С начала операции в Курской области десантники уничтожили 149 средств воздушного нападения противника: вертолеты и беспилотники. ИНФОГРАФИКА

С августа подразделения ПВО ДШВ в Курской области уничтожили 3 вертолета и 146 беспилотников врага.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Управлении коммуникаций Командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

"Украинские десантники перемалывают на территории Курской области российской федерации не только наземные силы противника, но и вражеские летательные аппараты", - говорится в сообщении.

Так, по состоянию на 31 октября, с начала проведения Курской операции подразделениями ПВО Десантно-штурмовых войск ВС Украины всего было уничтожено 149 воздушных целей противника:

  • 3 вертолета (два боевых вертолета Ка-52 и один транспортно-боевой вертолет Ми-8);
  • 97 разведывательных БПЛА (Орлан-10, Zala, Cupercam и т.д.);
  • 48 ударных БПЛА (Shahed, Герань);
  • один разведывательно-ударный российский беспилотник Орион.

генерал ДШВ ЗСУ Марченко: "якби у мене був вибір - йти на курщину чи захищати рідну землю, то я б обрав останнє"
31.10.2024 12:29 Ответить
Ззовні виглядає по іншому, ніж зсередини.
31.10.2024 12:42 Ответить
Краще захищати Украіну , а не курВську обл .😡
31.10.2024 12:47 Ответить
Давно наші "бобри" не гризли кацапські НПЗ. Чекаємо, поки їх всі прикриють?
31.10.2024 13:24 Ответить
31.10.2024 14:39 Ответить
 
 