул, что глубокое беспокойство ООН и некоторых международных партнеров не сможет восстановить справедливый и устойчивый мир, когда "за пультом управления" тот, кто стремится уничтожить любой порядок в мире.

"Призываю исключить РФ из состава постоянных членов Совета Безопасности ООН", - резюмировал Лубинец.

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Напомним, ранее президент Финляндии Александр Стубб призвал расширить состав Совета Безопасности ООН, отменить право вето для любого государства и исключить из организации любого члена, который участвует в "незаконной войне", такой как вторжение России в Украину