Агрессия РФ свидетельствует, что Совбез ООН необходимо реформировать, - глава МИД Новой Зеландии Питерс

Совет безопасности ООН следует реформировать, поскольку РФ злоупотребляет полномочиями постоянного члена Совбеза.

Об этом во время выступления на Генассамблее ООН заявил министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Когда Россия, постоянный член Совбеза, незаконно вторглась к своему соседу, она не только нарушила четвертый параграф второй статьи Устава ООН, но и действовала в полном пренебрежении к Уставу. После этого Россия наложила вето на проект резолюции Совбеза с осуждением ее действий и призывом к немедленному выводу всех сил из Украины. России не только не хватает искренности и моральной решимости, необходимых для поддержки работы ООН, ее нарушения должны служить напоминанием о давно назревшей реформе Совета безопасности", - заявил Питерс.

Министр отметил, что соперничество между постоянными членами Совета безопасности ООН и ненадлежащее использование права вето "имеют серьезное влияние на все государства и организацию внешних отношений".

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"Хотя некоторые члены Совета безопасности сдержанно используют свое право вето, другие последовательно и регулярно злоупотребляют этой властью", - добавил глава МИД Новой Зеландии.

Питерс заявил, что мир 2024 года очень отличается от мира 1945 года, поэтому "коллективным институтам следует развиваться и отражать современные реалии".

"Нам необходим Совет безопасности ООН, который больше похож на современный мир, и нам также нужна реформа вето", - подытожил он.

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Напомним, генсек ООН Антониу Гутерриш ранее также заявил, что Совет Безопасности ООН устарел, и его авторитет подорван, методам его работы необходимо реформирование.

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил о необходимости реформирования Совета Безопасности ООН и предложил отказаться от права вето, которое, по его словам, блокирует его эффективную работу.

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал реформировать Совбез ООН и обновить его состав.

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