УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10007 відвідувачів онлайн
Новини
6 380 19

Кислиця на Радбезі ООН: РФ не перетинає ваші "червоні лінії" - вона йде червоною доріжкою

Кислиця розкритикував Радбез ООН за поблажливість до Росії

Поблажливе ставлення Радбезу ООН до Російської Федерації підриває систему глобальної безпеки, а бездіяльність ООН спричинила фактичний параліч та втрату ефективності.  

Про це на засіданні Ради Безпеки ООН заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, передає Цензор.НЕТ.

Він закликав до активних дій, наголосивши, що якщо присутність РФ блокує роботу Радбезу, то потрібно розглянути інші формати для забезпечення глобальної безпеки.

Час від часу чуємо, що Росія не перетне червоні лінії цивілізованого світу. Але відкрийте очі! Росія не просто перетинає ваші червоні лінії – вона йде червоною доріжкою, витканою з м'яких відповідей, необґрунтованих надій і самозаспокоєності", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": КНДР відправила в Росію трьох генералів і 500 офіцерів, - Кислиця

Кислиця наголосив, що "ця доріжка – це річка крові, яка почала текти з того моменту, як Росії зайняла радянське місце в Радбезі".

"Чи потрібно мені нагадувати, чия кров тече в цій річці?", - звернувся постпред до присутніх, маючи на увазі жертв агресії РФ.

Дипломат додав, що Росія руйнуватиме наріжні камені глобальної безпеки поки не знищить їх, або ж не буде знищено Росію.

Читайте також: Радбез ООН обговорить залучення Росією військ КНДР у війну проти України, - Кислиця

Автор: 

ООН (3449) Радбез ООН (900) Кислиця Сергій (226)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
ООН должна нести ответственность а так же разделять наказание за незаконные действия своих членов. Иначе какой вообще смысл в етой шарашкиной конторе в которой уже сидит половина террористов и представителей диктаторов
показати весь коментар
31.10.2024 08:22 Відповісти
+12
Зелена пошесть вже давно переплюнула проффесора-шапкокрада в корупції, розкраданні державних коштів і в порушенні прав людей.
показати весь коментар
31.10.2024 08:54 Відповісти
+11
Це все "художнє патякання", щоб відвернути увагу Українців від повного провалу зовнішньої політики т.з. "керівництва". Від Банкової смердить на весь світ так, що навіть памперси не допомагають... Так низько Україну не опускав ще жоден політичний режим.
показати весь коментар
31.10.2024 08:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ООН должна нести ответственность а так же разделять наказание за незаконные действия своих членов. Иначе какой вообще смысл в етой шарашкиной конторе в которой уже сидит половина террористов и представителей диктаторов
показати весь коментар
31.10.2024 08:22 Відповісти
Яку відповідальність понесла Ліга націй? Знімайте рожеві окуляри, нарешті. А то знімуть їх з вашої мертвої голови.
Все йде по колу: 1)не втримали УНР, 2)вляпались в радянщину - 3)воювали з "заходом"...
Пункт 1 підходить до заверщення.
показати весь коментар
31.10.2024 09:01 Відповісти
Це все "художнє патякання", щоб відвернути увагу Українців від повного провалу зовнішньої політики т.з. "керівництва". Від Банкової смердить на весь світ так, що навіть памперси не допомагають... Так низько Україну не опускав ще жоден політичний режим.
показати весь коментар
31.10.2024 08:23 Відповісти
Навіть шобла бєглого зека?
показати весь коментар
31.10.2024 08:28 Відповісти
Зелена пошесть вже давно переплюнула проффесора-шапкокрада в корупції, розкраданні державних коштів і в порушенні прав людей.
показати весь коментар
31.10.2024 08:54 Відповісти
І ця "червона доріжка" стрімко просувається з Півдня, Сходу і незабаром з Півночі у Київ! А потім, вона покотиться й до країн ЄС, що зволікали Україні з віськовою допомогою і опнеться у вигляді російських танків в Варшаві, Берліні, Парижі, Празі і т.д. Путін ж не просто так сторив цей клятий БРІКС! Якщо у першому акті вистави на стіні вісить рушниця, то в третому - воно обов'язково в когось стріляє!
показати весь коментар
31.10.2024 08:25 Відповісти
Дуже сильні слова про КРОВ, їх потрібно поширювати по всьому світу.
показати весь коментар
31.10.2024 08:26 Відповісти
Бабло вирішує все. Занепокоєні імпотенти
показати весь коментар
31.10.2024 08:26 Відповісти
а гутеріш ******** чорну ікру ложками, лапати ескортників, бабло і архітектуру казані.
а миротворчі місії оон приймають участь в терористичних нападах на цивільних.
а в основному, всьо *******....
показати весь коментар
31.10.2024 08:30 Відповісти
Одні слова - не хватає нам сил - шоб відбитися
показати весь коментар
31.10.2024 08:32 Відповісти
Слова пана Кислиці заслуговують на гибоку повагу!
Ми, Українці повинні нарешті зрозуміти - розроблення та виготовлення ядерної зброї ,
це єдиний для нас шлях збереги Україну, Український народ!
На жаль я розумію що це таке, але реально іншого шляху немає!
Так, ми всі УКРАЇНЦІ повинні задати собі питання- ми готові до цього, ми готові до тих страждань які на сьогодні ми терпимо? Тому що всі "партнери" після цього від нас відвернуться, але краще їсти ховрахів та горобців, як це робила північна корея, ніж проливати кров України та Українського народу, далі терпіти та слухати "турботу та озабоченість" від партнерів не можна!
Це край за яким немає іншого, або прірва, або через страждання до перемоги!
показати весь коментар
31.10.2024 08:33 Відповісти
генсек оон за це позорище і безповідальність повинен висіти поруч з путіним як співучсник на одній шибениці.
показати весь коментар
31.10.2024 08:58 Відповісти
І шо? Яке рішення? А ніякого, балакала балакали, сіли та заплакали.....беззуба пристаркувата ООН ненашо не здатна.
показати весь коментар
31.10.2024 08:59 Відповісти
Гутериш витягни голову з своєї дупи та скажи чому ти таке лайно.
показати весь коментар
31.10.2024 09:07 Відповісти
Ото взув! Але до них слова як і до *уйла не доходять, тільки груба сила!
показати весь коментар
31.10.2024 09:16 Відповісти
Червоною доріжкою, яку застелили Єрмак-Зеленський.
показати весь коментар
31.10.2024 09:37 Відповісти
Тільки одне питання- що ми робимо в цьому могильнику?
показати весь коментар
31.10.2024 09:52 Відповісти
РФ не перетинає ваші "червоні лінії" - вона йде червоною доріжкою Джерело: .......яку так старанно застилає зелена влада зрадників
показати весь коментар
31.10.2024 10:01 Відповісти
 
 