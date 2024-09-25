Радбез ООН потрібно реформувати, а склад оновити, - Шольц

Радбез ООН у нинішньому вигляді є застарілим, тому потрібні реформи та оновлення його складу.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нам вдалося досягти тут великого успіху з Пактом заради майбутнього, який ООН погодила тут консенсусом – на мій погляд, це важливий крок для подальшого розвитку багатосторонності, а також ознака того, що у світі існує можливість співпраці між державами, попри всі серйозні виклики, з якими ми стикаємося, численні ескалації криз і, звичайно ж, деякі війни, з якими нам доводиться мати справу з занепокоєнням", - зазначив він.

Шольц відзначив, що у Пакті йдеться про розвиток багатьох країн, про міжнародну фінансову архітектуру, "але, звичайно ж, йдеться і про Раду Безпеки ООН".

"У тому вигляді, в якому вона (Радбез ООН. - Ред.) є сьогодні, вона випала з часу. Вона походить з часів, коли світ був організований інакше. Той факт, що окремі континенти не представлені ефективно, також не на рівні постійних членів, є помилкою, і тому нам потрібен новий склад", - додав канцлер.

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За словами Шольца, Німеччина багато років працює з багатьма країнами, зокрема з Індією, Бразилією та Японією, щоб домогтися змін

"Останні переговори з багатьма іншими показують, що ми на правильному шляху: справа нарешті зрушилися з мертвої точки. Рада Безпеки має бути реформована, щоб вона могла виконувати свою функцію у світі", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше генсек ООН Гутерріш заявив, що Рада Безпеки застаріла, і її авторитет підірвано, методам її роботи необхідне реформування.

Президент Фінляндії Александр Стубб закликав розширити склад Ради Безпеки ООН, скасувати право вето для будь-якої держави та виключити з організації будь-якого члена, який бере участь у "незаконній війні", такій як вторгнення Росії в Україну.

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