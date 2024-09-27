Необхідно реформувати Радбез ООН та відмовитися від права вето, - Мішель
Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив про необхідність реформування Ради Безпеки ООН та запропонував відмовитися від права вето, яке, за його словами, блокує її ефективну роботу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Укрінформ.
"Нам потрібні спільні закони, які будуть поважатися усіма. У цьому контексті Рада Безпеки має позбавитися вето, яке її паралізує. Вона нині не є репрезентативною, не є легітимною, і вона є неефективною та дедалі глибше заходить у тупик", - заявив Мішель під час виступу в ході дебатів високого рівня на 79-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.
Президент Європейської ради зазначив, що з моменту ухвалення Статуту ООН у червні 1945 року світ зіткнувся з новими небезпечними конфліктами, які потребують нових механізмів для їх вирішення.
"Ми повинні реформувати Раду Безпеки, вона має стати більш інклюзивною. Африка і, як я це бачу, Латинська Америка, мають отримати постійні місця. До того ж регіональні організації мають надалі більше залучатися до прийняття рішень в ООН. Вони мають відігравати дорадчу роль у Раді Безпеки у справах, які їх стосуються", - додав він.
Нагадаємо, генсек ООН Антоніу Гутерріш раніше також заявив, що Рада Безпеки ООН застаріла, і її авторитет підірвано методам її роботи необхідне реформування.
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в 1988-91 роках коли звільняли від червоної комуно-нацистької окупації усю східну Європу та валили совок (сев, варшавській договір) недорозвалили його найбільшу частину, метрополію - паРашу-мацковію !!!
тепер )(уйло хоче те що наобіцяли червоному нацисту йосці сталіну (джугашвілі), спочатку в Тегерані, потім в Ялті і Подздамі США, В.Британія, помилково, апсолютно безпідставно, записавши цього червоножопого комуно-нациста в "побідітелі", "асвабадітелі" Європи "ат націзма"!!! він руйнує і буде руйнувати усю ******* систему безпеки !!! по завершені 2Світової здохла попередниця ООН - Ліга Націй, по завершенні війни в Україні має або здохнути імпотентна ООН і виникнути щось нове, або ця ООН має бути докорінно реформована, зокрема її основний орган РБ ООН !!! паРаша-мацковія також має розпастися на 10-30 незалежних держав !!!
Таку машину як ООН важко зрушити з місця.
Ті хто хотів змін в Україні вже зараз ( 73%) отримали своє.
Голосування на ген. Асамблеї ООН показало що більшість країн (143 з 193) хочуть змін. І тільки системна робота дипломатів може це змінити. Це я не про наших " дипломатів".
Всі вони - жалюгідні й продажні ніучеми. Їх функція давно вичерпана і вони віджили себе як миротворчі та моніторингові організації.