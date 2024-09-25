Совбез ООН нужно реформировать, а состав - обновить, - Шольц

Совбез ООН в нынешнем виде является устаревшим, поэтому нужны реформы и обновление его состава.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Нам удалось достичь здесь большого успеха с Пактом ради будущего, который ООН согласовала здесь консенсусом - на мой взгляд, это важный шаг для дальнейшего развития многосторонности, а также признак того, что в мире существует возможность сотрудничества между государствами, несмотря на все серьезные вызовы, с которыми мы сталкиваемся, многочисленные эскалации кризисов и, конечно же, некоторые войны, с которыми нам приходится иметь дело с беспокойством", - отметил он.

Шольц отметил, что в Пакте речь идет о развитии многих стран, о международной финансовой архитектуре, "но, конечно же, речь идет и о Совете Безопасности ООН".

"В том виде, в котором он (Совбез ООН. - Ред.) есть сегодня, он выпал из времени. Он происходит из времен, когда мир был организован иначе. Тот факт, что отдельные континенты не представлены эффективно, также не на уровне постоянных членов, является ошибкой, и поэтому нам нужен новый состав", - добавил канцлер.

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По словам Шольца, Германия много лет работает со многими странами, в частности с Индией, Бразилией и Японией, чтобы добиться изменений

"Последние переговоры со многими другими показывают, что мы на правильном пути: дело наконец сдвинулось с мертвой точки. Совет Безопасности должен быть реформирован, чтобы он мог выполнять свою функцию в мире", - подытожил он.

Напомним, ранее генсек ООН Гутерриш заявил, что Совет Безопасности устарел, и его авторитет подорван, методам его работы необходимо реформирование.

Президент Финляндии Александр Стубб призвал расширить состав Совета Безопасности ООН, отменить право вето для любого государства и исключить из организации любого члена, который участвует в "незаконной войне", такой как вторжение России в Украину.

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