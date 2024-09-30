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Агрессия РФ свидетельствует, что Совбез ООН необходимо реформировать, - глава МИД Новой Зеландии Питерс

У Новій Зеландії закликали реформувати Радбез ООН

Совет безопасности ООН следует реформировать, поскольку РФ злоупотребляет полномочиями постоянного члена Совбеза.

Об этом во время выступления на Генассамблее ООН заявил министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Когда Россия, постоянный член Совбеза, незаконно вторглась к своему соседу, она не только нарушила четвертый параграф второй статьи Устава ООН, но и действовала в полном пренебрежении к Уставу. После этого Россия наложила вето на проект резолюции Совбеза с осуждением ее действий и призывом к немедленному выводу всех сил из Украины. России не только не хватает искренности и моральной решимости, необходимых для поддержки работы ООН, ее нарушения должны служить напоминанием о давно назревшей реформе Совета безопасности", - заявил Питерс.

Министр отметил, что соперничество между постоянными членами Совета безопасности ООН и ненадлежащее использование права вето "имеют серьезное влияние на все государства и организацию внешних отношений".

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"Хотя некоторые члены Совета безопасности сдержанно используют свое право вето, другие последовательно и регулярно злоупотребляют этой властью", - добавил глава МИД Новой Зеландии.

Питерс заявил, что мир 2024 года очень отличается от мира 1945 года, поэтому "коллективным институтам следует развиваться и отражать современные реалии".

"Нам необходим Совет безопасности ООН, который больше похож на современный мир, и нам также нужна реформа вето", - подытожил он.

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Напомним, генсек ООН Антониу Гутерриш ранее также заявил, что Совет Безопасности ООН устарел, и его авторитет подорван, методам его работы необходимо реформирование.

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил о необходимости реформирования Совета Безопасности ООН и предложил отказаться от права вето, которое, по его словам, блокирует его эффективную работу.

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал реформировать Совбез ООН и обновить его состав.

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Автор: 

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Топ комментарии
+7
Так, Радбез давно треба реформувати, тобто - розігнати.
До того ж кацапія чомусь вирішила що місце у тому Радбезі передається у якусь спадщину...
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30.09.2024 17:43
+6
Нарешті хтось підняв цю тему!
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30.09.2024 17:41
+6
Ще десять років будуть закликати до змін. Потім стільки ж змінювати. За цей час кількість європейських країн зменшиться. Вони війдуть у реставрований Совок. Який буде пугалом для тих хто тимчасово ще не війшов у його склад.
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30.09.2024 17:45
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Вінстон має рацію.....
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30.09.2024 17:40 Ответить
Нарешті хтось підняв цю тему!
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30.09.2024 17:41 Ответить
Так, Радбез давно треба реформувати, тобто - розігнати.
До того ж кацапія чомусь вирішила що місце у тому Радбезі передається у якусь спадщину...
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30.09.2024 17:43 Ответить
Ще десять років будуть закликати до змін. Потім стільки ж змінювати. За цей час кількість європейських країн зменшиться. Вони війдуть у реставрований Совок. Який буде пугалом для тих хто тимчасово ще не війшов у його склад.
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30.09.2024 17:45 Ответить
Его реанимировать нужно а не реформировать
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30.09.2024 17:51 Ответить
да немає рашкі в цьому совбезі це треба визнати, а не закликати до чогось нездійсненого..., там є срср, якого вже давно немає, а рашка це так, якесь прикре непорозуміння, яке треба виправляти...
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30.09.2024 17:54 Ответить
Доцільність існування ООН від головного приоритета до нижчих:
1. Гарний спосіб отримання зарплати її співробітниками.
2. Все що завгодно.
....
115. Все що завгодно.
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30.09.2024 18:01 Ответить
Глава МЗС Нової Зеландії Пітерс може увійти у Історію.
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30.09.2024 18:06 Ответить
розігнати , як організацію, котра за гроші світових терористів і вбивць, як і їх співучасників приймала рішення,котрі в кінцевому результаті приводять людство до світових кровопролитних війн багатомільйонних людських жертв і страждань і до безнаказанності в тому числі членів радбезу ООН
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30.09.2024 18:10 Ответить
та, до чого той галас?
оно, коняка, з трибуни оон, погрожує всьому світу, ядерною атакою.
все, приїхали.
гутерреш, терміново їдь в москву, смоктати крємлєбздуну.
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30.09.2024 18:13 Ответить
У Європі третій рік іде війнаа ви заглядаєте агресору,не вибраного в ООН а також в радбез ООН,в рота,замість того щоб вигнати на хер.
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30.09.2024 18:19 Ответить
Треба реформувати ...треба дозволити бити по русні, на їх землях ...треба ще багато занепокоїнь ...і оце треба вже рік у всіх варіантах ...! Треба провести вибори в Україні ...а далі вже і самі, будемо розуміти ,шо нам треба !!!!
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30.09.2024 18:32 Ответить
Ты смотри, это даже с Новой Зеландии видно.
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30.09.2024 18:37 Ответить
Эта организация, как раз, нужна только террористам.
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30.09.2024 18:42 Ответить
 
 