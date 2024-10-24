Лубінець закликав виключити РФ з Радбезу ООН: Її перебування суперечить здоровому глузду

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликає виключити Росію зі складу постійних членів Ради безпеки ООН, оскільки її перебування там "суперечить здоровому глузду".

Про це він написав у телеграм, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Перебування Росії в Радбезі ООН суперечить здоровому глузду", - заявив Лубінець.

Омбудсмен нагадав, що ООН була заснована у 1945 році, щоб об'єднати зусилля держав для розв'язання глобальних проблем і створення більш мирного і стабільного світу. Організація складається з десятків підрозділів і дочірніх міжнародних організацій, які дійсно сприяють дотриманню місії.

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"Однак один із ключових органів, Рада Безпеки ООН, має у своєму складі країну, що розв’язала найбільшу у світі війну з часів Другої світової! Водночас ми бачимо, що до цієї ж країни днями прибув Генсек ООН. Який сигнал це подає для світу?" - зауважив Лубінець.

Він наголосив, що глибоке занепокоєння ООН і деяких міжнародних партнерів не зможе відновити справедливий і сталий мир, коли "за пультом управління" той, хто прагне знищити будь-який порядок у світі.

"Закликаю виключити РФ зі складу постійних членів Ради Безпеки ООН", - резюмував Лубінець.

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Нагадаємо, раніше президент Фінляндії Александр Стубб закликав розширити склад Ради Безпеки ООН, скасувати право вето для будь-якої держави та виключити з організації будь-якого члена, який бере участь у "незаконній війні", такій як вторгнення Росії в Україну