Агресія РФ свідчить, що Радбез ООН необхідно реформувати, - глава МЗС Нової Зеландії Пітерс

Раду безпеки ООН варто реформувати, оскільки РФ зловживає повноваженнями постійного члена Радбезу.

Про це під час виступу на Генасамблеї ООН заявив міністр закордонних справ Нової Зеландії Вінстон Пітерс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Коли Росія, постійний член Радбезу, незаконно вдерлася до свого сусіда, вона не лише порушила четвертий параграф другої статті Статуту ООН, а й діяла у повній зневазі до Статуту. Після цього Росія наклала вето на проєкт резолюції Радбезу із засудженням її дій і закликом до негайного виведення усіх сил з України. Росії не лише бракує щирості й моральної рішучості, необхідних для підтримки роботи ООН, її порушення мусять слугувати нагадуванням про давно назрілу реформу Ради безпеки", - заявив Пітерс.

Міністр зазначив, що суперництво між постійними членами Ради безпеки ООН й неналежне використання права вето "мають серйозний вплив на усі держави та організацію зовнішніх відносин".

Читайте також: З огляду на війну Росії проти України потрібно усвідомити, що членство в Радбезі ООН не є карт-бланшем, - президент Чехії Павел

"Хоча деякі члени Ради безпеки стримано використовують своє право вето, інші послідовно й регулярно зловживають цією владою", - додав глава МЗС Нової Зеландії.

Пітерс заявив, що світ 2024 року дуже відрізняється від світу 1945 року, тому "колективним інституціям слід розвиватися й відображати сучасні реалії".

"Нам необхідна Рада безпеки ООН, яка більше схожа на сучасний світ, і нам також потрібна реформа вето", - підсумував він.

Читайте також: Іран скликає термінове засідання Радбезу ООН після ліквідації лідера "Хезболли" Насралли

Нагадаємо, генсек ООН Антоніу Гутерріш раніше також заявив, що Рада Безпеки ООН застаріла, і її авторитет підірвано методам її роботи необхідне реформування.

Президент Європейської ради Шарль Мішель заявив про необхідність реформування Ради Безпеки ООН та запропонував відмовитися від права вето, яке, за його словами, блокує її ефективну роботу.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав реформувати Радбез ООН та оновити її склад.

Також читайте: Росія планує цієї осені атакувати три українські АЕС, – Зеленський в ООН