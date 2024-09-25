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Совбез ООН нужно реформировать, а состав - обновить, - Шольц

Шольц закликав реформувати Радбез ООН

Совбез ООН в нынешнем виде является устаревшим, поэтому нужны реформы и обновление его состава.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Нам удалось достичь здесь большого успеха с Пактом ради будущего, который ООН согласовала здесь консенсусом - на мой взгляд, это важный шаг для дальнейшего развития многосторонности, а также признак того, что в мире существует возможность сотрудничества между государствами, несмотря на все серьезные вызовы, с которыми мы сталкиваемся, многочисленные эскалации кризисов и, конечно же, некоторые войны, с которыми нам приходится иметь дело с беспокойством", - отметил он.

Шольц отметил, что в Пакте речь идет о развитии многих стран, о международной финансовой архитектуре, "но, конечно же, речь идет и о Совете Безопасности ООН".

"В том виде, в котором он (Совбез ООН. - Ред.) есть сегодня, он выпал из времени. Он происходит из времен, когда мир был организован иначе. Тот факт, что отдельные континенты не представлены эффективно, также не на уровне постоянных членов, является ошибкой, и поэтому нам нужен новый состав", - добавил канцлер.

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По словам Шольца, Германия много лет работает со многими странами, в частности с Индией, Бразилией и Японией, чтобы добиться изменений

"Последние переговоры со многими другими показывают, что мы на правильном пути: дело наконец сдвинулось с мертвой точки. Совет Безопасности должен быть реформирован, чтобы он мог выполнять свою функцию в мире", - подытожил он.

Напомним, ранее генсек ООН Гутерриш заявил, что Совет Безопасности устарел, и его авторитет подорван, методам его работы необходимо реформирование.

Президент Финляндии Александр Стубб призвал расширить состав Совета Безопасности ООН, отменить право вето для любого государства и исключить из организации любого члена, который участвует в "незаконной войне", такой как вторжение России в Украину.

Читайте: Совбез ООН устарел, его авторитет подорван, - генсек ООН Гуттериш

Автор: 

Совбез ООН (1112) Шольц Олаф (907)


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Топ комментарии
+16
Президент Фінляндії Александр Стубб , скасувати право вето для будь-якої держави та виключити з організації будь-якого члена, який бере участь у "незаконній війні", такій як вторгнення Росії в Україну

Це потрібно було зробити ще 91 року!
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25.09.2024 13:19
+4
Вето можна і залишити, просто передбачити процедуру його подолання. Якщо президент ветує законопроект, то парламент ж може подолати вето двома третинами голосів. От так і в Радбезі ООН треба!
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25.09.2024 13:31
+2
О, шо сі стало? Шольцу в братвурст євшан-зілля підсипали?
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25.09.2024 13:16
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О, шо сі стало? Шольцу в братвурст євшан-зілля підсипали?
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25.09.2024 13:16 Ответить
На мій погляд шо штангенциркуль шо оона це ліверна ковбаса.
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25.09.2024 13:18 Ответить
Президент Фінляндії Александр Стубб , скасувати право вето для будь-якої держави та виключити з організації будь-якого члена, який бере участь у "незаконній війні", такій як вторгнення Росії в Україну

Це потрібно було зробити ще 91 року!
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25.09.2024 13:19 Ответить
так звана "рацея" там займає місце апсолютно незаконно !!! совок (срср) здох а так звана "рф" в ООН офіційно не вступала !!!
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25.09.2024 13:28 Ответить
Вето можна і залишити, просто передбачити процедуру його подолання. Якщо президент ветує законопроект, то парламент ж може подолати вето двома третинами голосів. От так і в Радбезі ООН треба!
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25.09.2024 13:31 Ответить
Мертвонароджене не реанімувати
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25.09.2024 13:24 Ответить
Ну да! Вчора ще була нормальна, а зараз вже скисла, ага...
Напад московитів на Сакартвелло у 2008, воєнні злочини в Сирії, напад на Україну в 2014 - то все було норм. А якби Україна зникла на початку 2022, то взагалі ніхто б і не почухався! А так не пройшло й 3 років, як "Зоркій Сокол побачив, що в камері відсутня одна стіна"...
Нормуль, чо!
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25.09.2024 14:41 Ответить
США не погодяться. Вони строго бережуть представництво параші у радбезі.

(принаймні, поки що)
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25.09.2024 15:04 Ответить
 
 