С начала операции в Курской области десантники уничтожили 149 средств воздушного нападения противника: вертолеты и беспилотники. ИНФОГРАФИКА

С августа подразделения ПВО ДШВ в Курской области уничтожили 3 вертолета и 146 беспилотников врага.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Управлении коммуникаций Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

"Украинские десантники перемалывают на территории Курской области российской федерации не только наземные силы противника, но и вражеские летательные аппараты", - говорится в сообщении.

Так, по состоянию на 31 октября, с начала проведения Курской операции подразделениями ПВО Десантно-штурмовых войск ВС Украины всего было уничтожено 149 воздушных целей противника:

3 вертолета (два боевых вертолета Ка-52 и один транспортно-боевой вертолет Ми-8);

97 разведывательных БПЛА (Орлан-10, Zala, Cupercam и т.д.);

48 ударных БПЛА (Shahed, Герань);

один разведывательно-ударный российский беспилотник Орион.

