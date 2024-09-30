УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10135 відвідувачів онлайн
Новини
1 336 14

Агресія РФ свідчить, що Радбез ООН необхідно реформувати, - глава МЗС Нової Зеландії Пітерс

У Новій Зеландії закликали реформувати Радбез ООН

Раду безпеки ООН варто реформувати, оскільки РФ зловживає повноваженнями постійного члена Радбезу.

Про це під час виступу на Генасамблеї ООН заявив міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Коли Росія, постійний член Радбезу, незаконно вдерлася до свого сусіда, вона не лише порушила четвертий параграф другої статті Статуту ООН, а й діяла у повній зневазі до Статуту. Після цього Росія наклала вето на проєкт резолюції Радбезу із засудженням її дій і закликом до негайного виведення усіх сил з України. Росії не лише бракує щирості й моральної рішучості, необхідних для підтримки роботи ООН, її порушення мусять слугувати нагадуванням про давно назрілу реформу Ради безпеки", - заявив Пітерс.

Міністр зазначив, що  суперництво між постійними членами Ради безпеки ООН й неналежне використання права вето "мають серйозний вплив на усі держави та організацію зовнішніх відносин".

Читайте також: З огляду на війну Росії проти України потрібно усвідомити, що членство в Радбезі ООН не є карт-бланшем, - президент Чехії Павел

"Хоча деякі члени Ради безпеки стримано використовують своє право вето, інші послідовно й регулярно зловживають цією владою", - додав глава МЗС Нової Зеландії.

Пітерс заявив, що світ 2024 року дуже відрізняється від світу 1945 року, тому "колективним інституціям слід розвиватися й відображати сучасні реалії".

"Нам необхідна Рада безпеки ООН, яка більше схожа на сучасний світ, і нам також потрібна реформа вето", - підсумував він.

Читайте також: Іран скликає термінове засідання Радбезу ООН після ліквідації лідера "Хезболли" Насралли

Нагадаємо, генсек ООН Антоніу Гутерріш раніше також заявив, що Рада Безпеки ООН застаріла, і її авторитет підірвано методам її роботи необхідне реформування.

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив про необхідність реформування Ради Безпеки ООН та запропонував відмовитися від права вето, яке, за його словами, блокує її ефективну роботу.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав реформувати Радбез ООН та оновити її склад.

Також читайте: Росія планує цієї осені атакувати три українські АЕС, – Зеленський в ООН

Автор: 

Нова Зеландія (107) росія (65415) Радбез ООН (859)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
Так, Радбез давно треба реформувати, тобто - розігнати.
До того ж кацапія чомусь вирішила що місце у тому Радбезі передається у якусь спадщину...
показати весь коментар
30.09.2024 17:43
+6
Нарешті хтось підняв цю тему!
показати весь коментар
30.09.2024 17:41
+6
Ще десять років будуть закликати до змін. Потім стільки ж змінювати. За цей час кількість європейських країн зменшиться. Вони війдуть у реставрований Совок. Який буде пугалом для тих хто тимчасово ще не війшов у його склад.
показати весь коментар
30.09.2024 17:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вінстон має рацію.....
показати весь коментар
30.09.2024 17:40 Відповісти
Нарешті хтось підняв цю тему!
показати весь коментар
30.09.2024 17:41 Відповісти
Так, Радбез давно треба реформувати, тобто - розігнати.
До того ж кацапія чомусь вирішила що місце у тому Радбезі передається у якусь спадщину...
показати весь коментар
30.09.2024 17:43 Відповісти
Ще десять років будуть закликати до змін. Потім стільки ж змінювати. За цей час кількість європейських країн зменшиться. Вони війдуть у реставрований Совок. Який буде пугалом для тих хто тимчасово ще не війшов у його склад.
показати весь коментар
30.09.2024 17:45 Відповісти
Его реанимировать нужно а не реформировать
показати весь коментар
30.09.2024 17:51 Відповісти
да немає рашкі в цьому совбезі це треба визнати, а не закликати до чогось нездійсненого..., там є срср, якого вже давно немає, а рашка це так, якесь прикре непорозуміння, яке треба виправляти...
показати весь коментар
30.09.2024 17:54 Відповісти
Доцільність існування ООН від головного приоритета до нижчих:
1. Гарний спосіб отримання зарплати її співробітниками.
2. Все що завгодно.
....
115. Все що завгодно.
показати весь коментар
30.09.2024 18:01 Відповісти
Глава МЗС Нової Зеландії Пітерс може увійти у Історію.
показати весь коментар
30.09.2024 18:06 Відповісти
розігнати , як організацію, котра за гроші світових терористів і вбивць, як і їх співучасників приймала рішення,котрі в кінцевому результаті приводять людство до світових кровопролитних війн багатомільйонних людських жертв і страждань і до безнаказанності в тому числі членів радбезу ООН
показати весь коментар
30.09.2024 18:10 Відповісти
та, до чого той галас?
оно, коняка, з трибуни оон, погрожує всьому світу, ядерною атакою.
все, приїхали.
гутерреш, терміново їдь в москву, смоктати крємлєбздуну.
показати весь коментар
30.09.2024 18:13 Відповісти
У Європі третій рік іде війнаа ви заглядаєте агресору,не вибраного в ООН а також в радбез ООН,в рота,замість того щоб вигнати на хер.
показати весь коментар
30.09.2024 18:19 Відповісти
Треба реформувати ...треба дозволити бити по русні, на їх землях ...треба ще багато занепокоїнь ...і оце треба вже рік у всіх варіантах ...! Треба провести вибори в Україні ...а далі вже і самі, будемо розуміти ,шо нам треба !!!!
показати весь коментар
30.09.2024 18:32 Відповісти
Ты смотри, это даже с Новой Зеландии видно.
показати весь коментар
30.09.2024 18:37 Відповісти
Эта организация, как раз, нужна только террористам.
показати весь коментар
30.09.2024 18:42 Відповісти
 
 