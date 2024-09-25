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Радбез ООН потрібно реформувати, а склад оновити, - Шольц

Шольц закликав реформувати Радбез ООН

Радбез ООН у нинішньому вигляді є застарілим, тому потрібні реформи та оновлення його складу.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нам вдалося досягти тут великого успіху з Пактом заради майбутнього, який ООН погодила тут консенсусом – на мій погляд, це важливий крок для подальшого розвитку багатосторонності, а також ознака того, що у світі існує можливість співпраці між державами, попри всі серйозні виклики, з якими ми стикаємося, численні ескалації криз і, звичайно ж, деякі війни, з якими нам доводиться мати справу з занепокоєнням", - зазначив він.

Шольц відзначив, що у Пакті йдеться про розвиток багатьох країн, про міжнародну фінансову архітектуру, "але, звичайно ж, йдеться і про Раду Безпеки ООН".

"У тому вигляді, в якому вона (Радбез ООН. - Ред.) є сьогодні, вона випала з часу. Вона походить з часів, коли світ був організований інакше. Той факт, що окремі континенти не представлені ефективно, також не на рівні постійних членів, є помилкою, і тому нам потрібен новий склад", - додав канцлер.

Також читайте: Зеленський зустрічався з Шольцом тет-а-тет, без перекладачів, - Никифоров

За словами Шольца, Німеччина багато років працює з багатьма країнами, зокрема з Індією, Бразилією та Японією, щоб домогтися змін

"Останні переговори з багатьма іншими показують, що ми на правильному шляху: справа нарешті зрушилися з мертвої точки. Рада Безпеки має бути реформована, щоб вона могла виконувати свою функцію у світі", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше генсек ООН Гутерріш заявив, що Рада Безпеки застаріла, і її авторитет підірвано, методам її роботи необхідне реформування.

Президент Фінляндії Александр Стубб закликав розширити склад Ради Безпеки ООН, скасувати право вето для будь-якої держави та виключити з організації будь-якого члена, який бере участь у "незаконній війні", такій як вторгнення Росії в Україну.

Читайте: Радбез ООН застарів, його авторитет підірвано, - генсек ООН Гуттеріш

Автор: 

Радбез ООН (858) Шольц Олаф (1137)


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Топ коментарі
+16
Президент Фінляндії Александр Стубб , скасувати право вето для будь-якої держави та виключити з організації будь-якого члена, який бере участь у "незаконній війні", такій як вторгнення Росії в Україну

Це потрібно було зробити ще 91 року!
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25.09.2024 13:19
+4
Вето можна і залишити, просто передбачити процедуру його подолання. Якщо президент ветує законопроект, то парламент ж може подолати вето двома третинами голосів. От так і в Радбезі ООН треба!
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25.09.2024 13:31
+2
О, шо сі стало? Шольцу в братвурст євшан-зілля підсипали?
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25.09.2024 13:16
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О, шо сі стало? Шольцу в братвурст євшан-зілля підсипали?
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25.09.2024 13:16 Відповісти
На мій погляд шо штангенциркуль шо оона це ліверна ковбаса.
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25.09.2024 13:18 Відповісти
Президент Фінляндії Александр Стубб , скасувати право вето для будь-якої держави та виключити з організації будь-якого члена, який бере участь у "незаконній війні", такій як вторгнення Росії в Україну

Це потрібно було зробити ще 91 року!
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25.09.2024 13:19 Відповісти
так звана "рацея" там займає місце апсолютно незаконно !!! совок (срср) здох а так звана "рф" в ООН офіційно не вступала !!!
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25.09.2024 13:28 Відповісти
Вето можна і залишити, просто передбачити процедуру його подолання. Якщо президент ветує законопроект, то парламент ж може подолати вето двома третинами голосів. От так і в Радбезі ООН треба!
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25.09.2024 13:31 Відповісти
Мертвонароджене не реанімувати
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25.09.2024 13:24 Відповісти
Ну да! Вчора ще була нормальна, а зараз вже скисла, ага...
Напад московитів на Сакартвелло у 2008, воєнні злочини в Сирії, напад на Україну в 2014 - то все було норм. А якби Україна зникла на початку 2022, то взагалі ніхто б і не почухався! А так не пройшло й 3 років, як "Зоркій Сокол побачив, що в камері відсутня одна стіна"...
Нормуль, чо!
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25.09.2024 14:41 Відповісти
США не погодяться. Вони строго бережуть представництво параші у радбезі.

(принаймні, поки що)
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25.09.2024 15:04 Відповісти
 
 