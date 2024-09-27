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Необхідно реформувати Радбез ООН та відмовитися від права вето, - Мішель

оон,радбез

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив про необхідність реформування Ради Безпеки ООН та запропонував відмовитися від права вето, яке, за його словами, блокує її ефективну роботу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Укрінформ.

"Нам потрібні спільні закони, які будуть поважатися усіма. У цьому контексті Рада Безпеки має позбавитися вето, яке її паралізує. Вона нині не є репрезентативною, не є легітимною, і вона є неефективною та дедалі глибше заходить у тупик", - заявив Мішель під час виступу в ході дебатів високого рівня на 79-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Президент Європейської ради зазначив, що з моменту ухвалення Статуту ООН у червні 1945 року світ зіткнувся з новими небезпечними конфліктами, які потребують нових механізмів для їх вирішення.

"Ми повинні реформувати Раду Безпеки, вона має стати більш інклюзивною. Африка і, як я це бачу, Латинська Америка, мають отримати постійні місця. До того ж регіональні організації мають надалі більше залучатися до прийняття рішень в ООН. Вони мають відігравати дорадчу роль у Раді Безпеки у справах, які їх стосуються", - додав він.

Нагадаємо, генсек ООН Антоніу Гутерріш раніше також заявив, що Рада Безпеки ООН застаріла, і її авторитет підірвано методам її роботи необхідне реформування.

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Автор: 

ООН (3359) Радбез ООН (858) Шарль Мішель (333)


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Топ коментарі
+6
Наразі це просто Обьєдінєніє Озабочєних Націй-тому звичайно воно все потребує кардинальних змін...
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27.09.2024 07:43
+2
викинути росію, як шкідника
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27.09.2024 07:36
+2
пмб, притулок марних балаболів
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27.09.2024 07:49
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Напишуть нові папірці ,а суть не зміниться.
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27.09.2024 07:28 Відповісти
Шарль,беритесь всем вашим дармоедским коллективом за руки и во главе с Тонькой Гутаперчевой-Путиной(в девичестве -Гутерриш) идите по пути русского военного корабля.Встретите там Лигу Наций-проходите мимо не зороваясь.Она туда раньше вас пришла и будет вам конкурентом в харчевании.
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27.09.2024 07:34 Відповісти
"Розумний", що ваш президент ((( Той теж хамити та посилати любить.
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27.09.2024 08:29 Відповісти
викинути росію, як шкідника
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27.09.2024 07:36 Відповісти
Наразі це просто Обьєдінєніє Озабочєних Націй-тому звичайно воно все потребує кардинальних змін...
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27.09.2024 07:43 Відповісти
Будет дохера бла бла бла, в итоге напишут много букавук на купе бумаги, сядут за стол, начнут голосовать за правки и кто то наложит вето, все вздохнут с огорчением и пойдут жрать печеньки!
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27.09.2024 07:43 Відповісти
пропоную конкурс на нову назву.
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27.09.2024 07:47 Відповісти
пмб, притулок марних балаболів
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27.09.2024 07:49 Відповісти
Якісь вони товстокожі, доходить як до жирафи
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27.09.2024 07:54 Відповісти
Та тільки не заходить в тупик, а вже довгий час знаходиться там
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27.09.2024 07:56 Відповісти
потрібно просто платити членські внески і ООН само розбіжиться.
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27.09.2024 07:57 Відповісти
існуючу сьогодні міжнародну систему безпеки започаткували ще в 1943 році на конференції в Тегегані Черчіль, Рузвельт і червоний комуно нацист йоська сталін (джугашвілі) !!! реальна робата з цього питання почалася вже по завершенню 2Світової війни !!! при цьому цих два демократа віддали під окупацію червоній комуно-нацистькій, каацапо-совковій імперії зла і тюрмі народів (срср), яка в 1933 році привела до влади в Німетчині Адіка, допомогла йому побудувати його 3Райх, розпочала 2Світову війну, усю східну Європу, замість розвалити совок на мінімум 15-20 країн, а краще на 100 країн !!!
в 1988-91 роках коли звільняли від червоної комуно-нацистької окупації усю східну Європу та валили совок (сев, варшавській договір) недорозвалили його найбільшу частину, метрополію - паРашу-мацковію !!!
тепер )(уйло хоче те що наобіцяли червоному нацисту йосці сталіну (джугашвілі), спочатку в Тегерані, потім в Ялті і Подздамі США, В.Британія, помилково, апсолютно безпідставно, записавши цього червоножопого комуно-нациста в "побідітелі", "асвабадітелі" Європи "ат націзма"!!! він руйнує і буде руйнувати усю ******* систему безпеки !!! по завершені 2Світової здохла попередниця ООН - Ліга Націй, по завершенні війни в Україні має або здохнути імпотентна ООН і виникнути щось нове, або ця ООН має бути докорінно реформована, зокрема її основний орган РБ ООН !!! паРаша-мацковія також має розпастися на 10-30 незалежних держав !!!
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27.09.2024 08:17 Відповісти
10-20 -замало. Бажано на всі 84 окремх суб'єкта рифи, які визначені у так званої конституції рифи 2014 року.
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27.09.2024 08:52 Відповісти
Не прошло и пол века.
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27.09.2024 08:49 Відповісти
Це добре, що політики такого рівня роблять правильні заяви.
Таку машину як ООН важко зрушити з місця.
Ті хто хотів змін в Україні вже зараз ( 73%) отримали своє.
Голосування на ген. Асамблеї ООН показало що більшість країн (143 з 193) хочуть змін. І тільки системна робота дипломатів може це змінити. Це я не про наших " дипломатів".
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27.09.2024 08:57 Відповісти
для них заяви робити, як з гори котитися..., це було очевидно ще багато років тому, але ж "терпіли", поки вся ситуація з ООН стала просто непристойною й чим далі, тим гірше...
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27.09.2024 09:06 Відповісти
Необхідно оптимізувати всі ці ООН, МАГАТЕ, ОБСЄ, ПАРЕ, ЧЕРВОНИЙ ХРЕСТ!
Всі вони - жалюгідні й продажні ніучеми. Їх функція давно вичерпана і вони віджили себе як миротворчі та моніторингові організації.
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27.09.2024 09:04 Відповісти
Треба...тільки хто буде її робити?
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27.09.2024 09:24 Відповісти
Заходить не в тупик, а в глухий кут. Автори статті, ну хоч трішки поважайте українську мову! Чи ви не вчилися в школі і не читали українські книжки? Я не філолог, але оці всі молочки і тупики, що я сьогодні на вашому сайті почитала, просто ріжуть очі.
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27.09.2024 09:40 Відповісти
 
 