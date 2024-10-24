Лубінець закликав виключити РФ з Радбезу ООН: Її перебування суперечить здоровому глузду
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликає виключити Росію зі складу постійних членів Ради безпеки ООН, оскільки її перебування там "суперечить здоровому глузду".
Про це він написав у телеграм, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Перебування Росії в Радбезі ООН суперечить здоровому глузду", - заявив Лубінець.
Омбудсмен нагадав, що ООН була заснована у 1945 році, щоб об'єднати зусилля держав для розв'язання глобальних проблем і створення більш мирного і стабільного світу. Організація складається з десятків підрозділів і дочірніх міжнародних організацій, які дійсно сприяють дотриманню місії.
"Однак один із ключових органів, Рада Безпеки ООН, має у своєму складі країну, що розв’язала найбільшу у світі війну з часів Другої світової! Водночас ми бачимо, що до цієї ж країни днями прибув Генсек ООН. Який сигнал це подає для світу?" - зауважив Лубінець.
Він наголосив, що глибоке занепокоєння ООН і деяких міжнародних партнерів не зможе відновити справедливий і сталий мир, коли "за пультом управління" той, хто прагне знищити будь-який порядок у світі.
"Закликаю виключити РФ зі складу постійних членів Ради Безпеки ООН", - резюмував Лубінець.
Нагадаємо, раніше президент Фінляндії Александр Стубб закликав розширити склад Ради Безпеки ООН, скасувати право вето для будь-якої держави та виключити з організації будь-якого члена, який бере участь у "незаконній війні", такій як вторгнення Росії в Україну
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чи тільки но прокинувся, закликатель хрєнов.
Тільки розпуск під три чорти.
Звичайні наглючі лаптєногі самозванці! Їх взагалі до будівлі ООН не повинні допускати!
До речі, СРСР після його нападу на Фінляндію одразу погнали з Ліги Націй...
Ха-ха-ха!
Ще б на паркані навколо ООН написав, лупінь!
Заклик в Телеграмі... можна ще на заборі заклик зробити