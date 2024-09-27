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Необходимо реформировать Совбез ООН и отказаться от права вето, - Мишель

оон,радбез

Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил о необходимости реформирования Совета Безопасности ООН и предложил отказаться от права вето, которое, по его словам, блокирует его эффективную работу.

Как информирует Цензор.НЕТ, про це пишет Укринформ.

"Нам нужны общие законы, которые будут уважаться всеми. В этом контексте Совет Безопасности должен избавиться от вето, которое его парализует. Он сейчас не является репрезентативным, не является легитимным, и он является неэффективным и все глубже входит в тупик", - заявил Мишель выступая в ходе дебатов высокого уровня на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Президент Европейского совета отметил, что с момента принятия Устава ООН в июне 1945 года мир столкнулся с новыми опасными конфликтами, требующими новых механизмов для их разрешения.

"Мы должны реформировать Совет Безопасности, он должен стать более инклюзивным. Африка и, как я это вижу, Латинская Америка, должны получить постоянные места. К тому же региональные организации должны в дальнейшем приобщаться к принятию решений в ООН. Они должны играть совещательную роль в Совету Безопасности относительно дел, которые их касаются", - добавил он.

Напомним, генсек ООН Антониу Гутерриш ранее также заявил, что Совет Безопасности ООН устарел, и его авторитет подорван методам ее работы необходимо реформирование.

Также читайте: Учитывая войну России против Украины, нужно осознать, что членство в Совбезе ООН не является карт-бланшем, - президент Чехии Павел

Автор: 

ООН (4177) Совбез ООН (1113) Шарль Мишель (246)


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Топ комментарии
+6
Наразі це просто Обьєдінєніє Озабочєних Націй-тому звичайно воно все потребує кардинальних змін...
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27.09.2024 07:43
+2
викинути росію, як шкідника
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27.09.2024 07:36
+2
пмб, притулок марних балаболів
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27.09.2024 07:49
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Напишуть нові папірці ,а суть не зміниться.
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27.09.2024 07:28 Ответить
Шарль,беритесь всем вашим дармоедским коллективом за руки и во главе с Тонькой Гутаперчевой-Путиной(в девичестве -Гутерриш) идите по пути русского военного корабля.Встретите там Лигу Наций-проходите мимо не зороваясь.Она туда раньше вас пришла и будет вам конкурентом в харчевании.
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27.09.2024 07:34 Ответить
"Розумний", що ваш президент ((( Той теж хамити та посилати любить.
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27.09.2024 08:29 Ответить
викинути росію, як шкідника
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27.09.2024 07:36 Ответить
Наразі це просто Обьєдінєніє Озабочєних Націй-тому звичайно воно все потребує кардинальних змін...
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27.09.2024 07:43 Ответить
Будет дохера бла бла бла, в итоге напишут много букавук на купе бумаги, сядут за стол, начнут голосовать за правки и кто то наложит вето, все вздохнут с огорчением и пойдут жрать печеньки!
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27.09.2024 07:43 Ответить
пропоную конкурс на нову назву.
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27.09.2024 07:47 Ответить
пмб, притулок марних балаболів
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27.09.2024 07:49 Ответить
Якісь вони товстокожі, доходить як до жирафи
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27.09.2024 07:54 Ответить
Та тільки не заходить в тупик, а вже довгий час знаходиться там
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27.09.2024 07:56 Ответить
потрібно просто платити членські внески і ООН само розбіжиться.
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27.09.2024 07:57 Ответить
існуючу сьогодні міжнародну систему безпеки започаткували ще в 1943 році на конференції в Тегегані Черчіль, Рузвельт і червоний комуно нацист йоська сталін (джугашвілі) !!! реальна робата з цього питання почалася вже по завершенню 2Світової війни !!! при цьому цих два демократа віддали під окупацію червоній комуно-нацистькій, каацапо-совковій імперії зла і тюрмі народів (срср), яка в 1933 році привела до влади в Німетчині Адіка, допомогла йому побудувати його 3Райх, розпочала 2Світову війну, усю східну Європу, замість розвалити совок на мінімум 15-20 країн, а краще на 100 країн !!!
в 1988-91 роках коли звільняли від червоної комуно-нацистької окупації усю східну Європу та валили совок (сев, варшавській договір) недорозвалили його найбільшу частину, метрополію - паРашу-мацковію !!!
тепер )(уйло хоче те що наобіцяли червоному нацисту йосці сталіну (джугашвілі), спочатку в Тегерані, потім в Ялті і Подздамі США, В.Британія, помилково, апсолютно безпідставно, записавши цього червоножопого комуно-нациста в "побідітелі", "асвабадітелі" Європи "ат націзма"!!! він руйнує і буде руйнувати усю ******* систему безпеки !!! по завершені 2Світової здохла попередниця ООН - Ліга Націй, по завершенні війни в Україні має або здохнути імпотентна ООН і виникнути щось нове, або ця ООН має бути докорінно реформована, зокрема її основний орган РБ ООН !!! паРаша-мацковія також має розпастися на 10-30 незалежних держав !!!
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27.09.2024 08:17 Ответить
10-20 -замало. Бажано на всі 84 окремх суб'єкта рифи, які визначені у так званої конституції рифи 2014 року.
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27.09.2024 08:52 Ответить
Не прошло и пол века.
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27.09.2024 08:49 Ответить
Це добре, що політики такого рівня роблять правильні заяви.
Таку машину як ООН важко зрушити з місця.
Ті хто хотів змін в Україні вже зараз ( 73%) отримали своє.
Голосування на ген. Асамблеї ООН показало що більшість країн (143 з 193) хочуть змін. І тільки системна робота дипломатів може це змінити. Це я не про наших " дипломатів".
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27.09.2024 08:57 Ответить
для них заяви робити, як з гори котитися..., це було очевидно ще багато років тому, але ж "терпіли", поки вся ситуація з ООН стала просто непристойною й чим далі, тим гірше...
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27.09.2024 09:06 Ответить
Необхідно оптимізувати всі ці ООН, МАГАТЕ, ОБСЄ, ПАРЕ, ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ!
Всі вони - жалюгідні й продажні ніучеми. Їх функція давно вичерпана і вони віджили себе як миротворчі та моніторингові організації.
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27.09.2024 09:04 Ответить
Треба...тільки хто буде її робити?
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27.09.2024 09:24 Ответить
Заходить не в тупик, а в глухий кут. Автори статті, ну хоч трішки поважайте українську мову! Чи ви не вчилися в школі і не читали українські книжки? Я не філолог, але оці всі молочки і тупики, що я сьогодні на вашому сайті почитала, просто ріжуть очі.
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27.09.2024 09:40 Ответить
 
 