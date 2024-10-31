С начала операции в Курской области десантники уничтожили 149 средств воздушного нападения противника: вертолеты и беспилотники. ИНФОГРАФИКА
С августа подразделения ПВО ДШВ в Курской области уничтожили 3 вертолета и 146 беспилотников врага.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Управлении коммуникаций Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.
"Украинские десантники перемалывают на территории Курской области российской федерации не только наземные силы противника, но и вражеские летательные аппараты", - говорится в сообщении.
Так, по состоянию на 31 октября, с начала проведения Курской операции подразделениями ПВО Десантно-штурмовых войск ВС Украины всего было уничтожено 149 воздушных целей противника:
- 3 вертолета (два боевых вертолета Ка-52 и один транспортно-боевой вертолет Ми-8);
- 97 разведывательных БПЛА (Орлан-10, Zala, Cupercam и т.д.);
- 48 ударных БПЛА (Shahed, Герань);
- один разведывательно-ударный российский беспилотник Орион.
