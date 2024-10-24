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Лубинец призвал исключить РФ из Совбеза ООН: Ее пребывание противоречит здравому смыслу

Лубінець закликає виключити Росію зі складу Радбезу ООН

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец призывает исключить Россию из состава постоянных членов Совета безопасности ООН, поскольку ее пребывание там "противоречит здравому смыслу".

Об этом он написал в телеграм, сообщает Цензор.НЕТ.

"Пребывание России в Совбезе ООН противоречит здравому смыслу", - заявил Лубинец.

Омбудсмен напомнил, что ООН была основана в 1945 году, чтобы объединить усилия государств для решения глобальных проблем и создания более мирного и стабильного мира. Организация состоит из десятков подразделений и дочерних международных организаций, которые действительно способствуют соблюдению миссии.

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"Однако один из ключевых органов, Совет Безопасности ООН, имеет в своем составе страну, развязавшую крупнейшую в мире войну со времен Второй мировой! В то же время мы видим, что в эту же страну на днях прибыл Генсек ООН. Какой сигнал это подает для мира?" - отметил Лубинец.

Он подчеркнул, что глубокое беспокойство ООН и некоторых международных партнеров не сможет восстановить справедливый и устойчивый мир, когда "за пультом управления" тот, кто стремится уничтожить любой порядок в мире.

"Призываю исключить РФ из состава постоянных членов Совета Безопасности ООН", - резюмировал Лубинец.

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Напомним, ранее президент Финляндии Александр Стубб призвал расширить состав Совета Безопасности ООН, отменить право вето для любого государства и исключить из организации любого члена, который участвует в "незаконной войне", такой как вторжение России в Украину

Автор: 

россия (96216) Совбез ООН (1123) Лубинец Дмитрий (483)


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Топ комментарии
+13
теперішнє лайНОО взагалі суперечіть здоровому глузду...
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24.10.2024 10:13 Ответить
+6
Там генсек на поклон до росії їздив, яке ще виключення, про що ви?
Тільки розпуск під три чорти.
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24.10.2024 10:20 Ответить
+4
Це який вже за номером заклик?
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24.10.2024 10:17 Ответить
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теперішнє лайНОО взагалі суперечіть здоровому глузду...
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24.10.2024 10:13 Ответить
Це який вже за номером заклик?
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24.10.2024 10:17 Ответить
їбать лубінець потужний!
чи тільки но прокинувся, закликатель хрєнов.
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24.10.2024 10:17 Ответить
Там генсек на поклон до росії їздив, яке ще виключення, про що ви?
Тільки розпуск під три чорти.
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24.10.2024 10:20 Ответить
Може трохи переробити в Україні назву гутеріша з генсек на гомсек?
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24.10.2024 11:58 Ответить
Розумію що не політкоректно...
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24.10.2024 11:59 Ответить
Скажи це Гутієрешу, який вчора їздив до пуйла на поклон, а самміт миру в Швейцарії проігнорував. Він точно виключить парашу
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24.10.2024 10:20 Ответить
безперечно, московію треба викинути з ООН, але посаду цього дебіла теж створювали заради захисту прав людей в Україні... він не хоче "викинутися" з посади, щоб цією діяльністю опікувався б професіонал, для якого права людини не пустий звук?
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24.10.2024 10:24 Ответить
Якщо ген. сек. Гутериш поїхав до злочинця терориста путіна ,в що перетворилось ООН? а в самій організація країна терорист може заблокувати будь яке рішеня ,тому на даний момент ця організація вичерпала себе, найкращий спосіб самоліквідуватись.
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24.10.2024 10:27 Ответить
Лубінець, а що там з "розслідуванням" вбивств людей в ТЦК? Все "в межах повноважень"?
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24.10.2024 10:30 Ответить
Тут насправді інше. Росію юридично ніхто ніколи не приймав не тільки до Радбезу, але й до ООН взагалі! Кацами самі себе визнали правонаступниками СРСР і всі тихо це проковтнули.
Звичайні наглючі лаптєногі самозванці! Їх взагалі до будівлі ООН не повинні допускати!
До речі, СРСР після його нападу на Фінляндію одразу погнали з Ліги Націй...
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24.10.2024 10:37 Ответить
"Написав у "Телеграм""???
Ха-ха-ха!
Ще б на паркані навколо ООН написав, лупінь!
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24.10.2024 10:48 Ответить
Той радбез, як і вся ООН хоч з рашкою, хоч без рашки, утворення без будь-якого сенсу.
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24.10.2024 10:56 Ответить
Спочатку треба гутереша на парашу выслать с вещами!!
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24.10.2024 11:13 Ответить
А хто ж тоді генсека караваєм пригощатиме!?
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24.10.2024 11:17 Ответить
Про це він https://t.me/dmytro_lubinetzs/7041?single написав у телеграм, повідомляє Джерело:
Заклик в Телеграмі... можна ще на заборі заклик зробити
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24.10.2024 11:48 Ответить
Голова ООН зараз цілує руки ботоксу, а ви тут розповідаєте про виключення рф з ООН. Ви там усі справді такі дурні?
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24.10.2024 11:49 Ответить
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24.10.2024 13:02 Ответить
 
 