Необходимо реформировать Совбез ООН и отказаться от права вето, - Мишель

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил о необходимости реформирования Совета Безопасности ООН и предложил отказаться от права вето, которое, по его словам, блокирует его эффективную работу.

Как информирует Цензор.НЕТ, про це пишет Укринформ.

"Нам нужны общие законы, которые будут уважаться всеми. В этом контексте Совет Безопасности должен избавиться от вето, которое его парализует. Он сейчас не является репрезентативным, не является легитимным, и он является неэффективным и все глубже входит в тупик", - заявил Мишель выступая в ходе дебатов высокого уровня на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Президент Европейского совета отметил, что с момента принятия Устава ООН в июне 1945 года мир столкнулся с новыми опасными конфликтами, требующими новых механизмов для их разрешения.

"Мы должны реформировать Совет Безопасности, он должен стать более инклюзивным. Африка и, как я это вижу, Латинская Америка, должны получить постоянные места. К тому же региональные организации должны в дальнейшем приобщаться к принятию решений в ООН. Они должны играть совещательную роль в Совету Безопасности относительно дел, которые их касаются", - добавил он.

Напомним, генсек ООН Антониу Гутерриш ранее также заявил, что Совет Безопасности ООН устарел, и его авторитет подорван методам ее работы необходимо реформирование.

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