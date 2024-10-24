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Лубінець закликав виключити РФ з Радбезу ООН: Її перебування суперечить здоровому глузду

Лубінець закликає виключити Росію зі складу Радбезу ООН

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликає виключити Росію зі складу постійних членів Ради безпеки ООН, оскільки її перебування там "суперечить здоровому глузду".

Про це він написав у телеграм, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Перебування Росії в Радбезі ООН суперечить здоровому глузду", - заявив Лубінець.

Омбудсмен нагадав, що ООН була заснована у 1945 році, щоб об'єднати зусилля держав для розв'язання глобальних проблем і створення більш мирного і стабільного світу. Організація складається з десятків підрозділів і дочірніх міжнародних організацій, які дійсно сприяють дотриманню місії.

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"Однак один із ключових органів, Рада Безпеки ООН, має у своєму складі країну, що розв’язала найбільшу у світі війну з часів Другої світової! Водночас ми бачимо, що до цієї ж країни днями прибув Генсек ООН. Який сигнал це подає для світу?" - зауважив Лубінець.

Він наголосив, що глибоке занепокоєння ООН і деяких міжнародних партнерів не зможе відновити справедливий і сталий мир, коли "за пультом управління" той, хто прагне знищити будь-який порядок у світі.

"Закликаю виключити РФ зі складу постійних членів Ради Безпеки ООН", - резюмував Лубінець.

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Нагадаємо, раніше президент Фінляндії Александр Стубб закликав розширити склад Ради Безпеки ООН, скасувати право вето для будь-якої держави та виключити з організації будь-якого члена, який бере участь у "незаконній війні", такій як вторгнення Росії в Україну

Автор: 

росія (66125) Радбез ООН (869) Лубінець Дмитро (617)


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Топ коментарі
+13
теперішнє лайНОО взагалі суперечіть здоровому глузду...
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24.10.2024 10:13 Відповісти
+6
Там генсек на поклон до росії їздив, яке ще виключення, про що ви?
Тільки розпуск під три чорти.
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24.10.2024 10:20 Відповісти
+4
Це який вже за номером заклик?
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24.10.2024 10:17 Відповісти
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теперішнє лайНОО взагалі суперечіть здоровому глузду...
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24.10.2024 10:13 Відповісти
Це який вже за номером заклик?
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24.10.2024 10:17 Відповісти
їбать лубінець потужний!
чи тільки но прокинувся, закликатель хрєнов.
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24.10.2024 10:17 Відповісти
Там генсек на поклон до росії їздив, яке ще виключення, про що ви?
Тільки розпуск під три чорти.
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24.10.2024 10:20 Відповісти
Може трохи переробити в Україні назву гутеріша з генсек на гомсек?
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24.10.2024 11:58 Відповісти
Розумію що не політкоректно...
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24.10.2024 11:59 Відповісти
Скажи це Гутієрешу, який вчора їздив до пуйла на поклон, а самміт миру в Швейцарії проігнорував. Він точно виключить парашу
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24.10.2024 10:20 Відповісти
безперечно, московію треба викинути з ООН, але посаду цього дебіла теж створювали заради захисту прав людей в Україні... він не хоче "викинутися" з посади, щоб цією діяльністю опікувався б професіонал, для якого права людини не пустий звук?
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24.10.2024 10:24 Відповісти
Якщо ген. сек. Гутериш поїхав до злочинця терориста путіна ,в що перетворилось ООН? а в самій організація країна терорист може заблокувати будь яке рішеня ,тому на даний момент ця організація вичерпала себе, найкращий спосіб самоліквідуватись.
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24.10.2024 10:27 Відповісти
Лубінець, а що там з "розслідуванням" вбивств людей в ТЦК? Все "в межах повноважень"?
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24.10.2024 10:30 Відповісти
Тут насправді інше. Росію юридично ніхто ніколи не приймав не тільки до Радбезу, але й до ООН взагалі! Кацами самі себе визнали правонаступниками СРСР і всі тихо це проковтнули.
Звичайні наглючі лаптєногі самозванці! Їх взагалі до будівлі ООН не повинні допускати!
До речі, СРСР після його нападу на Фінляндію одразу погнали з Ліги Націй...
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24.10.2024 10:37 Відповісти
"Написав у "Телеграм""???
Ха-ха-ха!
Ще б на паркані навколо ООН написав, лупінь!
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24.10.2024 10:48 Відповісти
Той радбез, як і вся ООН хоч з рашкою, хоч без рашки, утворення без будь-якого сенсу.
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24.10.2024 10:56 Відповісти
Спочатку треба гутереша на парашу выслать с вещами!!
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24.10.2024 11:13 Відповісти
А хто ж тоді генсека караваєм пригощатиме!?
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24.10.2024 11:17 Відповісти
Про це він https://t.me/dmytro_lubinetzs/7041?single написав у телеграм, повідомляє Джерело:
Заклик в Телеграмі... можна ще на заборі заклик зробити
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24.10.2024 11:48 Відповісти
Голова ООН зараз цілує руки ботоксу, а ви тут розповідаєте про виключення рф з ООН. Ви там усі справді такі дурні?
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24.10.2024 11:49 Відповісти
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24.10.2024 13:02 Відповісти
 
 