Необходимо реформировать Совбез ООН и отказаться от права вето, - Мишель
Президент Европейского совета Шарль Мишель заявил о необходимости реформирования Совета Безопасности ООН и предложил отказаться от права вето, которое, по его словам, блокирует его эффективную работу.
Как информирует Цензор.НЕТ, про це пишет Укринформ.
"Нам нужны общие законы, которые будут уважаться всеми. В этом контексте Совет Безопасности должен избавиться от вето, которое его парализует. Он сейчас не является репрезентативным, не является легитимным, и он является неэффективным и все глубже входит в тупик", - заявил Мишель выступая в ходе дебатов высокого уровня на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Президент Европейского совета отметил, что с момента принятия Устава ООН в июне 1945 года мир столкнулся с новыми опасными конфликтами, требующими новых механизмов для их разрешения.
"Мы должны реформировать Совет Безопасности, он должен стать более инклюзивным. Африка и, как я это вижу, Латинская Америка, должны получить постоянные места. К тому же региональные организации должны в дальнейшем приобщаться к принятию решений в ООН. Они должны играть совещательную роль в Совету Безопасности относительно дел, которые их касаются", - добавил он.
Напомним, генсек ООН Антониу Гутерриш ранее также заявил, что Совет Безопасности ООН устарел, и его авторитет подорван методам ее работы необходимо реформирование.
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в 1988-91 роках коли звільняли від червоної комуно-нацистької окупації усю східну Європу та валили совок (сев, варшавській договір) недорозвалили його найбільшу частину, метрополію - паРашу-мацковію !!!
тепер )(уйло хоче те що наобіцяли червоному нацисту йосці сталіну (джугашвілі), спочатку в Тегерані, потім в Ялті і Подздамі США, В.Британія, помилково, апсолютно безпідставно, записавши цього червоножопого комуно-нациста в "побідітелі", "асвабадітелі" Європи "ат націзма"!!! він руйнує і буде руйнувати усю ******* систему безпеки !!! по завершені 2Світової здохла попередниця ООН - Ліга Націй, по завершенні війни в Україні має або здохнути імпотентна ООН і виникнути щось нове, або ця ООН має бути докорінно реформована, зокрема її основний орган РБ ООН !!! паРаша-мацковія також має розпастися на 10-30 незалежних держав !!!
Таку машину як ООН важко зрушити з місця.
Ті хто хотів змін в Україні вже зараз ( 73%) отримали своє.
Голосування на ген. Асамблеї ООН показало що більшість країн (143 з 193) хочуть змін. І тільки системна робота дипломатів може це змінити. Це я не про наших " дипломатів".
Всі вони - жалюгідні й продажні ніучеми. Їх функція давно вичерпана і вони віджили себе як миротворчі та моніторингові організації.