Кислиця на Радбезі ООН: РФ не перетинає ваші "червоні лінії" - вона йде червоною доріжкою
Поблажливе ставлення Радбезу ООН до Російської Федерації підриває систему глобальної безпеки, а бездіяльність ООН спричинила фактичний параліч та втрату ефективності.
Про це на засіданні Ради Безпеки ООН заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, передає Цензор.НЕТ.
Він закликав до активних дій, наголосивши, що якщо присутність РФ блокує роботу Радбезу, то потрібно розглянути інші формати для забезпечення глобальної безпеки.
Час від часу чуємо, що Росія не перетне червоні лінії цивілізованого світу. Але відкрийте очі! Росія не просто перетинає ваші червоні лінії – вона йде червоною доріжкою, витканою з м'яких відповідей, необґрунтованих надій і самозаспокоєності", - сказав він.
Кислиця наголосив, що "ця доріжка – це річка крові, яка почала текти з того моменту, як Росії зайняла радянське місце в Радбезі".
"Чи потрібно мені нагадувати, чия кров тече в цій річці?", - звернувся постпред до присутніх, маючи на увазі жертв агресії РФ.
Дипломат додав, що Росія руйнуватиме наріжні камені глобальної безпеки поки не знищить їх, або ж не буде знищено Росію.
Все йде по колу: 1)не втримали УНР, 2)вляпались в радянщину - 3)воювали з "заходом"...
Пункт 1 підходить до заверщення.
а миротворчі місії оон приймають участь в терористичних нападах на цивільних.
а в основному, всьо *******....
Ми, Українці повинні нарешті зрозуміти - розроблення та виготовлення ядерної зброї ,
це єдиний для нас шлях збереги Україну, Український народ!
На жаль я розумію що це таке, але реально іншого шляху немає!
Так, ми всі УКРАЇНЦІ повинні задати собі питання- ми готові до цього, ми готові до тих страждань які на сьогодні ми терпимо? Тому що всі "партнери" після цього від нас відвернуться, але краще їсти ховрахів та горобців, як це робила північна корея, ніж проливати кров України та Українського народу, далі терпіти та слухати "турботу та озабоченість" від партнерів не можна!
Це край за яким немає іншого, або прірва, або через страждання до перемоги!